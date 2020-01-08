Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

«Вашингтон» в ночь на среду дома разгромил «Оттаву» со счетом 6:1. Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами. 34-летний россиянин сравнялся с финном Теему Селянне по числу голов за карьеру (684), они делят 11-е место в истории лиги.