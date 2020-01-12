«Ванкувер» обыграл «Баффало» в матче НХЛ

Встреча в Баффало завершилась со счетом 6:3 (1:1, 1:1, 4:1). В составе победителей дубль оформил Брок Бесер (16-я и 47-я минуты), также шайбы забросили Бо Хорват (24-я), Джей-Ти Миллер (42-я), Джейк Виртанен (48-я) и Луи Эрикссон (58-я). У хозяев отличились Брэндон Монтур (9-я), Сэм Райнхарт (27-я) и Земгус Гиргенсонс (44-я).