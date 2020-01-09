За Овечкина сильно переживал сын! Но он не забил и стал худшим по плюс-минусу
Кузнецов отдал гениальную голевую передачу, но этого было мало.
Кузнецов отдал гениальную голевую передачу, но этого было мало.
«Столичные» приехали в Город братской любви, имея в активе три победных матча, в которых хоккеисты «Кэпиталз» забросили 15 шайб. Всё это, вкупе с недавним голевым дублем капитана команды Александра Овечкина, давало веские основания для удачной игры против «Филадельфии», у которой продолжалась серия из четырёх поражений, но на этот раз план не сработал.
О том, что надёжные командные взаимодействия у «Вашингтона» неожиданно дали сбой, стало ясно уже в первом периоде. Формально стартовая двадцатиминутка завершилась вничью, но хоккеисты «столичных» допустили целых пять невынужденных потерь шайбы при лишь одной у «Флайерз», а гол нападающего «лётчиков» Трэвиса Конечны стал лучшей иллюстрацией расхлябанности и невнимательности игры гостей в обороне. Защитник Ник Дженсен подарил шайбу Шону Кутюрье, которому не составило труда сделать так, чтобы партнёр открыл счёт.
Одним из немногих ярких моментов у «Вашингтона» в атаке стал гол, который организовал Евгений Кузнецов. В середине первого периода он стянул на себя двух игроков «Флайерз», уехал с шайбой в угол чужой зоны и выдал оттуда просто гениальную передачу на пятачок, которой воспользовался Якуб Врана. У Кузнецова продолжается результативная серия, которая достигла уже 7 матчей, на протяжении которых челябинец забил 4 гола и отдал 5 передач.
Второй период стал кульминацией беспомощности «Вашингтона» при реализации численного преимущества. За эти 20 минут хоккеисты «Филадельфии» трижды присаживались на скамейку штрафников (в том числе один раз — Михаил Воробьёв), но реализовать перевес «столичным» так и не удалось. Более того, они пропустили гол, когда соперник играл в меньшинстве, и эта шайба Кевина Хейза стала решающей.
Всего за матч «Вашингтон» не смог реализовать 5 возможностей численного преимущества и допустил 7 потерь при 4 у соперника. А автор второго гола «Флайерз» шведский защитник Роберт Хег смог забить впервые с марта прошлого года.
«В последнее время у нас дела шли не очень, но мы знали, что у нас отличная команда. Сегодня мы доказали, что можем побеждать даже очень крепкого соперника», — отметил после игры Шон Кутюрье. «Лично я поздравляю ребят с победой и отправляюсь домой, чтобы отметить успех бокалом мартини», — с улыбкой сказал на
Александр Овечкин не смог забить в четвёртом матче из последних пяти, закончив его с четырьмя бросками и показателем полезности «-2» (худший в команде вместе с Никласом Бекстрёмом). Российскому снайперу не помогла даже поддержка со стороны сына Серёжи, который самым активным образом поддерживал его, увидев папу по телевизору.
Максим Замятин
|Ален Виньо
|Тодд Рирден
|Картер Харт
|Брэйден Холтби
|03:24
|Трэвис Конекны(Шон Кутюрье)
|07:11
|Никлас II Бэкстрем(Том Уилсон)
|12:34
|Якуб Врана(Евгений Кузнецов, Михал Кемпны)
|17:09
|Ларс Эллер
|17:09
|Рихард Паник
|19:18
|Роберт Хегг(Михаэль Раффль, Филипп Майерс)
|23:40
|Филипп Майерс
|34:56
|Михаил Воробьев
|37:33
|Шон Кутюрье
|37:59
|Кевин Хэйс
|48:49
|Шон Кутюрье
|54:30
|Филипп Майерс
|57:24
|Дмитрий Орлов
Кевин Хэйс (Филадельфия Флайерз), Трэвис Конекны (Филадельфия Флайерз), Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз)
|10
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0