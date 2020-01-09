За Овечкина сильно переживал сын! Но он не забил и стал худшим по плюс-минусу

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

«Столичные» приехали в Город братской любви, имея в активе три победных матча, в которых хоккеисты «Кэпиталз» забросили 15 шайб. Всё это, вкупе с недавним голевым дублем капитана команды Александра Овечкина, давало веские основания для удачной игры против «Филадельфии», у которой продолжалась серия из четырёх поражений, но на этот раз план не сработал.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2da067a2231bf939e302" data-vnd="2da067a2231bf939e302" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2da067a2231bf939e302" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

О том, что надёжные командные взаимодействия у «Вашингтона» неожиданно дали сбой, стало ясно уже в первом периоде. Формально стартовая двадцатиминутка завершилась вничью, но хоккеисты «столичных» допустили целых пять невынужденных потерь шайбы при лишь одной у «Флайерз», а гол нападающего «лётчиков» Трэвиса Конечны стал лучшей иллюстрацией расхлябанности и невнимательности игры гостей в обороне. Защитник Ник Дженсен подарил шайбу Шону Кутюрье, которому не составило труда сделать так, чтобы партнёр открыл счёт.

Официальный сайт НХЛ

Одним из немногих ярких моментов у «Вашингтона» в атаке стал гол, который организовал Евгений Кузнецов. В середине первого периода он стянул на себя двух игроков «Флайерз», уехал с шайбой в угол чужой зоны и выдал оттуда просто гениальную передачу на пятачок, которой воспользовался Якуб Врана. У Кузнецова продолжается результативная серия, которая достигла уже 7 матчей, на протяжении которых челябинец забил 4 гола и отдал 5 передач.

Официальный сайт НХЛ

Второй период стал кульминацией беспомощности «Вашингтона» при реализации численного преимущества. За эти 20 минут хоккеисты «Филадельфии» трижды присаживались на скамейку штрафников (в том числе один раз — Михаил Воробьёв), но реализовать перевес «столичным» так и не удалось. Более того, они пропустили гол, когда соперник играл в меньшинстве, и эта шайба Кевина Хейза стала решающей.

Официальный сайт НХЛ

Всего за матч «Вашингтон» не смог реализовать 5 возможностей численного преимущества и допустил 7 потерь при 4 у соперника. А автор второго гола «Флайерз» шведский защитник Роберт Хег смог забить впервые с марта прошлого года.

«В последнее время у нас дела шли не очень, но мы знали, что у нас отличная команда. Сегодня мы доказали, что можем побеждать даже очень крепкого соперника», — отметил после игры Шон Кутюрье. «Лично я поздравляю ребят с победой и отправляюсь домой, чтобы отметить успех бокалом мартини», — с улыбкой сказал на пресс-конференции наставник «оранжевых» Ален Виньо.

Александр Овечкин не смог забить в четвёртом матче из последних пяти, закончив его с четырьмя бросками и показателем полезности «-2» (худший в команде вместе с Никласом Бекстрёмом). Российскому снайперу не помогла даже поддержка со стороны сына Серёжи, который самым активным образом поддерживал его, увидев папу по телевизору.