Тренер «Рейнджерс» о Шестеркине: Он по-настоящему хорошо ловит шайбы

В четверг «Рейнджерс» нанес поражение «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:3 (3:2, 2:1, 1:0) в пользу хозяев льда. Отразивший 46 бросков Шестеркин был признан третьей звездой встречи. Для Шестеркина эта игра стала второй в НХЛ, он одержал вторую победу.

«Когда (шайба) попадает в него, она прилипает к нему. Он не только ловит шайбы, но, когда они попадают ему в грудь, он как будто поглощает их, что очень важно, особенно когда против вас команда, подобная “Нью-Джерси”, которая стремится к воротам так жестко, как только может, и ищет вторые шансы. Он делает чертовски хорошую работу», — сказал Куинн, которого цитирует usatoday.com.