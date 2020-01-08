Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Вегас»
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» на выезде нанесли поражение «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» на выезде нанесли поражение «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча в Парадайсе завершилась победой «Питтсбурга» со счетом 4:3 (2:0, 1:2, 1:1). В составе «Пингвинз» шайбы забросили Евгений Малкин (3-я минута), Патрик Хёрнквист (8), Доминик Кагун (25) и Брэндон Танев (43). У «Вегаса» голы на свой счет записали Макс Пачиоретти (28), Пол Штястны (35) и Рейлли Смит (53).
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Соотечественник и партнер Кучерова по команде Михаил Сергачев записал на свой счет одну результативную передачу. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 из 23 бросков по своим воротам.
Еще один матч вторника завершился выездной победой «Коламбуса» над «Анахаймом» — 4:3. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отдал одну голевую передачу.
|Жерар Галлан
|Майк Салливан
|Марк-Андре Флери(Марк-Андре Флери)
|Тристан Джерри
|02:53
|Евгений Малкин(Доминик Кахун, Брайан Раст)
|07:10
|Патрик Хернквист(Крис Летанг, Джек Джонсон)
|09:08
|Джон Марино
|22:22
|Николас Хэйг
|24:18
|Доминик Кахун(Джон Марино, Юусо Риикола)
|27:11
|Макс Пачоретти(Николас Хэйг)
|33:18
|Джек Джонсон
|34:18
|Пол Штястны(Ши Теодор, Марк Стоун)
|42:15
|Брэндон Танев(Крис Летанг, Теодорс Блюгерс)
|43:05
|Томаш Носек
|52:45
|Райлли Смит(Нэйт Шмидт, Чендлер Стивенсон)
|57:17
|Евгений Малкин
Макс Пачоретти (Вегас Голден Найтс), Пол Штястны (Вегас Голден Найтс), Доминик Кахун (Питтсбург Пингвинз)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0