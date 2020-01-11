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11:39 (мск), источник: Sport24

«Нас настраивают выходить и крошить народ». Панарин — про МЧМ, Знарка и Матч звезд НХЛ

Русский форвард «Рейнджерс» верит в Брагина, недоволен камерой TSN и готовится сделать звездный уикенд «не шнягой».

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В четверг «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду обыграл «Нью-Джерси Девилз», а Артемий Панарин набрал 3 очка и в очередной раз переписал историю своего нового клуба. Набрав 61 балл по итогам 43 матчей, русский форвард побил рекорд самого Уэйна Гретцки.

После матча Панарин пообщался с российскими журналистами, ответив на вопросы о предстоящей поездке на Матч всех звезд НХЛ, трансляции финала МЧМ-2011 на «Матч ТВ» и ставшей знаменитой камере телеканала TSN.

— Ходили мы сегодня по арене, говорили с людьми и чего только не слышали: «Панарин — и новый Гретцки, и человек, который отрабатывает каждую копейку большого контракта, и что с вместе с Шестеркиным они сейчас тянут команду». Ничего себе здесь к русским парням отношение.
— Думаю, что просто сезон неплохой у нас по личной статистике, а так мы пока за плей-офф боремся. Если бы у меня было три набранных очка, то такого отношения не было бы. Это везде так: играешь хорошо — тебя любят, играешь плохо — не любят.

— В этом году вы поедете на Матч всех звезд. Но ведь еще прошлом сезоне говорили, что это шняга полная. Изменилось мнение?
— Не знаю, что ответить (смеется).

— Но вы готовы сделать этот матч не шнягой?
— Ага, готов (улыбается).

— Уже знаете, в каких конкурсах будете участвовать?
— Вообще не знаю. Я стеснительный такой. Например, вот как там буллиты исполнять, начинать что-то думать? На скорость меня не поставят в конкурс, потому что я тихоход. Не знаю, какое место у меня там будет, я бы на тренерском мостике постоял.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Правильно, указывали бы всем звездам НХЛ, что делать.
— Легко. Знарку бы позвонил, он бы мне объяснил все.

— То есть нет такого, что попадание на Матч звезд — это вау?
— Мое отношение к нему все знают, я не могу ничего такого говорить. Уже все сказал. И вообще сейчас не до Матча звезд, игры через день идут.

— Кстати, Знарок сейчас царём становится, «Спартак» поднял.
— Очень круто. Знающие люди в нем не сомневались.

— Смотрели МЧМ?
— Конечно, финал.

— По Матч ТВ?
— Не, не по Матч ТВ. А то есть там такие люди.

— Тарасенко?
— Я не знаю, а что, он тоже смотрел?

— Ну, жена его сказала. Просто, похоже, все, кто на «Тарас» — все смотрели по Матч ТВ. Тарасов, Тарасенко. Ну, депутат еще, Дегтярев.
— Ну вот, я об этом, да. Они как раз в облаках все там. Ну ладно, финал смотрел на YouTube со всеми рекламами, не в очень очень хорошем качестве, потому что нельзя платить. А так — и Ларионов, и Брагин правильно сказали, что игра была красивая, и всем болельщикам понравилось, как наши ребята играли. Если в том же направлении двигаться, то успех у нас будет. Командная игра, пас, комбинации — это наш хоккей, а не каждый взял шайбу, и побежал. Было видно, что ребята техничные. Слава Богу, я подписал в НХЛ свой контракт, не придется с ними конкурировать.

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— Что с эмоциями было? Они в итоге перехлестнули.
— На самом деле, это наша проблема. Менталитет такой у нас, выходим, как на войну, и потом страдаем от этого. Наверное, надо выходить играть в хоккей, а нас настраивают, что надо выходить и народ крошить. Конечно, ребята выходят и эмоции захлестывают, доказываем постоянно всем…

— Ваше мнение по Брагину. Многие стали нападать, что его время закончилось.
— Как закончилось? Все же видели, как играла команда. Да, золота давно нет, но всегда призовые места. Не мне решать, но команда играла красиво, и была гордость за сборную. За результат обидно, были рядом к золоту, но зато доказали, что двигаемся в правильном направлении.

— Про знаменитый момент с камерой TSN что скажете?
— Блин, я вообще ругался на судей. К Брагину ещё арбитр подъехал, что-то сказал, тот сделал вид, что понял. В моем стиле Валерий Николаевич сработал. Вроде как правила есть какие-то, но обидно. Видно же, что шайбу за площадку летела, надо убирать такое правило.

— А всё-таки, люди, которые смотрели финал МЧМ-2011 в записи, это просто глоры, которые не вникают в детали, или они не обязаны в них вникать?
— Конечно, эти люди не обязаны все знать, и разбираться подробно в хоккее. Это обязанность пиар-менеджеров, которые развивают хоккей.

— «Матч ТВ» вот развивает — повтор финала 2011 года показал.
— Я забивал в той игре, так что пусть хоть каждый день показывают.

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0:0, 1:2, 3:1
Россия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Финал5.01.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
Главные тренеры
Дэйл ХантерВалерий Брагин
Вратари
Джоэл ХоферАмир Мифтахов(Амир Мифтахов, Амир Мифтахов)
1-й период
04:05Джаред Макисаак
10:43Никита Александров
12:16Джозеф Велено
15:04Тай Смит
17:09Кевин Бол
2-й период
20:35Даниил Пыленков
27:55Барретт Хейтон
29:37Никита Александров(Егор Замула, Григорий Денисенко)
30:39Дмитрий Воронков
30:39Даниил Журавлев
31:01Дилан Козенс(Джозеф Велено, Алексис Лафренье)
34:46Григорий Денисенко(Александр Романов, Егор Соколов)
3-й период
40:00Егор Замула
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49:20Коннор Макмайкл(Кален Эддисон, Боуэн Байрам)
51:11Дмитрий Воронков
51:21Барретт Хейтон(Кален Эддисон, Алексис Лафренье)
56:03Акил Томас(Коннор Макмайкл, Кален Эддисон)
57:19Кевин Бол
58:34Павел Дорофеев
59:22Григорий Денисенко
Статистика
12Штрафное время16
8Игра в большинстве6
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЛасси Хейккинен(Финляндия)
Главный судьяКристиан Викман(Финляндия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Рейнджерс
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