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13:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Рейнджерс» о Шестеркине: Он по-настоящему хорошо ловит шайбы

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Главный тренер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн похвалил игру российского вратаря команды Игоря Шестеркина.

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Источник: Спорт РИА Новости

В четверг «Рейнджерс» нанес поражение «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:3 (3:2, 2:1, 1:0) в пользу хозяев льда. Отразивший 46 бросков Шестеркин был признан третьей звездой встречи. Для Шестеркина эта игра стала второй в НХЛ, он одержал вторую победу.

«Когда (шайба) попадает в него, она прилипает к нему. Он не только ловит шайбы, но, когда они попадают ему в грудь, он как будто поглощает их, что очень важно, особенно когда против вас команда, подобная “Нью-Джерси”, которая стремится к воротам так жестко, как только может, и ищет вторые шансы. Он делает чертовски хорошую работу», — сказал Куинн, которого цитирует usatoday.com.

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