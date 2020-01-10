Грустный юбилей Ковальчука. Олимпийский чемпион стал «невидимкой» в 900-м матче в НХЛ

Два первых матча Ильи Ковальчука в форме «Монреаль Канадиенс» заставили поверить, что русский ветеран способен перезагрузиться в канадском клубе. Илья отдал 3 результативные передачи, с удовольствием хитовал и вообще выглядел человеком очень мотивированным. Поверилось даже, что, олимпийский чемпион сможет доказать — это не с ним, а с «Лос-Анджелесом» было что-то не так. Но игра с «Эдмонтоном», которая состоялась в ночь с четверга на пятницы по московскому времени, оптимизм в отношении будущего 36-летнего форварда сильно поубавила.

Это был особенный день для Ковальчука — он проводил 900-й матч в Национальной хоккейной лиги. Да, если бы не побег в Россию и несколько сезонов в составе СКА, нападающий давно бы перешагнул и тысячную отметку, но и сегодняшняя цифра выглядит очень достойно и заслуживает уважения. «Браво, Илья!» — отреагировал твиттер «Монреаля».

Больше поводов для подобных возгласов Ковальчук своему клубу не подарил. Он получил 18 с половиной минут айстайма — худший результат за время выступления в «Канадиенс», лишь дважды бросил по воротам, не совершил ни одного силового приема. Не хочется в знаковый день обижать выдающегося хоккеиста, но глагол «растворился» станет лучшей характеристикой его пребывания на льду. Неудивительно, что североамериканские фанаты начали критиковать россиянина и говорить о том, что в третьей игре за «Монреаль» все увидели настоящего Ковальчука.

Кроме того, они называют его «мистером Невидимым».

И включают в список тех хоккеистов «Монреаля», которые достойны обмена.

При этом, у Ильи были все шансы стать одним из героев невзрачной для него игры. В середине второго периода хоккеисты «Монреаля» вывалились втроем на одинокого игрока «Эдмонтона», а Ник Сузуки и Макс Доми доверили завершать этот эпизод своему русскому партнеру. Ковальчук приложился от души, но переиграть Майка Смита не смог.

А вот заработать очередной «минус» человек, об отрицательной полезности которого в НХЛ слагают легенды, смог. В концовке «Монреаль» оказался перед необходимостью спасать этот матч, снял вратаря, но потерял шайбу в чужой зоне, а Ковальчук не смог помешать хоккеистам «Эдмонтона» вывести ее в среднюю и добить соперника.