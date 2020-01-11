Ковальчук снова сменит команду? «Монреаль» может скинуть чемпиона ОИ перед дедлайном

«Ковальчук должен вписаться в игру нашей команды. Все понимают, это его последний шанс. У нас много травм, а мы еще хотим побороться за выход в плей-офф. Именно поэтому я пошел на такой шаг. И не вижу тут никакого риска».

Этими словами генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен всего неделю назад презентовал новичка команды Илью Ковальчука. С того момента олимпийский чемпион провел за «Канадиенс» три матча: в первом отметился голевым ассистом, во втором — еще двумя, а третий (если называть вещи своими именами) провалил. Но даже с учетом этого провала дебют Ковальчука в составе нового клуба можно было бы назвать удачным, если бы не один нюанс — все три встречи «Монреаль» проиграл.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7Hl59aB4R1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7Hl59aB4R1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7Hl59aB4R1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Canadiens de Montréal (@canadiensmtl)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-10T00:14:24+00:00">9 Янв 2020 в 4:14 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге неудачная серия «Канадиенс» растянулась на 8 матчей и это второй подобный случай в сезоне. Прямо сейчас команда находится на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 9 очков. Положение «Монреаля» давно выглядит незавидным, но только после поражения от «Эдмонтона», которое случилось в четверг, североамериканские СМИ практически единодушно сошлись во мнении — команда Клода Жюльена в четвертый раз за последние пять сезонов останется без розыгрыша Кубка Стэнли.

Некоторые издания считают очки и пытаются спрогнозировать, как все сложится во второй половине регулярного чемпионата. Другие, как, например, Sportsnet, копаются в причинах очередного провала «Монреаля» (если вам лень переходить по ссылке и читать, то в качестве основных причин называются слабая игра вратаря Кэри Прайса, отсутствие звездных снайперов, недостаток физики и травмы). Ну, а одна из самых популярных тем относительно «Канадиенс» прямо сейчас — предстоящий 24 февраля трансферный дедлайн и кандидатуры игроков, с которыми стоит расстаться канадскому клубу.

Списки этих кандидатур очень разнятся. В одних можно встретить фамилию вратаря Кэри Прайса, несмотря на то, что сами авторы признают — трудно представить команду, которая готова будет взвалить на себя его контракт с ежегодной зарплатой в $10,5 млн. Другие видят перспективным обмен капитана Ши Уэбера. Но есть фамилия, объединяющая едва ли не все рассуждения журналистов о возможных сделках «Монреаля». Это фамилия Ковальчук.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7CsTWOBMBB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7CsTWOBMBB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7CsTWOBMBB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Canadiens de Montréal (@canadiensmtl)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-08T02:34:06+00:00">7 Янв 2020 в 6:34 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вот, что пишет Le Journal de Montreal:

«Две первые игры Ковальчука за “Монреаль” получились хорошими. 36-летний россиянин отдал три результативных ассиста и в среднем получил более 20 минут айстайма. Логично, что нападающий не сможет поддерживать такой темп. Это слишком много для вингера его возраста, какой бы сказочной не была его карьера. До 24 февраля “Монреаль” сыграет еще 20 матчей. Если к этому времени Ковальчук выбьет порядка 15 очков он может заинтересовать одного из фаворитов плей-офф в качестве подкрепления для бригады большинства».

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн считает, что руководство «Монреаля» будет определяться со своими трансферными планами, начиная с 20 января. Если к тому моменту турнирное положение команды существенно не изменится, то «Канадиенс» могут устроить распродажу. А если Ковальчук сможет удержать уровень двух первых матчей в составе канадской команды, с ним могут расстаться прямо перед дедлайном. Двусторонний контракт Ильи на $700 тысяч может заставить рискнуть многие команды.

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Неужели Ковальчук действительно может сменить команду во второй раз на пару месяцев? Ничего нереального в этом нет. В «Монреаль» Илью брали в надежде на помощь в решении задачи по попаданию в плей-офф, а также с целью залатать образовавшиеся в результате травм дыры. Если первая миссия будет провалена, а один из клубов сможет предложить за Ковальчука адекватную цену, то Бержевен, скорее всего, будет счастлив расстаться с олимпийским чемпионом. Вряд ли он планирует в будущем строить команду вокруг героя Пхенчхана.