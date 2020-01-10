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10:16 (мск), источник: Sport24

Грустный юбилей Ковальчука. Олимпийский чемпион стал «невидимкой» в 900-м матче в НХЛ

Илья проиграл с «Монреалем» в третий раз подряд.

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Два первых матча Ильи Ковальчука в форме «Монреаль Канадиенс» заставили поверить, что русский ветеран способен перезагрузиться в канадском клубе. Илья отдал 3 результативные передачи, с удовольствием хитовал и вообще выглядел человеком очень мотивированным. Поверилось даже, что, олимпийский чемпион сможет доказать — это не с ним, а с «Лос-Анджелесом» было что-то не так. Но игра с «Эдмонтоном», которая состоялась в ночь с четверга на пятницы по московскому времени, оптимизм в отношении будущего 36-летнего форварда сильно поубавила.

Это был особенный день для Ковальчука — он проводил 900-й матч в Национальной хоккейной лиги. Да, если бы не побег в Россию и несколько сезонов в составе СКА, нападающий давно бы перешагнул и тысячную отметку, но и сегодняшняя цифра выглядит очень достойно и заслуживает уважения. «Браво, Илья!» — отреагировал твиттер «Монреаля».

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Больше поводов для подобных возгласов Ковальчук своему клубу не подарил. Он получил 18 с половиной минут айстайма — худший результат за время выступления в «Канадиенс», лишь дважды бросил по воротам, не совершил ни одного силового приема. Не хочется в знаковый день обижать выдающегося хоккеиста, но глагол «растворился» станет лучшей характеристикой его пребывания на льду. Неудивительно, что североамериканские фанаты начали критиковать россиянина и говорить о том, что в третьей игре за «Монреаль» все увидели настоящего Ковальчука.

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Кроме того, они называют его «мистером Невидимым».

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И включают в список тех хоккеистов «Монреаля», которые достойны обмена.

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При этом, у Ильи были все шансы стать одним из героев невзрачной для него игры. В середине второго периода хоккеисты «Монреаля» вывалились втроем на одинокого игрока «Эдмонтона», а Ник Сузуки и Макс Доми доверили завершать этот эпизод своему русскому партнеру. Ковальчук приложился от души, но переиграть Майка Смита не смог.

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А вот заработать очередной «минус» человек, об отрицательной полезности которого в НХЛ слагают легенды, смог. В концовке «Монреаль» оказался перед необходимостью спасать этот матч, снял вратаря, но потерял шайбу в чужой зоне, а Ковальчук не смог помешать хоккеистам «Эдмонтона» вывести ее в среднюю и добить соперника.

«Монреаль» отдал матч, хотя в начале второго периода вел с преимуществом в две шайбы, а его русский форвард заставил задаться вопросом: «Какой же Ковальчук настоящий — тот, которого было сложно остановить в двух первых матчах, или тот, которого было трудной найти на льду в третьем?». Ждем ответа и первой победы Ильи с новой командой — пока с олимпийским чемпионом из России «Канадиенс» выигрывать не научились.

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Монреаль Канадиенс
2:4
1:0, 1:1, 0:3
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1610.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Centre Bell
Главные тренеры
Клод ЖюльенДэйв Типпетт
Вратари
Кэри Прайс(Кэри Прайс)Майк Смит
1-й период
02:15Алекс Чейссон
08:20Джефф Питри
12:35Филлип Дано(Томаш Татар, Джефф Питри)
2-й период
22:24Еспери Котканиеми(Бретт Кулак, Арттури Лехконен)
27:16Райли Шихан(Адам Ларссон, Йоаким Нюгорд)
3-й период
41:37Филлип Дано
42:16Райан Ньюджент-Хопкинс(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
49:40Алекс Чейссон(Оскар Клефбом, Крис Расселл)
50:25Крис Расселл
59:25Джош Арчибальд(Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль)
Лучшие игроки матча
Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Алекс Чейссон (Эдмонтон Ойлерз), Брендан Галлахер (Монреаль Канадиенс)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Монреаль Канадиенс
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НовостиМатчиСоставСтатистика
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