«Нас настраивают выходить и крошить народ». Панарин — про МЧМ, Знарка и Матч звезд НХЛ

В четверг «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду обыграл «Нью-Джерси Девилз», а Артемий Панарин набрал 3 очка и в очередной раз переписал историю своего нового клуба. Набрав 61 балл по итогам 43 матчей, русский форвард побил рекорд самого Уэйна Гретцки.

После матча Панарин пообщался с российскими журналистами, ответив на вопросы о предстоящей поездке на Матч всех звезд НХЛ, трансляции финала МЧМ-2011 на «Матч ТВ» и ставшей знаменитой камере телеканала TSN.

— Ходили мы сегодня по арене, говорили с людьми и чего только не слышали: «Панарин — и новый Гретцки, и человек, который отрабатывает каждую копейку большого контракта, и что с вместе с Шестеркиным они сейчас тянут команду». Ничего себе здесь к русским парням отношение.

— Думаю, что просто сезон неплохой у нас по личной статистике, а так мы пока за плей-офф боремся. Если бы у меня было три набранных очка, то такого отношения не было бы. Это везде так: играешь хорошо — тебя любят, играешь плохо — не любят.

— В этом году вы поедете на Матч всех звезд. Но ведь еще прошлом сезоне говорили, что это шняга полная. Изменилось мнение?

— Не знаю, что ответить (смеется).

— Но вы готовы сделать этот матч не шнягой?

— Ага, готов (улыбается).

— Уже знаете, в каких конкурсах будете участвовать?

— Вообще не знаю. Я стеснительный такой. Например, вот как там буллиты исполнять, начинать что-то думать? На скорость меня не поставят в конкурс, потому что я тихоход. Не знаю, какое место у меня там будет, я бы на тренерском мостике постоял.

— Правильно, указывали бы всем звездам НХЛ, что делать.

— Легко. Знарку бы позвонил, он бы мне объяснил все.

— То есть нет такого, что попадание на Матч звезд — это вау?

— Мое отношение к нему все знают, я не могу ничего такого говорить. Уже все сказал. И вообще сейчас не до Матча звезд, игры через день идут.

— Кстати, Знарок сейчас царём становится, «Спартак» поднял.

— Очень круто. Знающие люди в нем не сомневались.

— Смотрели МЧМ?

— Конечно, финал.

— По Матч ТВ?

— Не, не по Матч ТВ. А то есть там такие люди.

— Тарасенко?

— Я не знаю, а что, он тоже смотрел?

— Ну, жена его сказала. Просто, похоже, все, кто на «Тарас» — все смотрели по Матч ТВ. Тарасов, Тарасенко. Ну, депутат еще, Дегтярев.

— Ну вот, я об этом, да. Они как раз в облаках все там. Ну ладно, финал смотрел на YouTube со всеми рекламами, не в очень очень хорошем качестве, потому что нельзя платить. А так — и Ларионов, и Брагин правильно сказали, что игра была красивая, и всем болельщикам понравилось, как наши ребята играли. Если в том же направлении двигаться, то успех у нас будет. Командная игра, пас, комбинации — это наш хоккей, а не каждый взял шайбу, и побежал. Было видно, что ребята техничные. Слава Богу, я подписал в НХЛ свой контракт, не придется с ними конкурировать.

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— Что с эмоциями было? Они в итоге перехлестнули.

— На самом деле, это наша проблема. Менталитет такой у нас, выходим, как на войну, и потом страдаем от этого. Наверное, надо выходить играть в хоккей, а нас настраивают, что надо выходить и народ крошить. Конечно, ребята выходят и эмоции захлестывают, доказываем постоянно всем…

— Ваше мнение по Брагину. Многие стали нападать, что его время закончилось.

— Как закончилось? Все же видели, как играла команда. Да, золота давно нет, но всегда призовые места. Не мне решать, но команда играла красиво, и была гордость за сборную. За результат обидно, были рядом к золоту, но зато доказали, что двигаемся в правильном направлении.

— Про знаменитый момент с камерой TSN что скажете?

— Блин, я вообще ругался на судей. К Брагину ещё арбитр подъехал, что-то сказал, тот сделал вид, что понял. В моем стиле Валерий Николаевич сработал. Вроде как правила есть какие-то, но обидно. Видно же, что шайбу за площадку летела, надо убирать такое правило.

— А всё-таки, люди, которые смотрели финал МЧМ-2011 в записи, это просто глоры, которые не вникают в детали, или они не обязаны в них вникать?

— Конечно, эти люди не обязаны все знать, и разбираться подробно в хоккее. Это обязанность пиар-менеджеров, которые развивают хоккей.