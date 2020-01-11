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10:24 (мск), источник: Sport24

Русский вундеркинд нарисовал чудо-пас для канадца. Свечников продолжает переписывать личный рекорд

Он в одиночку сделал победный гол в матче с «Аризоной».

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Если «Каролина» в последнее время не очень-то стабильна — команда, взорвавшая последний розыгрыш Кубка Стэнли, чередует короткие победные и неудачные серии, то ее русский форвард Андрей Свечников наоборот — в 19 лет наш вундеркинд умудряется держать очень серьезный уровень игры и статистики. После того, как в середине октября он не набирал очки в пяти матчах подряд, 37-й номер «Харрикейнз» больше не позволял себе «засух» продолжительнее двух встреч, да и такие лишь пару раз. Свечников почти безостановочно выбивает результативные баллы и совершенно заслуженно идет в топ-5 лучших российских бомбардиров регулярки.

Результат своего дебютного сезона — 37 очков за чемпионат — Андрей побил еще в конце 2019-го, теперь же работает только над улучшением личного рекорда. В пятничном матче против «Аризоны» он сделал очередной шаг в этом направлении. Случилось это на 15-й минуте. Обычный заброс в зону «Койотис» закончился тем, что Свечников выиграл забег к шайбе у опытного американского защитника Джордана Остерли, поставил ему корпус и через несколько мгновений выдал идеальную передачу на канадца Уоррена Фогеле. Красотища!

«Мировой класс» — лучшая характеристика для этого ассиста русского таланта.

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Гол Фогеле особо не изменил ход этого матча: игра была равной, «Аризона» накануне всухую сгоревшая «Тампе» была серьезно настроена взять очки в Роли. Надежды гостей были безжалостно убиты в концовке второго периода. Сначала партнеров подвел финский вратарь Антти Раанта — после наброса Дуги Хэмилтона и подправления Лукаса Валльмарка шайба попала ему в ловушку, затем в шлем и упала за линию.

А через 63 секунды чех Мартин Нечас нарисовал главный гол вечера, заложив вираж за воротами Раанты и с неудобной руки отправив шайбу под перекладину — финн был заблокирован своим и чужим игроком, из-за чего не успел переместиться из одного в другой угол.

В третьей двадцатиминутке «Аризона» бросала по воротам в 7 раз чаще соперника (7−1), но все было без толку. «Койотис» слили «на ноль» второй матч подряд, «Харрикейнз» же очень уверенно набрали 2 очка и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Впрочем, плотность там запредельная, а потому, чтобы получить новый шанс позажигать в плей-офф, «Каролине» надо брать пример со своего российского нападающего и начинать стабильно побеждать.

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Каролина Харрикейнз
3:0
1:0, 2:0, 0:0
Аризона Койотс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1611.01.2020, 03:30 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморРик Токкет
Вратари
Петр МразекАнтти Раанта(Адин Хилл)
1-й период
04:17Кристиан Дворак
10:58Нино Нидеррайтер
14:20Уоррен Фегеле(Андрей Свечников, Джейк Гардинер)
2-й период
27:16Эрик Хаула
38:47Лукас Валлмарк(Дуги Хэмилтон, Джейкоб Славин)
39:50Мартин Нечас(Райан Дзингел, Эрик Хаула)
3-й период
42:43Винс Хиностроза
45:23Андрей Свечников
52:47Клэйтон Келлер
Лучшие игроки матча
Петр Мразек (Каролина Харрикейнз), Мартин Нечас (Каролина Харрикейнз), Лукас Валлмарк (Каролина Харрикейнз)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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