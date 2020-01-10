Шестеркин выдал феноменальный дебют в НХЛ. Увы, скоро его отправят обратно в фарм-клуб
Но ненадолго.
Но ненадолго.
В последние дни количество новостей об Игоре Шестеркине зашкаливает. Пожалуй, о нем так много писали только в мае 2018-го, когда его сделали первым номером сборной России на чемпионате мира перед четвертьфиналом с Канадой. Правда, тот матч он проиграл. Сейчас позитива куда больше. Два матча в НХЛ и две победы. Твиттер «Рейнджерс» уже учит русский язык.
И называет его вместе с Артемией Панариным легендами.
Если бы не две пропущенные шайбы за первые семь минут игры с «Колорадо», то можно было бы назвать дебют в НХЛ идеальным. Его хвалят главный тренер и партнеры (ну и подшучивают, конечно же). Его тепло поздравляет с победами кумир детства.
Несмотря на весь позитив, с большой долей вероятности Игоря в скором времени отправят обратно в «Хартфорд». Хенрик Лундквист и Александр Георгиев полностью здоровы и готовы играть. Их, насколько известно, присутствие третьего голкипера в основе несколько удивило и напрягло. В НХЛ такие ситуации возникают крайне редко. Своим выступлением в последних матчах они не давали повода усомниться в себе. Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман писал, что не стоит ждать скорого обмена Георгиева. До дедлайна, который наступит 24 февраля, еще полно времени. «Синерубашечникам» важнее провести выгодную сделку, чем быстрее избавиться от одного из вратарей. Но, судя по всему, им будет Александр. Эксперты отправляют его в «Торонто», который очень нуждается в бэкапе.
Уже сегодня «Рейнджерс» отправляются на выездную игру с «Сент-Луисом». Возможно, Шестеркин даже и не полетит на матч (ничего нельзя знать наверняка). Тем более у «Хартфорда», до которого ехать из
Дарья Тубольцева
|Дэвид Куинн
|Ален Насреддин
|Игорь Шестеркин
|Маккензи Блэквуд(Луи Доминге)
|02:47
|Брендан Смит
|05:42
|Артемий Панарин(Адам Фокс, Энтони Дианджело)
|07:40
|Пи. Кей. Суббан
|08:06
|Кевин Руни(Павел Заха)
|09:47
|Энтони Дианджело(Крис Крайдер, Мика Зибанежад)
|11:32
|Джон Хейден
|12:16
|Крис Крайдер(Энтони Дианджело, Мика Зибанежад)
|18:10
|Блэйк Коулман(Дэймон Сиверсон, Трэвис Зэйджак)
|28:56
|Дэймон Сиверсон(Никита Гусев, Трэвис Зэйджак)
|32:08
|Энтони Дианджело(Павел Бучневич, Марк Стаал)
|32:58
|Командный штраф
|34:51
|Нико Хишир
|35:02
|Энтони Дианджело(Райан Стром, Артемий Панарин)
|38:12
|Джейкоб Труба
|38:12
|Уэйн Симмондс
|48:50
|Крис Крайдер
|52:56
|Йеспер Фаст(Райан Стром, Артемий Панарин)
|55:37
|Майлс Вуд
Энтони Дианджело (Нью-Йорк Рейнджерс), Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Игорь Шестеркин (Нью-Йорк Рейнджерс)
|6
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1