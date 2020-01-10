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09:30 (мск), источник: Sport24

Русская вечеринка в Тампе. Кучеров положил дубль за 3 минуты, Василевский засушил сухарь

Сергачев заставил напарить американца.

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Сколько же разговоров на тему «Тампа» уже не та ходило в начале нынешнего сезона. После удивительной регулярки-18/19, по ходу которой «Лайтнинг» в целом и ее звезды в частности крушили все возможные рекорды, не удачный старт этого чемпионата в исполнении клуба из штата Флорида заставил задуматься — а не надломило ли команду сухое поражение в первом раунде роызыгрыша Кубка Стэнли от «Коламбуса». Впрочем, было и другое мнение — многие эксперты и фанаты считали, что Джон Купер учел свои ошибки и на этот раз решил не гнаться за результатом в первой части сезона, сделав ставку на вторую. Кажется, в конце декабря — начале января эта версия начинает подтверждаться.

В четверг «Лайтнинг» принимали на своем льду «Аризону» и подошли к этой встрече из восьми побед подряд. Они одного за другим убирали середняков и аутсайдеров лиги, а победа двухдневной давности над «Ванкувером» со счетом 9:2 заставила поверить, что прошлогодняя «Тампа» вернулась. Во встрече с «Койотис» в этом можно было дополнительно убедиться.

Для начала хозяева обеспечили себе комфортное преимущество по итогам в целом равного первого периода. Алекс Киллорн нашел свободное пространство в ближнем углу ворот Эдина Хилла после очень симпатиной передачи Патрика Маруна.

А вскоре контратака «Тампы» закончилась голом Михаила Сергачева — русский защитник пытался отыскать на дальней штанге того же Маруна, но Джордан Остерли упростил его задачу, переправив шайбу в собственные ворота.

Ну, а во втором периоде настало время Никиты Кучерова. Русский супербомбардир, как и его команда, проводит нынешней сезоне менее ярко, чем предыдущий, но постепенно набирает обороты — в игре с «Аризоной» его результативная серия достигла отметки в 6 матчей. Первый гол Кучеров забил после обреза «Койотис» в средней зоне — у форварда было предостаточно времени, чтобы прицелиться из правого круга вбрасывания и прошить Хилла.

Дубль Никита оформил через две с половиной минуты — здесь за классную скидку с пятака надо благодарить Стивена Стэмкоса. Российскому нападающему оставалось не промахнуться по пустому углу.

Третьим русским героем вечера стал Андрей Василевский — у кипера 25 сэйвов, главный из которых он совершил еще при счете 0:0, зачехлив Тэйлора Холла крутым шпагатом.

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«Тампа» побеждает 4:0, а тремя главными звездами матча признаются три россиянина. Кажется, «Лайтнинг» действительно возвращаются в прошлый сезон, когда похожие ситуации случались очень часто. Осталось дождаться плей-офф и окончательно узнать — насколько удачной окажется работа Купера над прошлогодними ошибками?

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Тампа-Бэй Лайтнинг
4:0
2:0, 2:0, 0:0
Аризона Койотс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1610.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперРик Токкет
Вратари
Андрей ВасилевскийАдин Хилл
1-й период
15:06Алекс Киллорн(Патрик Марун, Седрик Пакетт)
18:24Михаил Сергачев(Седрик Пакетт, Патрик Марун)
2-й период
23:30Брэйдон Коберн
26:15Никита Кучеров(Брэйден Пойнт, Стивен Стэмкос)
28:52Никита Кучеров(Стивен Стэмкос, Ян Рутта)
3-й период
44:47Седрик Пакетт
52:44Тайлер Джонсон
52:44Тэйлор Холл
52:44Тэйлор Холл
Лучшие игроки матча
Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Михаил Сергачев (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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