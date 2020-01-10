Панарин побил рекорд Гретцки. Так круто в истории «Рейнджерс» не начинал ни один хоккеист
Артемий набрал три очка, а Игорь Шестеркин одержал вторую победу в НХЛ.
Артемий набрал три очка, а Игорь Шестеркин одержал вторую победу в НХЛ.
Игорь Шестеркин вновь в воротах «Рейнджерс», уже второй матч кряду. Игра двенадцатой и четырнадцатой команды «Востока» обещала быть интересной и с точки зрения дуэли
Не прошло и десяти секунд с начала матча, как вратарь «Дьяволов» Маккензи Блэквуд уже спас команду от быстрого гола. «Рейнджерс» начали
«Дьяволам» не впервой пропускать первыми, а «Рейнджерс» не были бы самими собой, если бы не придумали себе проблему на ровном месте. На волне успеха от шайбы Панарина хозяева получили большинство и в нем умудрились пропустить. Проигранное вбрасывание, бросок и отскок, который подкараулил Кевином Руни.
Шайба «Дэвилз» была сродни оплеухе для хозяев и те бросились забивать. Солировала первая тройка нападения, в которой Крайдеру и Зибанежаду неплохо помогал Павел Бучневич. «Рейнджерс» грамотно придавили и вскоре Деанджело, практически повторив бросок Панарина в касание, при помощи тех же Крайдера и Зибанежада вновь вывел хозяев вперед.
Гости слегка растерялись и вновь получили удаление. Деанджело со своей половины бросил вперед, шайба от борта отскочила к Крайдеру и тот исполнил, как по учебнику.
«Дьяволы» не сдавались и огрызались в атаке. Шестеркин без работы не стоял, да еще
Под самый занавес первого периода Бучневич мог восстановить преимущество хозяев в две шайбы, но после выхода «один в ноль» шайба угодила в крестовину. Повтор подтвердил — гола нет.
Второй период команды начали чуть медленней. Силовой борьбы стало больше, соперники старались не давать друг другу много пространства. Упорная игра, настоящее рубилово с обоюдными шансами. «Дьяволы»
Хозяева, растеряв преимущество в две шайбы, снова насели, а «Дьяволы»
Следом было и пятое, в большинстве.
Луи Доминге смотрелся неплохо, но и он в итоге не ушел со льда «сухим». Третий период совсем не был скучным. Преимущество хозяев было ощутимым, а на новый подвиг с попыткой сравнять счет у «Дэвилз» не хватил сил, да и ресурсов. Главного Люцифера в составе гостей так и не нашлось. Панарин и Строум в концовке организовали отличный гол Фаста, увеличившего преимущество до трех шайб.
Артемий тем самым перекрыл достижение Уэйна Гретцки — в первых 43 матчах за клуб у него 61 очко (рекорд «Рейнджерс»), а у великого канадца было 59.
Шестеркин вновь пропустил три, но вновь смотрелся очень прилично. Мало кто навскидку в лиге может похвастаться тремя такими вратарями, как у «Рейнджерс». Панарин в порядке, Бучневич тоже. Гусев
|Дэвид Куинн
|Ален Насреддин
|Игорь Шестеркин
|Маккензи Блэквуд(Луи Доминге)
|02:47
|Брендан Смит
|05:42
|Артемий Панарин(Адам Фокс, Энтони Дианджело)
|07:40
|Пи. Кей. Суббан
|08:06
|Кевин Руни(Павел Заха)
|09:47
|Энтони Дианджело(Мика Зибанежад, Крис Крайдер)
|11:32
|Джон Хейден
|12:16
|Крис Крайдер(Мика Зибанежад, Энтони Дианджело)
|18:10
|Блэйк Коулман(Трэвис Зэйджак, Дэймон Сиверсон)
|28:56
|Дэймон Сиверсон(Трэвис Зэйджак, Никита Гусев)
|32:08
|Энтони Дианджело(Марк Стаал, Павел Бучневич)
|32:58
|Командный штраф
|34:51
|Нико Хишир
|35:02
|Энтони Дианджело(Райан Стром, Артемий Панарин)
|38:12
|Джейкоб Труба
|38:12
|Уэйн Симмондс
|48:50
|Крис Крайдер
|52:56
|Йеспер Фаст(Артемий Панарин, Райан Стром)
|55:37
|Майлс Вуд
Энтони Дианджело (Нью-Йорк Рейнджерс), Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Игорь Шестеркин (Нью-Йорк Рейнджерс)
|6
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1