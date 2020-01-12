Первый гол Ковальчука за «Монреаль»! Догнал Буре и радовался, как будто забил в первый раз

Источник: Instagram

Матч в Оттаве вряд ли можно было назвать приятной игрой для канадских болельщиков, поскольку и «сенаторы», и «Монреаль» находятся в ужасной форме. «Оттава» перед встречей с «Канадиенс» проиграла шесть матчей подряд, а сам «Монреаль» — восемь, что спровоцировало слухи о возможной скорой отставке главного тренера Клода Жюльена.

В свете перспектив Ильи Ковальчука, который только-только появился в составе «хабов», это выглядело тревожно, поскольку отдалённо напоминало прежнюю ситуацию в «Лос-Анджелесе», когда неудачи команды и увольнение наставника не позволили Ковальчуку показать хорошую игру. Но на этот раз Илья взял инициативу на себя и своими действиями заставил критиков притихнуть.

Сама игра получилась не самой событийной и весьма противоречивой. В середине первого периода «канадцы» открыли счёт, когда Ник Судзуки дальним броском реализовал удаление защитника хозяев Дилана Демело.

«Оттава», несмотря на обилие удалений, имела заметное преимущество по количеству бросков, и в середине второго отрезка Дрейк Батерсон сравнял счёт, завершив сумбурную контратаку с участием Энтони Дюклера. Имея по одному голу в активе, команды подарили зрителям дополнительную порцию хоккея в виде овертайма. Он продлился почти полные пять минут, хотя у Ильи Ковальчука был прекрасный шанс отправить всех по домам чуть раньше, но чистый выход один на один остался нереализованным.

И всё-таки Ковальчук забил. В овертайме, после интересной паузы, завершив точным кистевым броском сольный проход по флангу. Это был четвёртый гол Ильи в нынешнем сезоне и первым в форме «Канадиенс». Радость Ковальчука после заброшенной шайбы трудно передать словами.

«С самого начала моей карьеры я никогда не сталкивался с ситуацией, когда мне приходилось бы обороняться при выходе соперника два в один. А у Ковальчука очень хороший бросок», — сказал всё тот же Дрейк Батерсон, который пытался противостоять Ковальчуку в ситуации с решающим голом.

Илья — тот игрок, которого мы и хотели видеть в подобных обстоятельствах. Помимо забитого гола он был очень полезен, он организовал несколько хороших моментов, делал передачи, после которых можно было забивать. Кроме того, Ковальчук дисциплинирован. Я считаю, что он выполняет всё, чего мы от него хотим. Клод Жюльен главный тренер «Монреаля»

Ковальчук догнал Павла Буре в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ. На их счету по 437 шайб, и теперь они делят четвёртое место среди россиян. Рекордсменом по этому показателю является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 684. Второе место занимает Сергей Фёдоров (483), на третьем — Александр Могильный (473).