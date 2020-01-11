Малкин поднялся на третье место в списке лучших ассистентов в истории «Питтсбурга»

Источник: AP 2020

Встреча прошла на стадионе Пепси-центр и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в этом матче забил гол и сделал результативную передачу.

Для россиянина эта передача стала 640-й за карьеру в НХЛ. 33-летний российский форвард вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по результативным передачам и делит эту строчку с Яромиром Ягром.

В нынешнем сезоне НХЛ Малкин провёл 31 матч, в котором забил 13 голов и сделал 29 результативных передач.