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10:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Первый гол Ковальчука за «Монреаль»! Догнал Буре и радовался, как будто забил в первый раз

Илья, возможно, спас главного тренера «Канадиенс» от увольнения.

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Источник: Instagram

Матч в Оттаве вряд ли можно было назвать приятной игрой для канадских болельщиков, поскольку и «сенаторы», и «Монреаль» находятся в ужасной форме. «Оттава» перед встречей с «Канадиенс» проиграла шесть матчей подряд, а сам «Монреаль» — восемь, что спровоцировало слухи о возможной скорой отставке главного тренера Клода Жюльена.

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В свете перспектив Ильи Ковальчука, который только-только появился в составе «хабов», это выглядело тревожно, поскольку отдалённо напоминало прежнюю ситуацию в «Лос-Анджелесе», когда неудачи команды и увольнение наставника не позволили Ковальчуку показать хорошую игру. Но на этот раз Илья взял инициативу на себя и своими действиями заставил критиков притихнуть.

Сама игра получилась не самой событийной и весьма противоречивой. В середине первого периода «канадцы» открыли счёт, когда Ник Судзуки дальним броском реализовал удаление защитника хозяев Дилана Демело.

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«Оттава», несмотря на обилие удалений, имела заметное преимущество по количеству бросков, и в середине второго отрезка Дрейк Батерсон сравнял счёт, завершив сумбурную контратаку с участием Энтони Дюклера. Имея по одному голу в активе, команды подарили зрителям дополнительную порцию хоккея в виде овертайма. Он продлился почти полные пять минут, хотя у Ильи Ковальчука был прекрасный шанс отправить всех по домам чуть раньше, но чистый выход один на один остался нереализованным.

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И всё-таки Ковальчук забил. В овертайме, после интересной паузы, завершив точным кистевым броском сольный проход по флангу. Это был четвёртый гол Ильи в нынешнем сезоне и первым в форме «Канадиенс». Радость Ковальчука после заброшенной шайбы трудно передать словами.

«С самого начала моей карьеры я никогда не сталкивался с ситуацией, когда мне приходилось бы обороняться при выходе соперника два в один. А у Ковальчука очень хороший бросок», — сказал всё тот же Дрейк Батерсон, который пытался противостоять Ковальчуку в ситуации с решающим голом.

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Илья — тот игрок, которого мы и хотели видеть в подобных обстоятельствах. Помимо забитого гола он был очень полезен, он организовал несколько хороших моментов, делал передачи, после которых можно было забивать. Кроме того, Ковальчук дисциплинирован. Я считаю, что он выполняет всё, чего мы от него хотим.
Клод Жюльен
главный тренер «Монреаля»

Ковальчук догнал Павла Буре в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ. На их счету по 437 шайб, и теперь они делят четвёртое место среди россиян. Рекордсменом по этому показателю является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 684. Второе место занимает Сергей Фёдоров (483), на третьем — Александр Могильный (473).

Максим Замятин

«День с Алексеем Шевченко»: Первый матч Ковальчука за «Монреаль»
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9 января© Ньюстюб
Оттава Сенаторз
1:2ОТ
0:1, 0:0, 1:0
Монреаль Канадиенс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1612.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Ди Джей СмитКлод Жюльен
Вратари
Маркус ХегбергКэри Прайс
1-й период
07:42Дилан Демело
08:24Ник Сузуки(Джефф Питри, Томаш Татар)
12:10Ник Казинс
12:33Дрейк Батерсон
14:38Дрейк Батерсон
2-й период
30:59Брэди Ткачак
3-й период
41:28Крис Тирни
41:28Марко Сканделла
46:05Виктор Мете
49:27Томаш Татар
53:32Дрейк Батерсон
55:57Марко Сканделла
Овертайм
64:08Илья Ковальчук
Лучшие игроки матча
Кэри Прайс (Монреаль Канадиенс), Илья Ковальчук (Монреаль Канадиенс), Маркус Хегберг (Оттава Сенаторз)
Статистика
10Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Монреаль Канадиенс
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