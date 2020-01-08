НХЛ тревожит решение Овечкина пропустить Матч звёзд

Напомним, россиянина ждёт дисквалификация на один матч за отказ от участия в Матче звёзд.



«Да, решение Овечкина нас беспокоит. В прошлом году я первый защищал Александра, когда тот отказался от участия в Звёздном уик-энде. Я сделал это потому, что Овечкин всегда невероятно много трудился с точки зрения продвижения имиджа лиги, в том числе регулярно участвуя в Матчах звёзд ранее. Но два года подряд… НХЛ нужно обсудить это с профсоюзом игроков, пока такие действия не стали тенденцией», — рассказал Дэйли в эфире ESPN.