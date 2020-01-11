Русский вундеркинд нарисовал чудо-пас для канадца. Свечников продолжает переписывать личный рекорд
Он в одиночку сделал победный гол в матче с «Аризоной».
Он в одиночку сделал победный гол в матче с «Аризоной».
Если «Каролина» в последнее время не
Результат своего дебютного сезона — 37 очков за чемпионат — Андрей побил еще в конце 2019-го, теперь же работает только над улучшением личного рекорда. В пятничном матче против «Аризоны» он сделал очередной шаг в этом направлении. Случилось это на 15-й минуте. Обычный заброс в зону «Койотис» закончился тем, что Свечников выиграл забег к шайбе у опытного американского защитника Джордана Остерли, поставил ему корпус и через несколько мгновений выдал идеальную передачу на канадца Уоррена Фогеле. Красотища!
«Мировой класс» — лучшая характеристика для этого ассиста русского таланта.
Гол Фогеле особо не изменил ход этого матча: игра была равной, «Аризона» накануне всухую сгоревшая «Тампе» была серьезно настроена взять очки в Роли. Надежды гостей были безжалостно убиты в концовке второго периода. Сначала партнеров подвел финский вратарь Антти Раанта — после наброса Дуги Хэмилтона и подправления Лукаса Валльмарка шайба попала ему в ловушку, затем в шлем и упала за линию.
А через 63 секунды чех Мартин Нечас нарисовал главный гол вечера, заложив вираж за воротами Раанты и с неудобной руки отправив шайбу под перекладину — финн был заблокирован своим и чужим игроком,
В третьей двадцатиминутке «Аризона» бросала по воротам в 7 раз чаще соперника (7−1), но все было без толку. «Койотис» слили «на ноль» второй матч подряд, «Харрикейнз» же очень уверенно набрали 2 очка и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Впрочем, плотность там запредельная, а потому, чтобы получить новый шанс позажигать в
|Род Бриндамор
|Рик Токкет
|Петр Мразек
|Антти Раанта(Адин Хилл)
|04:17
|Кристиан Дворак
|10:58
|Нино Нидеррайтер
|14:20
|Уоррен Фегеле(Андрей Свечников, Джейк Гардинер)
|27:16
|Эрик Хаула
|38:47
|Лукас Валлмарк(Дуги Хэмилтон, Джейкоб Славин)
|39:50
|Мартин Нечас(Райан Дзингел, Эрик Хаула)
|42:43
|Винс Хиностроза
|45:23
|Андрей Свечников
|52:47
|Клэйтон Келлер
Петр Мразек (Каролина Харрикейнз), Мартин Нечас (Каролина Харрикейнз), Лукас Валлмарк (Каролина Харрикейнз)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0