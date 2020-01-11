Русский вундеркинд нарисовал чудо-пас для канадца. Свечников продолжает переписывать личный рекорд

Если «Каролина» в последнее время не очень-то стабильна — команда, взорвавшая последний розыгрыш Кубка Стэнли, чередует короткие победные и неудачные серии, то ее русский форвард Андрей Свечников наоборот — в 19 лет наш вундеркинд умудряется держать очень серьезный уровень игры и статистики. После того, как в середине октября он не набирал очки в пяти матчах подряд, 37-й номер «Харрикейнз» больше не позволял себе «засух» продолжительнее двух встреч, да и такие лишь пару раз. Свечников почти безостановочно выбивает результативные баллы и совершенно заслуженно идет в топ-5 лучших российских бомбардиров регулярки.

Результат своего дебютного сезона — 37 очков за чемпионат — Андрей побил еще в конце 2019-го, теперь же работает только над улучшением личного рекорда. В пятничном матче против «Аризоны» он сделал очередной шаг в этом направлении. Случилось это на 15-й минуте. Обычный заброс в зону «Койотис» закончился тем, что Свечников выиграл забег к шайбе у опытного американского защитника Джордана Остерли, поставил ему корпус и через несколько мгновений выдал идеальную передачу на канадца Уоррена Фогеле. Красотища!

«Мировой класс» — лучшая характеристика для этого ассиста русского таланта.

Гол Фогеле особо не изменил ход этого матча: игра была равной, «Аризона» накануне всухую сгоревшая «Тампе» была серьезно настроена взять очки в Роли. Надежды гостей были безжалостно убиты в концовке второго периода. Сначала партнеров подвел финский вратарь Антти Раанта — после наброса Дуги Хэмилтона и подправления Лукаса Валльмарка шайба попала ему в ловушку, затем в шлем и упала за линию.

А через 63 секунды чех Мартин Нечас нарисовал главный гол вечера, заложив вираж за воротами Раанты и с неудобной руки отправив шайбу под перекладину — финн был заблокирован своим и чужим игроком, из-за чего не успел переместиться из одного в другой угол.