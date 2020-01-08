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15:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Вегас»

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» на выезде нанесли поражение «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча в Парадайсе завершилась победой «Питтсбурга» со счетом 4:3 (2:0, 1:2, 1:1). В составе «Пингвинз» шайбы забросили Евгений Малкин (3-я минута), Патрик Хёрнквист (8), Доминик Кагун (25) и Брэндон Танев (43). У «Вегаса» голы на свой счет записали Макс Пачиоретти (28), Пол Штястны (35) и Рейлли Смит (53).

В другом матче дня «Тампа Бэй Лайтнинг» на своем льду разгромила «Ванкувер Кэнакс» со счетом 9:2.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Соотечественник и партнер Кучерова по команде Михаил Сергачев записал на свой счет одну результативную передачу. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 из 23 бросков по своим воротам.

Еще один матч вторника завершился выездной победой «Коламбуса» над «Анахаймом» — 4:3. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отдал одну голевую передачу.

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Вегас Голден Найтс
3:4
0:2, 2:1, 1:1
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 168.01.2020, 06:00 (МСК UTC+3)T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар ГалланМайк Салливан
Вратари
Марк-Андре Флери(Марк-Андре Флери)Тристан Джерри
1-й период
02:53Евгений Малкин(Доминик Кахун, Брайан Раст)
07:10Патрик Хернквист(Крис Летанг, Джек Джонсон)
09:08Джон Марино
2-й период
22:22Николас Хэйг
24:18Доминик Кахун(Джон Марино, Юусо Риикола)
27:11Макс Пачоретти(Николас Хэйг)
33:18Джек Джонсон
34:18Пол Штястны(Ши Теодор, Марк Стоун)
3-й период
42:15Брэндон Танев(Крис Летанг, Теодорс Блюгерс)
43:05Томаш Носек
52:45Райлли Смит(Нэйт Шмидт, Чендлер Стивенсон)
57:17Евгений Малкин
Лучшие игроки матча
Макс Пачоретти (Вегас Голден Найтс), Пол Штястны (Вегас Голден Найтс), Доминик Кахун (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас Голден Найтс
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