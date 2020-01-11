«Нас настраивают выходить и крошить народ». Панарин — про МЧМ, Знарка и Матч звезд НХЛ
Русский форвард «Рейнджерс» верит в Брагина, недоволен камерой TSN и готовится сделать звездный уикенд «не шнягой».
Русский форвард «Рейнджерс» верит в Брагина, недоволен камерой TSN и готовится сделать звездный уикенд «не шнягой».
В четверг «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду обыграл «Нью-Джерси Девилз», а Артемий Панарин набрал 3 очка и в очередной раз переписал историю своего нового клуба. Набрав 61 балл по итогам 43 матчей, русский форвард побил рекорд самого Уэйна Гретцки.
После матча Панарин пообщался с российскими журналистами, ответив на вопросы о предстоящей поездке на Матч всех звезд НХЛ, трансляции финала МЧМ-2011 на «Матч ТВ» и ставшей знаменитой камере телеканала TSN.
— Ходили мы сегодня по арене, говорили с людьми и чего только не слышали: «Панарин — и новый Гретцки, и человек, который отрабатывает каждую копейку большого контракта, и что с вместе с Шестеркиным они сейчас тянут команду». Ничего себе здесь к русским парням отношение.
— Думаю, что просто сезон неплохой у нас по личной статистике, а так мы пока за
— В этом году вы поедете на Матч всех звезд. Но ведь еще прошлом сезоне говорили, что это шняга полная. Изменилось мнение?
— Не знаю, что ответить (смеется).
— Но вы готовы сделать этот матч не шнягой?
— Ага, готов (улыбается).
— Уже знаете, в каких конкурсах будете участвовать?
— Вообще не знаю. Я стеснительный такой. Например, вот как там буллиты исполнять, начинать
— Правильно, указывали бы всем звездам НХЛ, что делать.
— Легко. Знарку бы позвонил, он бы мне объяснил все.
— То есть нет такого, что попадание на Матч звезд — это вау?
— Мое отношение к нему все знают, я не могу ничего такого говорить. Уже все сказал. И вообще сейчас не до Матча звезд, игры через день идут.
— Кстати, Знарок сейчас царём становится, «Спартак» поднял.
— Очень круто. Знающие люди в нем не сомневались.
— Смотрели МЧМ?
— Конечно, финал.
— По Матч ТВ?
— Не, не по Матч ТВ. А то есть там такие люди.
— Тарасенко?
— Я не знаю, а что, он тоже смотрел?
— Ну, жена его сказала. Просто, похоже, все, кто на «Тарас» — все смотрели по Матч ТВ. Тарасов, Тарасенко. Ну, депутат еще, Дегтярев.
— Ну вот, я об этом, да. Они как раз в облаках все там. Ну ладно, финал смотрел на YouTube со всеми рекламами, не в очень очень хорошем качестве, потому что нельзя платить. А так — и Ларионов, и Брагин правильно сказали, что игра была красивая, и всем болельщикам понравилось, как наши ребята играли. Если в том же направлении двигаться, то успех у нас будет. Командная игра, пас, комбинации — это наш хоккей, а не каждый взял шайбу, и побежал. Было видно, что ребята техничные. Слава Богу, я подписал в НХЛ свой контракт, не придется с ними конкурировать.
— Что с эмоциями было? Они в итоге перехлестнули.
— На самом деле, это наша проблема. Менталитет такой у нас, выходим, как на войну, и потом страдаем от этого. Наверное, надо выходить играть в хоккей, а нас настраивают, что надо выходить и народ крошить. Конечно, ребята выходят и эмоции захлестывают, доказываем постоянно всем…
— Ваше мнение по Брагину. Многие стали нападать, что его время закончилось.
— Как закончилось? Все же видели, как играла команда. Да, золота давно нет, но всегда призовые места. Не мне решать, но команда играла красиво, и была гордость за сборную. За результат обидно, были рядом к золоту, но зато доказали, что двигаемся в правильном направлении.
— Про знаменитый момент с камерой TSN что скажете?
— Блин, я вообще ругался на судей. К Брагину ещё арбитр подъехал,
— А
— Конечно, эти люди не обязаны все знать, и разбираться подробно в хоккее. Это обязанность
— «Матч ТВ» вот развивает — повтор финала 2011 года показал.
— Я забивал в той игре, так что пусть хоть каждый день показывают.
|Дэйл Хантер
|Валерий Брагин
|Джоэл Хофер
|Амир Мифтахов(Амир Мифтахов, Амир Мифтахов)
|04:05
|Джаред Макисаак
|10:43
|Никита Александров
|12:16
|Джозеф Велено
|15:04
|Тай Смит
|17:09
|Кевин Бол
|20:35
|Даниил Пыленков
|27:55
|Барретт Хейтон
|29:37
|Никита Александров(Егор Замула, Григорий Денисенко)
|30:39
|Дмитрий Воронков
|30:39
|Даниил Журавлев
|31:01
|Дилан Козенс(Джозеф Велено, Алексис Лафренье)
|34:46
|Григорий Денисенко(Александр Романов, Егор Соколов)
|40:00
|Егор Замула
|48:46
|Максим Соркин(Илья Круглов)
|49:20
|Коннор Макмайкл(Кален Эддисон, Боуэн Байрам)
|51:11
|Дмитрий Воронков
|51:21
|Барретт Хейтон(Кален Эддисон, Алексис Лафренье)
|56:03
|Акил Томас(Коннор Макмайкл, Кален Эддисон)
|57:19
|Кевин Бол
|58:34
|Павел Дорофеев
|59:22
|Григорий Денисенко
|12
|Штрафное время
|16
|8
|Игра в большинстве
|6
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Ласси Хейккинен(Финляндия)
|Главный судья
|Кристиан Викман(Финляндия)