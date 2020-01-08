Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
Локомотив
00
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Йокерит
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Северсталь
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Питтсбург Пингвинз
34
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Коламбус Блю Джэкетс
34
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Калгари Флэймз
12
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Сан-Хосе Шаркс
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Бостон Брюинз
26
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Ванкувер Кэнакс
92
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Аризона Койотс
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Колорадо Эвеланш
53
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Оттава Сенаторз
61
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Филадельфия Флайерз
ОТ
54
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
14:50 (мск), источник: ТАСС

Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 8 января. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Наверх
Источник: AP 2019

«Вашингтон» в ночь на среду дома разгромил «Оттаву» со счетом 6:1. Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами. 34-летний россиянин сравнялся с финном Теему Селянне по числу голов за карьеру (684), они делят 11-е место в истории лиги.

Первой звездой дня стал канадский нападающий «Тампы» Картер Верхэйг, оформивший хет-трик в домашнем матче с «Ванкувером» (9:2).

Третьей звездой дня признан датский форвард «Детройта» Франс Нильсен, забросивший две шайбы в домашнем матче с «Монреалем» (4:3).

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
«Сити» поиздевался над Сульшером в Кубке лиги. «МЮ» забил в свои
У Овечкина нагло украли гол. Саша разозлился и оформил дубль
Илья Ковальчук разбушевался в новом клубе (видео)
Карьера в НХЛ началась для русского вратаря с кошмара (видео)
На русского новичка набросилась двухметровая легенда НХЛ (видео)
Испанский суперкубок в новом формате: Большие деньги и класико
СМИ: «Шальке-04» предложил 15 млн за игрока «Ростова»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь