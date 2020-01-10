Панарин побил рекорд Гретцки. Так круто в истории «Рейнджерс» не начинал ни один хоккеист

Источник: Спорт-Экспресс

Игорь Шестеркин вновь в воротах «Рейнджерс», уже второй матч кряду. Игра двенадцатой и четырнадцатой команды «Востока» обещала быть интересной и с точки зрения дуэли Панарин-Гусев, да и почти дерби, пусть перспективы команд с точки зрения плей-офф туманны. У «Дэвилз» они так вообще призрачные.

Не прошло и десяти секунд с начала матча, как вратарь «Дьяволов» Маккензи Блэквуд уже спас команду от быстрого гола. «Рейнджерс» начали по-хозяйски и совсем негостеприимно. Но и «Дэвилз» не собирались капитулировать уже в дебюте. Быстро заработав большинство, гости принялись обстреливать Игоря Шестеркина, который действовал аккуратно и хладнокровно. Выстояв в меньшинстве, хозяева еще более взвинтили темп и открыли счет. Артемий Панарин забросил 24-ю шайбу в сезоне, приведя в полный восторг домашнюю арену.

«Дьяволам» не впервой пропускать первыми, а «Рейнджерс» не были бы самими собой, если бы не придумали себе проблему на ровном месте. На волне успеха от шайбы Панарина хозяева получили большинство и в нем умудрились пропустить. Проигранное вбрасывание, бросок и отскок, который подкараулил Кевином Руни.

Шайба «Дэвилз» была сродни оплеухе для хозяев и те бросились забивать. Солировала первая тройка нападения, в которой Крайдеру и Зибанежаду неплохо помогал Павел Бучневич. «Рейнджерс» грамотно придавили и вскоре Деанджело, практически повторив бросок Панарина в касание, при помощи тех же Крайдера и Зибанежада вновь вывел хозяев вперед.

Гости слегка растерялись и вновь получили удаление. Деанджело со своей половины бросил вперед, шайба от борта отскочила к Крайдеру и тот исполнил, как по учебнику.

«Дьяволы» не сдавались и огрызались в атаке. Шестеркин без работы не стоял, да еще два-три раза в первом периоде смачно прозвучала штанга за его спиной. Но в концовке периода не спас и россиянин, когда после дальнего броска грамотно подставил клюшку Блэйк Коулмен.

Под самый занавес первого периода Бучневич мог восстановить преимущество хозяев в две шайбы, но после выхода «один в ноль» шайба угодила в крестовину. Повтор подтвердил — гола нет.

Второй период команды начали чуть медленней. Силовой борьбы стало больше, соперники старались не давать друг другу много пространства. Упорная игра, настоящее рубилово с обоюдными шансами. «Дьяволы» все-таки счет сравняли, и шайба получилась весьма курьезной. От конька Трубы она заползла в ворота Шестеркина. Ворота были сдвинуты, но судьи после просмотра уверенно признали «goodgoal». Шайба записана на Коулмена. Ассист у Гусева.

Хозяева, растеряв преимущество в две шайбы, снова насели, а «Дьяволы» почему-то опять после своей шайбы прижались к своим воротам, словно испугавшись своих подвигов. Энтони Деанджело, который в этот вечер был просто в огне, вновь вывел «Рейнджерс» вперед. Четвертое очко в матче для американца.

Следом было и пятое, в большинстве. Хет-трик, кепки на льду, преимущество в две шайбы восстановлено. Гости поменяли вратаря.

Луи Доминге смотрелся неплохо, но и он в итоге не ушел со льда «сухим». Третий период совсем не был скучным. Преимущество хозяев было ощутимым, а на новый подвиг с попыткой сравнять счет у «Дэвилз» не хватил сил, да и ресурсов. Главного Люцифера в составе гостей так и не нашлось. Панарин и Строум в концовке организовали отличный гол Фаста, увеличившего преимущество до трех шайб.

Артемий тем самым перекрыл достижение Уэйна Гретцки — в первых 43 матчах за клуб у него 61 очко (рекорд «Рейнджерс»), а у великого канадца было 59.