Малкин разозлился сам на себя и раздавил «Колорадо». Снес канадца ради ассиста и забил гол-красавец
Джино заставил забыть свое реализованное удаление.
Джино заставил забыть свое реализованное удаление.
В 11 матчах перед выездной игрой против «Колорадо» Евгений Малкин заработал 24 минуты штрафа. Русский великан не удалялся лишь в двух из этих игр — слишком большая роскошь для лидера «Питтсбурга», который нужен команде на льду, а не в штрафном боксе. Увы, учиться на собственных ошибках у Джино пока не получается и во встрече с «Эвеланш» он за это поплатился.
Но началось все с силового приема другого российского хоккеиста. В середине первого периода защитник хозяев Никита Задоров абсолютно чисто встретил форварда гостей Патрика Хернквиста, уложив того на лед. Когда у нашего крушителя проходят такие хиты, смотреть на них можно вечно.
Ну, а через пару минут случилось то самое событие, к которому болельщики «Пингвинз» так привыкли в последние недели. Малкин зарядил клюшкой по рукам соперника и оставил свою команду в меньшинстве. На реализацию у «Колорадо» ушло 29 секунд — перевод от защитника в левый круг вбрасывания и выстрел Нэтана Маккиннона. «Александр Овечкин стайл».
В начале второй двадцатиминутки уже «Лавины» предоставили Малкину и компании сразу 4 минуты для реализации лишнего — ничего путного в формате «5 на 4» у «Питтсбурга» не вышло. Зато «Пенс» забили сразу после того, как составы стали равными. Передача на дальнюю штангу в исполнении Джона Марино транзитом через немца Доминика Кагуна
Но забрать период «Пингвинз» не смогли — «спасибо» стоит сказать вратарю Мэтту Мюррею. Когда игровой отрезок спокойной катился к своему завершению, а швед Габриэль Ландескуг попробовал зайти в зону при помощи банального заброса шайбы, кипер решил усложнить задачу своим партнерам и превратил этот заброс в гол. Отскок ото льда, конечно, получился не самым предсказуемым, но вины с Мюррея это не снимает.
На счастье «Питтсбурга» у него был Малкин, который точно чувствовал вину за свое удаление в первой двадцатиминутке. Отмазаться удалось в начале третьей — Джино получил шайбу в средней зоне, продвинулся к воротам «Колорадо», бросил, после чего снес с ног канадского защитника Райана Грейвса. Русский гигант расчистил дорогу для коллеги Брайна Раста, который через пару секунд снова сделал счет равным — 2:2.
На счет Малкина записали ассист, который стал 640-м в питтсбургской карьере уральца. По этому показателю он догнал великого Яромира Ягра, впереди только Сидни Кросби (782) и Марио Лемье (1033).
Но, видимо, Джино был слишком зол на себя, чтобы ограничиться одной результативной передачей. Когда на арене «Пепси-центр» многие уже готовились к овертайму, россиянин захотел отменить дополнительную пятиминутку. По ходу ракетной контратаки «Пингвинов» он получил шайбу от Кагуна, заехал в правый круг вбрасывания и идеально бросил в дальний угол — у закрытого своими и чужими игроками Павла Францоуза шансов на спасение не было.
«Джино — машина» — отреагировал твиттер «Питтсбурга».
Было бы идеально, если бы гол Малкина стал победным, но все испортил Мэтт Калверт, за 31 секунду до сирены подставивший клюшку под бросок Кэйла Макара. Командам
«Питтсбург» вырывает победу, а Малкин совершенно заслуженно получает звание первой звезды. Евгений заставил фанатов простить его за слишком большое количество удалений.
|Джаред Беднар
|Майк Салливан
|Павел Францоуз(Павел Францоуз)
|Мэттью Мюррей
|14:09
|Евгений Малкин
|14:38
|Натан Маккиннон(Самуэль Жирар, Габриэль Ландескуг)
|26:06
|Ян Коул
|31:23
|Эрик Джонсон
|33:29
|Теодорс Блюгерс(Доминик Кахун, Джон Марино)
|38:20
|Габриэль Ландескуг(Самуэль Жирар)
|41:14
|Брайан Раст(Евгений Малкин, Доминик Кахун)
|45:03
|Патрик Хернквист
|55:43
|Евгений Малкин(Брайан Раст, Доминик Кахун)
|56:57
|Брайан Раст
|59:29
|Мэттью Колверт(Андре Бураковски, Кейл Макар)
|63:19
|Джаред Маккэн(Джон Марино, Теодорс Блюгерс)
Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз), Джаред Маккэн (Питтсбург Пингвинз), Габриэль Ландескуг (Колорадо Эвеланш)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0