Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ
ТАСС, 8 января. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 8 января. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
«Вашингтон» в ночь на среду дома разгромил «Оттаву» со счетом 6:1. Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами. 34-летний россиянин сравнялся с финном Теему Селянне по числу голов за карьеру (684), они делят 11-е место в истории лиги.
Первой звездой дня стал канадский нападающий «Тампы» Картер Верхэйг, оформивший
Третьей звездой дня признан датский форвард «Детройта» Франс Нильсен, забросивший две шайбы в домашнем матче с «Монреалем» (4:3).