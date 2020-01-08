НХЛ тревожит решение Овечкина пропустить Матч звёзд
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли сообщил, что лигу беспокоит решение форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина второй год подряд пропустить Матч звёзд.
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли сообщил, что лигу беспокоит решение форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина второй год подряд пропустить Матч звёзд.
Напомним, россиянина ждёт дисквалификация на один матч за отказ от участия в Матче звёзд.
«Да, решение Овечкина нас беспокоит. В прошлом году я первый защищал Александра, когда тот отказался от участия в Звёздном