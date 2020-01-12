Первый гол Ковальчука за «Монреаль»! Догнал Буре и радовался, как будто забил в первый раз
Илья, возможно, спас главного тренера «Канадиенс» от увольнения.
Илья, возможно, спас главного тренера «Канадиенс» от увольнения.
Матч в Оттаве вряд ли можно было назвать приятной игрой для канадских болельщиков, поскольку и «сенаторы», и «Монреаль» находятся в ужасной форме. «Оттава» перед встречей с «Канадиенс» проиграла шесть матчей подряд, а сам «Монреаль» — восемь, что спровоцировало слухи о возможной скорой отставке главного тренера Клода Жюльена.
В свете перспектив Ильи Ковальчука, который
Сама игра получилась не самой событийной и весьма противоречивой. В середине первого периода «канадцы» открыли счёт, когда Ник Судзуки дальним броском реализовал удаление защитника хозяев Дилана Демело.
«Оттава», несмотря на обилие удалений, имела заметное преимущество по количеству бросков, и в середине второго отрезка Дрейк Батерсон сравнял счёт, завершив сумбурную контратаку с участием Энтони Дюклера. Имея по одному голу в активе, команды подарили зрителям дополнительную порцию хоккея в виде овертайма. Он продлился почти полные пять минут, хотя у Ильи Ковальчука был прекрасный шанс отправить всех по домам чуть раньше, но чистый выход один на один остался нереализованным.
И
«С самого начала моей карьеры я никогда не сталкивался с ситуацией, когда мне приходилось бы обороняться при выходе соперника два в один. А у Ковальчука очень хороший бросок», — сказал всё тот же Дрейк Батерсон, который пытался противостоять Ковальчуку в ситуации с решающим голом.
Илья — тот игрок, которого мы и хотели видеть в подобных обстоятельствах. Помимо забитого гола он был очень полезен, он организовал несколько хороших моментов, делал передачи, после которых можно было забивать. Кроме того, Ковальчук дисциплинирован. Я считаю, что он выполняет всё, чего мы от него хотим.
Ковальчук догнал Павла Буре в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ. На их счету по 437 шайб, и теперь они делят четвёртое место среди россиян. Рекордсменом по этому показателю является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 684. Второе место занимает Сергей Фёдоров (483), на третьем — Александр Могильный (473).
Максим Замятин
|Ди Джей Смит
|Клод Жюльен
|Маркус Хегберг
|Кэри Прайс
|07:42
|Дилан Демело
|08:24
|Ник Сузуки(Джефф Питри, Томаш Татар)
|12:10
|Ник Казинс
|12:33
|Дрейк Батерсон
|14:38
|Дрейк Батерсон
|30:59
|Брэди Ткачак
|41:28
|Крис Тирни
|41:28
|Марко Сканделла
|46:05
|Виктор Мете
|49:27
|Томаш Татар
|53:32
|Дрейк Батерсон
|55:57
|Марко Сканделла
|64:08
|Илья Ковальчук
Кэри Прайс (Монреаль Канадиенс), Илья Ковальчук (Монреаль Канадиенс), Маркус Хегберг (Оттава Сенаторз)
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0