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09:54 (мск), источник: Чемпионат.com

За Овечкина сильно переживал сын! Но он не забил и стал худшим по плюс-минусу

Кузнецов отдал гениальную голевую передачу, но этого было мало.

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«Столичные» приехали в Город братской любви, имея в активе три победных матча, в которых хоккеисты «Кэпиталз» забросили 15 шайб. Всё это, вкупе с недавним голевым дублем капитана команды Александра Овечкина, давало веские основания для удачной игры против «Филадельфии», у которой продолжалась серия из четырёх поражений, но на этот раз план не сработал.

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О том, что надёжные командные взаимодействия у «Вашингтона» неожиданно дали сбой, стало ясно уже в первом периоде. Формально стартовая двадцатиминутка завершилась вничью, но хоккеисты «столичных» допустили целых пять невынужденных потерь шайбы при лишь одной у «Флайерз», а гол нападающего «лётчиков» Трэвиса Конечны стал лучшей иллюстрацией расхлябанности и невнимательности игры гостей в обороне. Защитник Ник Дженсен подарил шайбу Шону Кутюрье, которому не составило труда сделать так, чтобы партнёр открыл счёт.

Официальный сайт НХЛ

Одним из немногих ярких моментов у «Вашингтона» в атаке стал гол, который организовал Евгений Кузнецов. В середине первого периода он стянул на себя двух игроков «Флайерз», уехал с шайбой в угол чужой зоны и выдал оттуда просто гениальную передачу на пятачок, которой воспользовался Якуб Врана. У Кузнецова продолжается результативная серия, которая достигла уже 7 матчей, на протяжении которых челябинец забил 4 гола и отдал 5 передач.

Официальный сайт НХЛ

Второй период стал кульминацией беспомощности «Вашингтона» при реализации численного преимущества. За эти 20 минут хоккеисты «Филадельфии» трижды присаживались на скамейку штрафников (в том числе один раз — Михаил Воробьёв), но реализовать перевес «столичным» так и не удалось. Более того, они пропустили гол, когда соперник играл в меньшинстве, и эта шайба Кевина Хейза стала решающей.

Официальный сайт НХЛ

Всего за матч «Вашингтон» не смог реализовать 5 возможностей численного преимущества и допустил 7 потерь при 4 у соперника. А автор второго гола «Флайерз» шведский защитник Роберт Хег смог забить впервые с марта прошлого года.

«В последнее время у нас дела шли не очень, но мы знали, что у нас отличная команда. Сегодня мы доказали, что можем побеждать даже очень крепкого соперника», — отметил после игры Шон Кутюрье. «Лично я поздравляю ребят с победой и отправляюсь домой, чтобы отметить успех бокалом мартини», — с улыбкой сказал на пресс-конференции наставник «оранжевых» Ален Виньо.

Александр Овечкин не смог забить в четвёртом матче из последних пяти, закончив его с четырьмя бросками и показателем полезности «-2» (худший в команде вместе с Никласом Бекстрёмом). Российскому снайперу не помогла даже поддержка со стороны сына Серёжи, который самым активным образом поддерживал его, увидев папу по телевизору.

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Максим Замятин

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Филадельфия Флайерз
3:2
2:2, 1:0, 0:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 169.01.2020, 03:30 (МСК UTC+3)Wells Fargo Center
Главные тренеры
Ален ВиньоТодд Рирден
Вратари
Картер ХартБрэйден Холтби
1-й период
03:24Трэвис Конекны(Шон Кутюрье)
07:11Никлас II Бэкстрем(Том Уилсон)
12:34Якуб Врана(Евгений Кузнецов, Михал Кемпны)
17:09Ларс Эллер
17:09Рихард Паник
19:18Роберт Хегг(Михаэль Раффль, Филипп Майерс)
2-й период
23:40Филипп Майерс
34:56Михаил Воробьев
37:33Шон Кутюрье
37:59Кевин Хэйс
3-й период
48:49Шон Кутюрье
54:30Филипп Майерс
57:24Дмитрий Орлов
Лучшие игроки матча
Кевин Хэйс (Филадельфия Флайерз), Трэвис Конекны (Филадельфия Флайерз), Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
10Штрафное время14
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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