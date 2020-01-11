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12:32 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 11 января. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Источник: AP 2020

В ночь на субботу «Питтсбург» на выезде в овертайме обыграл «Колорадо» со счетом 4:3. Малкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. В текущем сезоне 33-летний россиянин набрал 42 (13 шайб + 29 передач) очка в 31 матче.

Первой звездой дня стал вратарь «Каролины» Петр Мразек, который в матче с «Аризоной» (3:0) отразил 32 броска по своим воротам. Третьей звездой признан форвард «Детройта» Дилан Ларкин, в игре с «Оттавой» (3:2 Б) забросивший шайбу и отметившийся победным буллитом в послематчевой серии.

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