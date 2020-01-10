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10:34 (мск), источник: Sport24

В 2020-м он забивает больше Овечкина, Панарина и Кучерова. Незаметный герой Дадонов идет на рекорд

Так результативно в НХЛ он еще не играл.

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Шла предпоследняя минута первого периода матча «Флорида» — «Ванкувер». Александр Барков и Евгений Дадонов убежали в контратаку «2 в 1», финн вытащил на себя защитника и оставил россиянина разбираться с американским вратарем Тэтчером Демко. Дадонов с задачей справился, отправив шайбу под рукой у голкипера.

Гол в итоге оказался победным для «Флориды». «Ванкувер» после серии из семи побед откровенно посыпался в поездке по солнечному штату: во вторник «Кэнакс» со счетом 2:9 сгорели «Тампе», а теперь — 2:5 «Пантерз». Но самое интересное, что эта шайба оказалась для Дадонова пятой в новом календарном, и по этому показателю он лидирует среди всех русских форвардов лиги. Да-да, Евгений забивает больше Кучерова, Овечкина, Панарина и Малкина.

Январь незаметный российский герой НХЛ открыл дублем в ворота «Оттавы». Сначала подсуетился на добивании, а затем упаковал шайбу в левый угол с границы левого круга вбрасывания.

Далее случился еще один удачный подбор, который не спас «Пантерз» от поражения в игре с «Баффало».

Ну, а «Питтсбургу» Евгений забил, на лету приняв шайбу после передачи Джонатана Юбердо и умчавшись с нею к пустым воротам соперника.

Пятый гол Дадонова в новом году помог «Флориде» снова вплотную подобраться к зоне плей-офф, а Сергею Бобровскому удачно вернуться в состав — две с половиной игры он провел на лавке, на которую присел по ходу матча с «Сэйбрз». Евгений продолжает уверенно идти на личный рекорд результативности в НХЛ — в своем лучшем сезоне он забрасывал 28 шайб, сейчас на счету россиянина уже 19. Контрактный сезон складывается для Папочки, как его называют во Флориде, очень удачно.

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Флорида Пантерз
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3:1, 1:0, 1:1
Ванкувер Кэнакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1610.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)BB&T Center
Главные тренеры
Джоэль КенневилльТрэвис Грин
Вратари
Сергей БобровскийТэтчер Демко
1-й период
01:00Ноэль Аккьяри(Винс Трочек)
03:01Марк Пайсик(Колтон Сивиур, Брайан Бойл)
06:51Брок Бозер(Тайлер Майерс, Элиас Петтерссон)
11:30Джей.Ти. Миллер
12:05Майк I Хоффман
16:17Джонатан Юбердо
18:53Евгений Дадонов(Александр Барков, Джонатан Юбердо)
2-й период
22:43Антуан Руссель
23:40Майк I Хоффман(Кит Яндл, Джонатан Юбердо)
30:31Куинн Хьюз
33:48Марк Пайсик
37:05Джей.Ти. Миллер
3-й период
46:55Ноэль Аккьяри(Аарон Экблад, Бретт Коннолли)
52:14Тайлер Мотт(Джей Бигл, Тим Шаллер)
56:15Джей.Ти. Миллер
Лучшие игроки матча
Ноэль Аккьяри (Флорида Пантерз), Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз), Аарон Экблад (Флорида Пантерз)
Статистика
6Штрафное время18
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
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  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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