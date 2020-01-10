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18:37 (мск), источник: Sport24

Шестеркин выдал феноменальный дебют в НХЛ. Увы, скоро его отправят обратно в фарм-клуб

Но ненадолго.

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Источник: AP 2020

В последние дни количество новостей об Игоре Шестеркине зашкаливает. Пожалуй, о нем так много писали только в мае 2018-го, когда его сделали первым номером сборной России на чемпионате мира перед четвертьфиналом с Канадой. Правда, тот матч он проиграл. Сейчас позитива куда больше. Два матча в НХЛ и две победы. Твиттер «Рейнджерс» уже учит русский язык.

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И называет его вместе с Артемией Панариным легендами.

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Нью-Йорк сходит с ума от Игоря Шестеркина. Его называют Царем (только не в присутствии Лундквиста), самым талантливым проспектом клуба, восхищаются его игрой клюшкой и бесконечно радуются его успешному дебюту. 24-летний голкипер, отразив 46 бросков в матче с «Нью-Джерси», показал третий результат в истории «Рейнджерс» по сейвам для вратарей-новичков. Но не обогнал Георгиева (48), который на втором месте после Майка Рихтера (59). Игорь также стал шестым голкипером в истории «Рейнджерс», выигравшим первые два матча в НХЛ. Ранее подобного достижения добились Лорн Шабо, Джим Генри, Марсель Пайе, Джон Ванбисбрук и Маккензи Скапски.

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Если бы не две пропущенные шайбы за первые семь минут игры с «Колорадо», то можно было бы назвать дебют в НХЛ идеальным. Его хвалят главный тренер и партнеры (ну и подшучивают, конечно же). Его тепло поздравляет с победами кумир детства. Да-да, когда Шестеркин был ребенком, то сходил с ума от Хенрика Лундквиста. Когда его задрафтовали «Рейнджерс» в 2014 году, был на седьмом небе от счастья, потому что в этом клубе играет шведский король.

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Несмотря на весь позитив, с большой долей вероятности Игоря в скором времени отправят обратно в «Хартфорд». Хенрик Лундквист и Александр Георгиев полностью здоровы и готовы играть. Их, насколько известно, присутствие третьего голкипера в основе несколько удивило и напрягло. В НХЛ такие ситуации возникают крайне редко. Своим выступлением в последних матчах они не давали повода усомниться в себе. Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман писал, что не стоит ждать скорого обмена Георгиева. До дедлайна, который наступит 24 февраля, еще полно времени. «Синерубашечникам» важнее провести выгодную сделку, чем быстрее избавиться от одного из вратарей. Но, судя по всему, им будет Александр. Эксперты отправляют его в «Торонто», который очень нуждается в бэкапе.

Уже сегодня «Рейнджерс» отправляются на выездную игру с «Сент-Луисом». Возможно, Шестеркин даже и не полетит на матч (ничего нельзя знать наверняка). Тем более у «Хартфорда», до которого ехать из Нью-Йорка пару часов на машине, идут игры. Плюс в конце января российский вратарь примет участие в Матче звезд АХЛ. Игорю не стоит расстраиваться из-за отправки в фарм-клуб. Теперь всем очевидно, что это временно. И совсем скоро он будет жечь в НХЛ по полной.

Дарья Тубольцева

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18:36 (мск)© Ньюстюб
Нью-Йорк Рейнджерс
6:3
3:2, 2:1, 1:0
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1610.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden, 17007 зрителей
Главные тренеры
Дэвид КуиннАлен Насреддин
Вратари
Игорь ШестеркинМаккензи Блэквуд(Луи Доминге)
1-й период
02:47Брендан Смит
05:42Артемий Панарин(Адам Фокс, Энтони Дианджело)
07:40Пи. Кей. Суббан
08:06Кевин Руни(Павел Заха)
09:47Энтони Дианджело(Крис Крайдер, Мика Зибанежад)
11:32Джон Хейден
12:16Крис Крайдер(Энтони Дианджело, Мика Зибанежад)
18:10Блэйк Коулман(Дэймон Сиверсон, Трэвис Зэйджак)
2-й период
28:56Дэймон Сиверсон(Никита Гусев, Трэвис Зэйджак)
32:08Энтони Дианджело(Павел Бучневич, Марк Стаал)
32:58Командный штраф
34:51Нико Хишир
35:02Энтони Дианджело(Райан Стром, Артемий Панарин)
38:12Джейкоб Труба
38:12Уэйн Симмондс
3-й период
48:50Крис Крайдер
52:56Йеспер Фаст(Райан Стром, Артемий Панарин)
55:37Майлс Вуд
Лучшие игроки матча
Энтони Дианджело (Нью-Йорк Рейнджерс), Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Игорь Шестеркин (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
6Штрафное время12
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Рейнджерс
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