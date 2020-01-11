Молодой русский восхищает Америку чумовыми буллитами. Финт предлагают переименовать в его честь

Российский нападающий Михаил Мальцев, который летом 2019-го проследовал по маршруту Санкт-Петербург — Северная Америка, сходу стал приучать местных болельщиков к хоккейной красоте в своем исполнении.

В середине сентября, в выставочном матче «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» экс-форвард СКА совершил перехват в чужой зоне, продавил Брендана Смита, но потерял равновесие и оказался на коленях. Дальше началась легкая хоккейная магия: 21-летний нападающий за доли секунды успел встать на коньки, обыграть Александра Георгиева и отправить шайбу за линию. Ничего подобного тем вечером не могли себе позволить даже главные русские звезды соперников — Артемий Панарин и Никита Гусев.

Чумовой гол не заставил Мальцева улететь в облака — свои перспективы в составе «Девилз» он оценивал трезво:

Слишком уж сильные центральные в команде. Первые два звена заняты, так? Хишир, Хьюз. Но теперь приехал Зэйджак, а значит, третье звено тоже занято. Четвертая тройка? Ну не знаю, не знаю.

Вскоре Михаил, согласно собственным ожиданиям, отправился в фарм-клуб, где тоже начал с мини-шедевра. Первый гол в сезоне его команда «Бингхэмптон Дэвилз» забила после удивительной передачи Мальцева на пустые ворота.

Дальше с красивыми голами и ассистами (как и в принципе — с голами и ассистами) у русского нападающего возникли проблемы, но ближе к концу 2019-го он вспомнил, что умеет исполнять на льду симпатичные трюки. В одном из последних матчей декабря — против «Сиракьюз Кранч» — Мальцеву доверили послематчевый буллит и в награду увидели вот такой номер в его исполнении.

Михаилу понравилось и на этой недели он повторил свой финт в игре с «Рочестер Американс». Кажется, вратарь этой команды не очень тщательно готовился к серии послематчевых бросков, иначе он бы знал, чего можно ждать от россиянина.

Трюк, которым Мальцев удивляет Северную Америку, в хоккейном мире носит имя Петера Форсберга. Великий швед впервые исполнил его в финале Олимпиада-1994 в Лиллехаммере.

Впрочем, болельщики за океаном уже готовы переименовать такие буллиты в честь 21-летнего россиянина.