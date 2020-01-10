В 2020-м он забивает больше Овечкина, Панарина и Кучерова. Незаметный герой Дадонов идет на рекорд

Шла предпоследняя минута первого периода матча «Флорида» — «Ванкувер». Александр Барков и Евгений Дадонов убежали в контратаку «2 в 1», финн вытащил на себя защитника и оставил россиянина разбираться с американским вратарем Тэтчером Демко. Дадонов с задачей справился, отправив шайбу под рукой у голкипера.

Гол в итоге оказался победным для «Флориды». «Ванкувер» после серии из семи побед откровенно посыпался в поездке по солнечному штату: во вторник «Кэнакс» со счетом 2:9 сгорели «Тампе», а теперь — 2:5 «Пантерз». Но самое интересное, что эта шайба оказалась для Дадонова пятой в новом календарном, и по этому показателю он лидирует среди всех русских форвардов лиги. Да-да, Евгений забивает больше Кучерова, Овечкина, Панарина и Малкина.

Январь незаметный российский герой НХЛ открыл дублем в ворота «Оттавы». Сначала подсуетился на добивании, а затем упаковал шайбу в левый угол с границы левого круга вбрасывания.

Далее случился еще один удачный подбор, который не спас «Пантерз» от поражения в игре с «Баффало».

Ну, а «Питтсбургу» Евгений забил, на лету приняв шайбу после передачи Джонатана Юбердо и умчавшись с нею к пустым воротам соперника.