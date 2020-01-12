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12:06 (мск), источник: ТАСС

«Тампа» победила «Филадельфию». Василевский провел второй подряд матч «на ноль»

ТАСС, 12 января. «Тампа-Бэй» на выезде одержала победу над «Филадельфией» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 1:0.

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Источник: AP 2020

В составе победителей единственную шайбу забросил нападающий Патрик Марун (28-я минута). Российские нападающие «Тампы» Никита Кучеров и Александр Волков, а также защитник команды Михаил Сергачев очков во встрече не набрали. На счету Кучерова 49 (17 шайб + 32 передачи) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Сергачев набрал 23 (7+16) балла, Волков пока не отличался результативными действиями.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 броска по воротам. Василевский провел второй подряд матч «на ноль» в сезоне и 20-й в карьере. Голкипер «Тампы» был признан лучшим игроком по итогам встречи.

Официальный сайт НХЛ

«Тампа» одержала 10-ю победу подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков в 44 матчах. «Филадельфия» идет на восьмой строчке, имея в активе 52 балла после 45 встреч.

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Хоккей, НХЛ, Неделя 1612.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Wells Fargo Center
Главные тренеры
Ален ВиньоДжон Купер
Вратари
Картер ХартАндрей Василевский
1-й период
02:48Митчелл Стивенс
06:58Роберт Хегг
13:43Трэвис Конекны
13:43Трэвис Конекны
2-й период
25:08Патрик Марун
27:27Патрик Марун
3-й период
41:47Кевин Хэйс
54:25Кевин Шаттенкирк
Лучшие игроки матча
Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Картер Харт (Филадельфия Флайерз), Патрик Марун (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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