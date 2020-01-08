Овечкин догнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ

34-летний форвард довел число заброшенных шайб в лиге до 684. Таким образом, Овечкин сравнялся по данному показателю с финном Теему Селянне, который занимает 11-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. До попадания в десятку лучших российский спортсмен должен забросить еще семь шайб. Так ему удастся обойти канадца Марио Лемье, у которого 690 голов в лиге.