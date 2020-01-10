Русская вечеринка в Тампе. Кучеров положил дубль за 3 минуты, Василевский засушил сухарь

Сколько же разговоров на тему «Тампа» уже не та ходило в начале нынешнего сезона. После удивительной регулярки-18/19, по ходу которой «Лайтнинг» в целом и ее звезды в частности крушили все возможные рекорды, не удачный старт этого чемпионата в исполнении клуба из штата Флорида заставил задуматься — а не надломило ли команду сухое поражение в первом раунде роызыгрыша Кубка Стэнли от «Коламбуса». Впрочем, было и другое мнение — многие эксперты и фанаты считали, что Джон Купер учел свои ошибки и на этот раз решил не гнаться за результатом в первой части сезона, сделав ставку на вторую. Кажется, в конце декабря — начале января эта версия начинает подтверждаться.

В четверг «Лайтнинг» принимали на своем льду «Аризону» и подошли к этой встрече из восьми побед подряд. Они одного за другим убирали середняков и аутсайдеров лиги, а победа двухдневной давности над «Ванкувером» со счетом 9:2 заставила поверить, что прошлогодняя «Тампа» вернулась. Во встрече с «Койотис» в этом можно было дополнительно убедиться.

Для начала хозяева обеспечили себе комфортное преимущество по итогам в целом равного первого периода. Алекс Киллорн нашел свободное пространство в ближнем углу ворот Эдина Хилла после очень симпатиной передачи Патрика Маруна.

А вскоре контратака «Тампы» закончилась голом Михаила Сергачева — русский защитник пытался отыскать на дальней штанге того же Маруна, но Джордан Остерли упростил его задачу, переправив шайбу в собственные ворота.

Ну, а во втором периоде настало время Никиты Кучерова. Русский супербомбардир, как и его команда, проводит нынешней сезоне менее ярко, чем предыдущий, но постепенно набирает обороты — в игре с «Аризоной» его результативная серия достигла отметки в 6 матчей. Первый гол Кучеров забил после обреза «Койотис» в средней зоне — у форварда было предостаточно времени, чтобы прицелиться из правого круга вбрасывания и прошить Хилла.

Дубль Никита оформил через две с половиной минуты — здесь за классную скидку с пятака надо благодарить Стивена Стэмкоса. Российскому нападающему оставалось не промахнуться по пустому углу.

Третьим русским героем вечера стал Андрей Василевский — у кипера 25 сэйвов, главный из которых он совершил еще при счете 0:0, зачехлив Тэйлора Холла крутым шпагатом.