Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:00
Йокерит
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Торпедо
Хоккей. КХЛ
13:30
Барыс
Авангард
03
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Питтсбург Пингвинз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
12.01
Оттава Сенаторз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
12.01
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
12.01
Филадельфия Флайерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
12.01
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
12.01
Каролина Харрикейнз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Оттава Сенаторз
Б
32
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз
Аризона Койотс
30
Все события
Фоторепортажи
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
13:07 (мск), источник: Sport24

Молодой русский восхищает Америку чумовыми буллитами. Финт предлагают переименовать в его честь

Мальцев уже дважды исполнил великий трюк Форсберга.

Наверх

Российский нападающий Михаил Мальцев, который летом 2019-го проследовал по маршруту Санкт-Петербург — Северная Америка, сходу стал приучать местных болельщиков к хоккейной красоте в своем исполнении.

В середине сентября, в выставочном матче «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» экс-форвард СКА совершил перехват в чужой зоне, продавил Брендана Смита, но потерял равновесие и оказался на коленях. Дальше началась легкая хоккейная магия: 21-летний нападающий за доли секунды успел встать на коньки, обыграть Александра Георгиева и отправить шайбу за линию. Ничего подобного тем вечером не могли себе позволить даже главные русские звезды соперников — Артемий Панарин и Никита Гусев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чумовой гол не заставил Мальцева улететь в облака — свои перспективы в составе «Девилз» он оценивал трезво:

Слишком уж сильные центральные в команде. Первые два звена заняты, так? Хишир, Хьюз. Но теперь приехал Зэйджак, а значит, третье звено тоже занято. Четвертая тройка? Ну не знаю, не знаю.

Вскоре Михаил, согласно собственным ожиданиям, отправился в фарм-клуб, где тоже начал с мини-шедевра. Первый гол в сезоне его команда «Бингхэмптон Дэвилз» забила после удивительной передачи Мальцева на пустые ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дальше с красивыми голами и ассистами (как и в принципе — с голами и ассистами) у русского нападающего возникли проблемы, но ближе к концу 2019-го он вспомнил, что умеет исполнять на льду симпатичные трюки. В одном из последних матчей декабря — против «Сиракьюз Кранч» — Мальцеву доверили послематчевый буллит и в награду увидели вот такой номер в его исполнении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Михаилу понравилось и на этой недели он повторил свой финт в игре с «Рочестер Американс». Кажется, вратарь этой команды не очень тщательно готовился к серии послематчевых бросков, иначе он бы знал, чего можно ждать от россиянина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Трюк, которым Мальцев удивляет Северную Америку, в хоккейном мире носит имя Петера Форсберга. Великий швед впервые исполнил его в финале Олимпиада-1994 в Лиллехаммере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, болельщики за океаном уже готовы переименовать такие буллиты в честь 21-летнего россиянина.

В целом же дела у Мальцева в фарм-клубе «Нью-Джерси» складываются не особо удачно. За 23 матча он набрал всего 6 очков — ниже российского нападающему в командном рейтинге бомбардиров практически одни защитники. Не впечатляет и показатель полезности экс-хоккеиста СКА — у него «-3»: среди партнеров есть парни с большим «минусом», но и от лучших Михаил отстает существенно. Особых предпосылок для вызова россиянина в главную команду нет, хотя фанаты «Нью-Джерси» уверены, что он достоин вызова, хотя бы, за свои удивительные буллиты.

Читайте также
Нью-Джерси Дэвилз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Мороз по коже». Лопырева отреагировала на страшное предсказание Ванги
«Посмотрите, что он делает!» Таксист вышвырнул из машины жену русского футболиста: видео
Русский вундеркинд сделал чудо-пас. Свечников переписал рекорд
Малкин разозлился сам на себя и раздавил «Колорадо» (видео)
Российские теннисисты не смогли выйти в финал ATP Cup
«Нас настраивают выходить и крошить народ». Панарин — про МЧМ
До Хави «Барселона» контактировала с тремя тренерами
«Это не спорт»: Олимпиский чемпион жестко раскритиковал MMA
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь