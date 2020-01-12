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00:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ванкувер» обыграл «Баффало» в матче НХЛ

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. «Ванкувер Кэнакс» победил «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2020

Встреча в Баффало завершилась со счетом 6:3 (1:1, 1:1, 4:1). В составе победителей дубль оформил Брок Бесер (16-я и 47-я минуты), также шайбы забросили Бо Хорват (24-я), Джей-Ти Миллер (42-я), Джейк Виртанен (48-я) и Луи Эрикссон (58-я). У хозяев отличились Брэндон Монтур (9-я), Сэм Райнхарт (27-я) и Земгус Гиргенсонс (44-я).

«Ванкувер» одержал первую победу в последних трех матчах «регулярки» НХЛ, а «Баффало» потерпело девятое поражение в последних 12 встречах.

Баффало Сэйбрз
3:6
1:1, 1:1, 1:4
Ванкувер Кэнакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1611.01.2020, 21:00 (МСК UTC+3)KeyBank Center
Главные тренеры
Ральф КрюгерТрэвис Грин
Вратари
Картер Хаттон(Картер Хаттон)Якоб Маркстрем(Якоб Маркстрем)
1-й период
03:17Расмус Ристолайнен
06:05Джей Бигл
08:44Брэндон Монтур(Расмус Далин, Джек Айкел)
15:33Брок Бозер(Джей.Ти. Миллер, Трой Стэчер)
2-й период
23:44Бо Хорват(Куинн Хьюз, Тэннер Пирсон)
26:07Джей Бигл
26:25Сэм Райнхарт(Расмус Далин, Джек Айкел)
29:34Элиас Петтерссон
31:01Командный штраф
3-й период
41:17Джей.Ти. Миллер(Элиас Петтерссон)
43:28Земгус Гиргенсонс(Кайл Окпосо, Расмус Ристолайнен)
46:24Брок Бозер(Кристофер Танев)
47:38Джейк Виртанен(Тайлер Мотт, Адам Годетт)
57:48Луи Эрикссон(Бо Хорват, Тэннер Пирсон)
Лучшие игроки матча
Брок Бозер (Ванкувер Кэнакс), Бо Хорват (Ванкувер Кэнакс), Куинн Хьюз (Ванкувер Кэнакс)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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