Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Вегас»

Источник: AP 2019

Встреча в Парадайсе завершилась победой «Питтсбурга» со счетом 4:3 (2:0, 1:2, 1:1). В составе «Пингвинз» шайбы забросили Евгений Малкин (3-я минута), Патрик Хёрнквист (8), Доминик Кагун (25) и Брэндон Танев (43). У «Вегаса» голы на свой счет записали Макс Пачиоретти (28), Пол Штястны (35) и Рейлли Смит (53).

В другом матче дня «Тампа Бэй Лайтнинг» на своем льду разгромила «Ванкувер Кэнакс» со счетом 9:2.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Соотечественник и партнер Кучерова по команде Михаил Сергачев записал на свой счет одну результативную передачу. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 из 23 бросков по своим воротам.

Еще один матч вторника завершился выездной победой «Коламбуса» над «Анахаймом» — 4:3. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отдал одну голевую передачу.