Шестеркин выдал феноменальный дебют в НХЛ. Увы, скоро его отправят обратно в фарм-клуб

Источник: AP 2020

В последние дни количество новостей об Игоре Шестеркине зашкаливает. Пожалуй, о нем так много писали только в мае 2018-го, когда его сделали первым номером сборной России на чемпионате мира перед четвертьфиналом с Канадой. Правда, тот матч он проиграл. Сейчас позитива куда больше. Два матча в НХЛ и две победы. Твиттер «Рейнджерс» уже учит русский язык.

И называет его вместе с Артемией Панариным легендами.

Нью-Йорк сходит с ума от Игоря Шестеркина. Его называют Царем (только не в присутствии Лундквиста), самым талантливым проспектом клуба, восхищаются его игрой клюшкой и бесконечно радуются его успешному дебюту. 24-летний голкипер, отразив 46 бросков в матче с «Нью-Джерси», показал третий результат в истории «Рейнджерс» по сейвам для вратарей-новичков. Но не обогнал Георгиева (48), который на втором месте после Майка Рихтера (59). Игорь также стал шестым голкипером в истории «Рейнджерс», выигравшим первые два матча в НХЛ. Ранее подобного достижения добились Лорн Шабо, Джим Генри, Марсель Пайе, Джон Ванбисбрук и Маккензи Скапски.

Если бы не две пропущенные шайбы за первые семь минут игры с «Колорадо», то можно было бы назвать дебют в НХЛ идеальным. Его хвалят главный тренер и партнеры (ну и подшучивают, конечно же). Его тепло поздравляет с победами кумир детства. Да-да, когда Шестеркин был ребенком, то сходил с ума от Хенрика Лундквиста. Когда его задрафтовали «Рейнджерс» в 2014 году, был на седьмом небе от счастья, потому что в этом клубе играет шведский король.

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Несмотря на весь позитив, с большой долей вероятности Игоря в скором времени отправят обратно в «Хартфорд». Хенрик Лундквист и Александр Георгиев полностью здоровы и готовы играть. Их, насколько известно, присутствие третьего голкипера в основе несколько удивило и напрягло. В НХЛ такие ситуации возникают крайне редко. Своим выступлением в последних матчах они не давали повода усомниться в себе. Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман писал, что не стоит ждать скорого обмена Георгиева. До дедлайна, который наступит 24 февраля, еще полно времени. «Синерубашечникам» важнее провести выгодную сделку, чем быстрее избавиться от одного из вратарей. Но, судя по всему, им будет Александр. Эксперты отправляют его в «Торонто», который очень нуждается в бэкапе.

Уже сегодня «Рейнджерс» отправляются на выездную игру с «Сент-Луисом». Возможно, Шестеркин даже и не полетит на матч (ничего нельзя знать наверняка). Тем более у «Хартфорда», до которого ехать из Нью-Йорка пару часов на машине, идут игры. Плюс в конце января российский вратарь примет участие в Матче звезд АХЛ. Игорю не стоит расстраиваться из-за отправки в фарм-клуб. Теперь всем очевидно, что это временно. И совсем скоро он будет жечь в НХЛ по полной.