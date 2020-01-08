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18:28 (мск), источник: Чемпионат.com

НХЛ тревожит решение Овечкина пропустить Матч звёзд

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли сообщил, что лигу беспокоит решение форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина второй год подряд пропустить Матч звёзд.

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Напомним, россиянина ждёт дисквалификация на один матч за отказ от участия в Матче звёзд.

«Да, решение Овечкина нас беспокоит. В прошлом году я первый защищал Александра, когда тот отказался от участия в Звёздном уик-энде. Я сделал это потому, что Овечкин всегда невероятно много трудился с точки зрения продвижения имиджа лиги, в том числе регулярно участвуя в Матчах звёзд ранее. Но два года подряд… НХЛ нужно обсудить это с профсоюзом игроков, пока такие действия не стали тенденцией», — рассказал Дэйли в эфире ESPN.

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22 декабря 2019© Ньюстюб
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