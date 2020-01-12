Ковальчук считает, что победа над «Оттавой» добавит «Монреалю» уверенности

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В воскресенье «Монреаль» на выезде переиграл «Оттаву» со счетом 2:1, решающую шайбу в овертайме забросил Ковальчук. Для него заброшенная шайба стала первой в составе команды после подписания контракта.

«В перерыве перед третьим периодом мы обсудили, что нельзя сидеть сложа руки и ждать, что будет делать соперник, — сказал Ковальчук. — Хотя мы получили много удалений в третьем периоде, наши бригады меньшинства проделали невероятную работу, голкипер Кэри Прайс творил чудеса. Я рад долгожданной победе, этот успех даст нам заряд положительной энергии и добавит уверенности».

За четыре проведенных матча в составе «Монреаля» Ковальчук набрал четыре очка (гол + три передачи). Контракт 36-летнего Ковальчука с «Монреалем» рассчитан до конца сезона. «У нас в раздевалке прекрасная атмосфера. Я это почувствовал с первой минуты пребывания там. Все вокруг приветливы и открыты, ощущение, что я нахожусь в команде уже очень много времени, а не всего неделю», — добавил Ковальчук.