«Ванкувер» обыграл «Баффало» в матче НХЛ
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. «Ванкувер Кэнакс» победил «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. «Ванкувер Кэнакс» победил «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча в Баффало завершилась со счетом 6:3 (1:1, 1:1, 4:1). В составе победителей дубль оформил Брок Бесер (16-я и 47-я минуты), также шайбы забросили Бо Хорват (24-я),
«Ванкувер» одержал первую победу в последних трех матчах «регулярки» НХЛ, а «Баффало» потерпело девятое поражение в последних 12 встречах.
|Ральф Крюгер
|Трэвис Грин
|Картер Хаттон(Картер Хаттон)
|Якоб Маркстрем(Якоб Маркстрем)
|03:17
|Расмус Ристолайнен
|06:05
|Джей Бигл
|08:44
|Брэндон Монтур(Расмус Далин, Джек Айкел)
|15:33
|Брок Бозер(Джей.Ти. Миллер, Трой Стэчер)
|23:44
|Бо Хорват(Куинн Хьюз, Тэннер Пирсон)
|26:07
|Джей Бигл
|26:25
|Сэм Райнхарт(Расмус Далин, Джек Айкел)
|29:34
|Элиас Петтерссон
|31:01
|Командный штраф
|41:17
|Джей.Ти. Миллер(Элиас Петтерссон)
|43:28
|Земгус Гиргенсонс(Кайл Окпосо, Расмус Ристолайнен)
|46:24
|Брок Бозер(Кристофер Танев)
|47:38
|Джейк Виртанен(Тайлер Мотт, Адам Годетт)
|57:48
|Луи Эрикссон(Бо Хорват, Тэннер Пирсон)
Брок Бозер (Ванкувер Кэнакс), Бо Хорват (Ванкувер Кэнакс), Куинн Хьюз (Ванкувер Кэнакс)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0