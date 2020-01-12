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12:11 (мск), источник: ТАСС

«Сент-Луис» обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ. Барбашев сделал две голевые передачи

ТАСС, 12 января. «Сент-Луис» на домашней арене победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роберт Бортуццо (10-я минута), Винс Данн (19), Дэвид Перрон (22), Зак Сэнфорд (31) и Джейден Шварц (35). Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев отдал две голевые передачи. У «Рейнджерс» отличились Филип Хытил (2) и Бретт Хауден (29), голевыми передачами отметились российские форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич.

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Барбашев провел на льду 14 минут 45 секунд, нанес один бросок в створ и завершил матч с показателем полезности «+2». В текущем сезоне россиянин провел 44 матча, в которых набрал 19 очков (6 шайб + 13 передач).

Панарин сыграл 19 минут 1 секунду в матче, трижды попал в створ, завершив встречу с показателем полезности «-2». Форвард провел 44-й матч в текущем сезоне и набрал 62-е очко (24+38), он занимает пятое место в списке бомбардиров (лидирует нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, в активе которого 71 очко — 25 шайб и 46 передач). Бучневич провел на льду 14 минут 45 секунд, два раза попал в створ и завершил матч при показателе полезности «0». Для российского нападающего этот матч стал 43-м в текущем сезоне, в его активе 24 очка (7+17).

Официальный сайт НХЛ

«Сент-Луис» лидирует в Западной конференции, набрав 65 очков в 46 играх. В следующем матче 14 января «Сент-Луис» дома сыграет с «Анахаймом». «Рейнджерс» находятся на 11-м месте в Восточной конференции, набрав 46 очков после 44 матчей. В следующей игре 14 января «Рейнджерс» на домашнем льду примут «Нью-Йорк Айлендерс».

В других матчах дня «Сан-Хосе» на своем льду переиграл «Даллас» со счетом 2:1, российский голкипер гостей Антон Худобин отразил 24 из 26 бросков, российские форварды «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов не набрали очков.

Официальный сайт НХЛ

«Чикаго» дома обыграл «Анахайм» 4:2, «Вегас» уступил дома «Коламбусу» 0:3, российский защитник гостей Владислав Гавриков завершил матч с показателем полезности «0». «Калгари» на своем льду оказался сильнее «Эдмонтона» (4:3).

Официальный сайт НХЛ
Официальный сайт НХЛ
Официальный сайт НХЛ
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