Русская вечеринка в Тампе. Кучеров положил дубль за 3 минуты, Василевский засушил сухарь
Сергачев заставил напарить американца.
Сергачев заставил напарить американца.
Сколько же разговоров на тему «Тампа» уже не та ходило в начале нынешнего сезона. После удивительной регулярки-18/19, по ходу которой «Лайтнинг» в целом и ее звезды в частности крушили все возможные рекорды, не удачный старт этого чемпионата в исполнении клуба из штата Флорида заставил задуматься — а не надломило ли команду сухое поражение в первом раунде роызыгрыша Кубка Стэнли от «Коламбуса». Впрочем, было и другое мнение — многие эксперты и фанаты считали, что Джон Купер учел свои ошибки и на этот раз решил не гнаться за результатом в первой части сезона, сделав ставку на вторую. Кажется, в конце декабря — начале января эта версия начинает подтверждаться.
В четверг «Лайтнинг» принимали на своем льду «Аризону» и подошли к этой встрече из восьми побед подряд. Они одного за другим убирали середняков и аутсайдеров лиги, а победа двухдневной давности над «Ванкувером» со счетом 9:2 заставила поверить, что прошлогодняя «Тампа» вернулась. Во встрече с «Койотис» в этом можно было дополнительно убедиться.
Для начала хозяева обеспечили себе комфортное преимущество по итогам в целом равного первого периода. Алекс Киллорн нашел свободное пространство в ближнем углу ворот Эдина Хилла после очень симпатиной передачи Патрика Маруна.
А вскоре контратака «Тампы» закончилась голом Михаила Сергачева — русский защитник пытался отыскать на дальней штанге того же Маруна, но Джордан Остерли упростил его задачу, переправив шайбу в собственные ворота.
Ну, а во втором периоде настало время Никиты Кучерова. Русский супербомбардир, как и его команда, проводит нынешней сезоне менее ярко, чем предыдущий, но постепенно набирает обороты — в игре с «Аризоной» его результативная серия достигла отметки в 6 матчей. Первый гол Кучеров забил после обреза «Койотис» в средней зоне — у форварда было предостаточно времени, чтобы прицелиться из правого круга вбрасывания и прошить Хилла.
Дубль Никита оформил через две с половиной минуты — здесь за классную скидку с пятака надо благодарить Стивена Стэмкоса. Российскому нападающему оставалось не промахнуться по пустому углу.
Третьим русским героем вечера стал Андрей Василевский — у кипера 25 сэйвов, главный из которых он совершил еще при счете 0:0, зачехлив Тэйлора Холла крутым шпагатом.
«Тампа» побеждает 4:0, а тремя главными звездами матча признаются три россиянина. Кажется, «Лайтнинг» действительно возвращаются в прошлый сезон, когда похожие ситуации случались очень часто. Осталось дождаться
|Джон Купер
|Рик Токкет
|Андрей Василевский
|Адин Хилл
|15:06
|Алекс Киллорн(Патрик Марун, Седрик Пакетт)
|18:24
|Михаил Сергачев(Седрик Пакетт, Патрик Марун)
|23:30
|Брэйдон Коберн
|26:15
|Никита Кучеров(Брэйден Пойнт, Стивен Стэмкос)
|28:52
|Никита Кучеров(Стивен Стэмкос, Ян Рутта)
|44:47
|Седрик Пакетт
|52:44
|Тайлер Джонсон
|52:44
|Тэйлор Холл
|52:44
|Тэйлор Холл
Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Михаил Сергачев (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0