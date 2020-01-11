Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ
ТАСС, 11 января. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 11 января. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает
В ночь на субботу «Питтсбург» на выезде в овертайме обыграл «Колорадо» со счетом 4:3. Малкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. В текущем сезоне 33-летний россиянин набрал 42 (13 шайб + 29 передач) очка в 31 матче.
Первой звездой дня стал вратарь «Каролины» Петр Мразек, который в матче с «Аризоной» (3:0) отразил 32 броска по своим воротам. Третьей звездой признан форвард «Детройта» Дилан Ларкин, в игре с «Оттавой» (3:2 Б) забросивший шайбу и отметившийся победным буллитом в послематчевой серии.