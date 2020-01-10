Грустный юбилей Ковальчука. Олимпийский чемпион стал «невидимкой» в 900-м матче в НХЛ
Илья проиграл с «Монреалем» в третий раз подряд.
Илья проиграл с «Монреалем» в третий раз подряд.
Два первых матча Ильи Ковальчука в форме «Монреаль Канадиенс» заставили поверить, что русский ветеран способен перезагрузиться в канадском клубе. Илья отдал 3 результативные передачи, с удовольствием хитовал и вообще выглядел человеком очень мотивированным. Поверилось даже, что, олимпийский чемпион сможет доказать — это не с ним, а с «Лос-Анджелесом» было
Это был особенный день для Ковальчука — он проводил 900-й матч в Национальной хоккейной лиги. Да, если бы не побег в Россию и несколько сезонов в составе СКА, нападающий давно бы перешагнул и тысячную отметку, но и сегодняшняя цифра выглядит очень достойно и заслуживает уважения. «Браво, Илья!» — отреагировал твиттер «Монреаля».
Больше поводов для подобных возгласов Ковальчук своему клубу не подарил. Он получил 18 с половиной минут айстайма — худший результат за время выступления в «Канадиенс», лишь дважды бросил по воротам, не совершил ни одного силового приема. Не хочется в знаковый день обижать выдающегося хоккеиста, но глагол «растворился» станет лучшей характеристикой его пребывания на льду. Неудивительно, что североамериканские фанаты начали критиковать россиянина и говорить о том, что в третьей игре за «Монреаль» все увидели настоящего Ковальчука.
Кроме того, они называют его «мистером Невидимым».
И включают в список тех хоккеистов «Монреаля», которые достойны обмена.
При этом, у Ильи были все шансы стать одним из героев невзрачной для него игры. В середине второго периода хоккеисты «Монреаля» вывалились втроем на одинокого игрока «Эдмонтона», а Ник Сузуки и Макс Доми доверили завершать этот эпизод своему русскому партнеру. Ковальчук приложился от души, но переиграть Майка Смита не смог.
А вот заработать очередной «минус» человек, об отрицательной полезности которого в НХЛ слагают легенды, смог. В концовке «Монреаль» оказался перед необходимостью спасать этот матч, снял вратаря, но потерял шайбу в чужой зоне, а Ковальчук не смог помешать хоккеистам «Эдмонтона» вывести ее в среднюю и добить соперника.
«Монреаль» отдал матч, хотя в начале второго периода вел с преимуществом в две шайбы, а его русский форвард заставил задаться вопросом: «Какой же Ковальчук настоящий — тот, которого было сложно остановить в двух первых матчах, или тот, которого было трудной найти на льду в третьем?». Ждем ответа и первой победы Ильи с новой командой — пока с олимпийским чемпионом из России «Канадиенс» выигрывать не научились.
|Клод Жюльен
|Дэйв Типпетт
|Кэри Прайс(Кэри Прайс)
|Майк Смит
|02:15
|Алекс Чейссон
|08:20
|Джефф Питри
|12:35
|Филлип Дано(Томаш Татар, Джефф Питри)
|22:24
|Еспери Котканиеми(Бретт Кулак, Арттури Лехконен)
|27:16
|Райли Шихан(Адам Ларссон, Йоаким Нюгорд)
|41:37
|Филлип Дано
|42:16
|Райан Ньюджент-Хопкинс(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
|49:40
|Алекс Чейссон(Оскар Клефбом, Крис Расселл)
|50:25
|Крис Расселл
|59:25
|Джош Арчибальд(Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль)
Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Алекс Чейссон (Эдмонтон Ойлерз), Брендан Галлахер (Монреаль Канадиенс)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0