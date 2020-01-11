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10:10 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Аризона» отправила российского голкипера Просветова в АХЛ

ТАСС, 11 января. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона» отправила российского голкипера Ивана Просветова в команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Тусон Роудраннерс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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«Тусон Роудраннерс» является фарм-клубом «Аризоны». 20-летний Просветов был вызван в главную команду 5 января, однако в матчах против «Флориды» и «Тампы» на лед не выходил. Ранее «Аризона» потеряла из-за травм двух голкиперов — Антти Раанту и Дарси Кемпера. Однако первый восстановился после повреждения и вернется в состав на игру против «Каролины», которая состоится в ночь на субботу.

Просветов летом 2019 года подписал трехлетний контракт с «Аризоной».

Предыдущий сезон он провел за клуб Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Сагино», в регулярном чемпионате сыграл 53 встречи (четыре матча «на ноль») с коэффициентом надежности 2,94 и 91% отраженных бросков. В плей-офф голкипер провел 12 матчей с коэффициентом надежности 2,38 и 93% отраженных бросков. Россиянин попал в третью символическую сборную OHL сезона-2018/19.

Просветов был задрафтован «Аризоной» в четвертом раунде под общим 114-м номером в 2018 году. В текущем сезоне он отыграл за «Тусон» 15 матчей, одержав 11 побед. Голкипер в среднем отражает 93% бросков.

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