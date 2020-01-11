Малкин разозлился сам на себя и раздавил «Колорадо». Снес канадца ради ассиста и забил гол-красавец

В 11 матчах перед выездной игрой против «Колорадо» Евгений Малкин заработал 24 минуты штрафа. Русский великан не удалялся лишь в двух из этих игр — слишком большая роскошь для лидера «Питтсбурга», который нужен команде на льду, а не в штрафном боксе. Увы, учиться на собственных ошибках у Джино пока не получается и во встрече с «Эвеланш» он за это поплатился.

Но началось все с силового приема другого российского хоккеиста. В середине первого периода защитник хозяев Никита Задоров абсолютно чисто встретил форварда гостей Патрика Хернквиста, уложив того на лед. Когда у нашего крушителя проходят такие хиты, смотреть на них можно вечно.

Ну, а через пару минут случилось то самое событие, к которому болельщики «Пингвинз» так привыкли в последние недели. Малкин зарядил клюшкой по рукам соперника и оставил свою команду в меньшинстве. На реализацию у «Колорадо» ушло 29 секунд — перевод от защитника в левый круг вбрасывания и выстрел Нэтана Маккиннона. «Александр Овечкин стайл».

В начале второй двадцатиминутки уже «Лавины» предоставили Малкину и компании сразу 4 минуты для реализации лишнего — ничего путного в формате «5 на 4» у «Питтсбурга» не вышло. Зато «Пенс» забили сразу после того, как составы стали равными. Передача на дальнюю штангу в исполнении Джона Марино транзитом через немца Доминика Кагуна все-таки дошла до латыша Теодорса Блюгерса. Интернационал из Пенсильвании в действии!

Но забрать период «Пингвинз» не смогли — «спасибо» стоит сказать вратарю Мэтту Мюррею. Когда игровой отрезок спокойной катился к своему завершению, а швед Габриэль Ландескуг попробовал зайти в зону при помощи банального заброса шайбы, кипер решил усложнить задачу своим партнерам и превратил этот заброс в гол. Отскок ото льда, конечно, получился не самым предсказуемым, но вины с Мюррея это не снимает.

На счастье «Питтсбурга» у него был Малкин, который точно чувствовал вину за свое удаление в первой двадцатиминутке. Отмазаться удалось в начале третьей — Джино получил шайбу в средней зоне, продвинулся к воротам «Колорадо», бросил, после чего снес с ног канадского защитника Райана Грейвса. Русский гигант расчистил дорогу для коллеги Брайна Раста, который через пару секунд снова сделал счет равным — 2:2.

На счет Малкина записали ассист, который стал 640-м в питтсбургской карьере уральца. По этому показателю он догнал великого Яромира Ягра, впереди только Сидни Кросби (782) и Марио Лемье (1033).

Но, видимо, Джино был слишком зол на себя, чтобы ограничиться одной результативной передачей. Когда на арене «Пепси-центр» многие уже готовились к овертайму, россиянин захотел отменить дополнительную пятиминутку. По ходу ракетной контратаки «Пингвинов» он получил шайбу от Кагуна, заехал в правый круг вбрасывания и идеально бросил в дальний угол — у закрытого своими и чужими игроками Павла Францоуза шансов на спасение не было.

«Джино — машина» — отреагировал твиттер «Питтсбурга».

Было бы идеально, если бы гол Малкина стал победным, но все испортил Мэтт Калверт, за 31 секунду до сирены подставивший клюшку под бросок Кэйла Макара. Командам все-таки пришлось играть овертайм, на 4-й минуте которого Джаред Макканн прошил Францоуза броском с дальнего пятака.