Клуб НХЛ «Аризона» отправила российского голкипера Просветова в АХЛ

«Тусон Роудраннерс» является фарм-клубом «Аризоны». 20-летний Просветов был вызван в главную команду 5 января, однако в матчах против «Флориды» и «Тампы» на лед не выходил. Ранее «Аризона» потеряла из-за травм двух голкиперов — Антти Раанту и Дарси Кемпера. Однако первый восстановился после повреждения и вернется в состав на игру против «Каролины», которая состоится в ночь на субботу.