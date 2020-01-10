Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне забил гол броском через всю площадку. Видео
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» переиграл «Чикаго Блэкхоукс».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» переиграл «Чикаго Блэкхоукс».
Матч завершился со счётом 5:2 в пользу команды Джона Хайнса. «Хищники» впервые победили под руководством нового тренера.
Окончательный счёт установил голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне. Финский вратарь поразил пустые ворота «Чикаго» броском через всю площадку. 37-летний голкипер стал седьмым вратарём за историю североамериканской лиги, кому удалось стать автором гола после броска по пустым воротам.
Российский форвард «Предаторз» Яков Тренин в этом матче отметился результативной передачей на американца Колина Блэквелла, который забросил первую шайбу в карьере.
|Джереми Коллитон
|Джон Хайнс
|Кори Кроуфорд(Кори Кроуфорд, Кори Кроуфорд)
|Пекка Ринне
|03:16
|Виктор Арвидссон(Роман Йоси, Филип Форсберг)
|08:22
|Колин Блэкуэлл(Яков Тренин)
|16:55
|Мэтт Дюшен(Маттиас Экхольм)
|19:14
|Командный штраф
|26:43
|Доминик Кубалик(Джонатан Тэйвз, Данкан Кит)
|27:16
|Олли Мяяття
|32:12
|Джарред Тинорди
|44:43
|Роман Йоси
|45:32
|Алекс Дебринкэт(Джонатан Тэйвз, Патрик Кейн)
|49:41
|Ник Бонино
|59:23
|Ник Бонино
|59:38
|Пекка Ринне
Пекка Ринне (Нэшвилл Предаторз), Колин Блэкуэлл (Нэшвилл Предаторз), Джонатан Тэйвз (Чикаго Блэкхокс)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0