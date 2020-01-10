В 2020-м он забивает больше Овечкина, Панарина и Кучерова. Незаметный герой Дадонов идет на рекорд
Так результативно в НХЛ он еще не играл.
Так результативно в НХЛ он еще не играл.
Шла предпоследняя минута первого периода матча «Флорида» — «Ванкувер». Александр Барков и Евгений Дадонов убежали в контратаку «2 в 1», финн вытащил на себя защитника и оставил россиянина разбираться с американским вратарем Тэтчером Демко. Дадонов с задачей справился, отправив шайбу под рукой у голкипера.
Гол в итоге оказался победным для «Флориды». «Ванкувер» после серии из семи побед откровенно посыпался в поездке по солнечному штату: во вторник «Кэнакс» со счетом 2:9 сгорели «Тампе», а теперь — 2:5 «Пантерз». Но самое интересное, что эта шайба оказалась для Дадонова пятой в новом календарном, и по этому показателю он лидирует среди всех русских форвардов лиги.
Январь незаметный российский герой НХЛ открыл дублем в ворота «Оттавы». Сначала подсуетился на добивании, а затем упаковал шайбу в левый угол с границы левого круга вбрасывания.
Далее случился еще один удачный подбор, который не спас «Пантерз» от поражения в игре с «Баффало».
Ну, а «Питтсбургу» Евгений забил, на лету приняв шайбу после передачи Джонатана Юбердо и умчавшись с нею к пустым воротам соперника.
Пятый гол Дадонова в новом году помог «Флориде» снова вплотную подобраться к зоне
|Джоэль Кенневилль
|Трэвис Грин
|Сергей Бобровский
|Тэтчер Демко
|01:00
|Ноэль Аккьяри(Винс Трочек)
|03:01
|Марк Пайсик(Колтон Сивиур, Брайан Бойл)
|06:51
|Брок Бозер(Тайлер Майерс, Элиас Петтерссон)
|11:30
|Джей.Ти. Миллер
|12:05
|Майк I Хоффман
|16:17
|Джонатан Юбердо
|18:53
|Евгений Дадонов(Александр Барков, Джонатан Юбердо)
|22:43
|Антуан Руссель
|23:40
|Майк I Хоффман(Кит Яндл, Джонатан Юбердо)
|30:31
|Куинн Хьюз
|33:48
|Марк Пайсик
|37:05
|Джей.Ти. Миллер
|46:55
|Ноэль Аккьяри(Аарон Экблад, Бретт Коннолли)
|52:14
|Тайлер Мотт(Джей Бигл, Тим Шаллер)
|56:15
|Джей.Ти. Миллер
Ноэль Аккьяри (Флорида Пантерз), Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз), Аарон Экблад (Флорида Пантерз)
|6
|Штрафное время
|18
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0