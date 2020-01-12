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12:18 (мск), источник: ТАСС

Ковальчук считает, что победа над «Оттавой» добавит «Монреалю» уверенности

ТАСС, 12 января. Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук считает, что победа над «Оттавой» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) придаст команде победный импульс и добавит уверенности. Комментарий игрока приводит пресс-служба «Монреаля».

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Источник: Reuters

В воскресенье «Монреаль» на выезде переиграл «Оттаву» со счетом 2:1, решающую шайбу в овертайме забросил Ковальчук. Для него заброшенная шайба стала первой в составе команды после подписания контракта.

«В перерыве перед третьим периодом мы обсудили, что нельзя сидеть сложа руки и ждать, что будет делать соперник, — сказал Ковальчук. — Хотя мы получили много удалений в третьем периоде, наши бригады меньшинства проделали невероятную работу, голкипер Кэри Прайс творил чудеса. Я рад долгожданной победе, этот успех даст нам заряд положительной энергии и добавит уверенности».

За четыре проведенных матча в составе «Монреаля» Ковальчук набрал четыре очка (гол + три передачи). Контракт 36-летнего Ковальчука с «Монреалем» рассчитан до конца сезона. «У нас в раздевалке прекрасная атмосфера. Я это почувствовал с первой минуты пребывания там. Все вокруг приветливы и открыты, ощущение, что я нахожусь в команде уже очень много времени, а не всего неделю», — добавил Ковальчук.

Благодаря победе «Монреаль» прервал серию из восьми поражений подряд. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков в 46 матчах. В следующем матче «Монреаль» примет «Калгари» 14 января.

Оттава Сенаторз
1:2ОТ
0:1, 0:0, 1:0
Монреаль Канадиенс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1612.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Ди Джей СмитКлод Жюльен
Вратари
Маркус ХегбергКэри Прайс
1-й период
07:42Дилан Демело
08:24Ник Сузуки(Джефф Питри, Томаш Татар)
12:10Ник Казинс
12:33Дрейк Батерсон
14:38Дрейк Батерсон
2-й период
30:59Брэди Ткачак
3-й период
41:28Крис Тирни
41:28Марко Сканделла
46:05Виктор Мете
49:27Томаш Татар
53:32Дрейк Батерсон
55:57Марко Сканделла
Овертайм
64:08Илья Ковальчук
Лучшие игроки матча
Кэри Прайс (Монреаль Канадиенс), Илья Ковальчук (Монреаль Канадиенс), Маркус Хегберг (Оттава Сенаторз)
Статистика
10Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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