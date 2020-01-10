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10:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне забил гол броском через всю площадку. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» переиграл «Чикаго Блэкхоукс».

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Матч завершился со счётом 5:2 в пользу команды Джона Хайнса. «Хищники» впервые победили под руководством нового тренера.

Окончательный счёт установил голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне. Финский вратарь поразил пустые ворота «Чикаго» броском через всю площадку. 37-летний голкипер стал седьмым вратарём за историю североамериканской лиги, кому удалось стать автором гола после броска по пустым воротам.

Российский форвард «Предаторз» Яков Тренин в этом матче отметился результативной передачей на американца Колина Блэквелла, который забросил первую шайбу в карьере.

Чикаго Блэкхокс
2:5
0:3, 1:0, 1:2
Нэшвилл Предаторз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1610.01.2020, 04:30 (МСК UTC+3)United Center
Главные тренеры
Джереми КоллитонДжон Хайнс
Вратари
Кори Кроуфорд(Кори Кроуфорд, Кори Кроуфорд)Пекка Ринне
1-й период
03:16Виктор Арвидссон(Роман Йоси, Филип Форсберг)
08:22Колин Блэкуэлл(Яков Тренин)
16:55Мэтт Дюшен(Маттиас Экхольм)
19:14Командный штраф
2-й период
26:43Доминик Кубалик(Джонатан Тэйвз, Данкан Кит)
27:16Олли Мяяття
32:12Джарред Тинорди
3-й период
44:43Роман Йоси
45:32Алекс Дебринкэт(Джонатан Тэйвз, Патрик Кейн)
49:41Ник Бонино
59:23Ник Бонино
59:38Пекка Ринне
Лучшие игроки матча
Пекка Ринне (Нэшвилл Предаторз), Колин Блэкуэлл (Нэшвилл Предаторз), Джонатан Тэйвз (Чикаго Блэкхокс)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Чикаго Блэкхокс
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