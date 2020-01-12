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14:28 (мск), источник: Sport24

Три недели назад Василевскому было стыдно за свою игру. Сейчас он лучший вратарь НХЛ

Теперь он вновь претендует на «Везина Трофи».

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Источник: AP 2020

В конце декабря на The Athletic вышло откровенное интервью Андрея Василевского. 25-летний вратарь честно признался: «Если в прошлом году у меня было 5−6 хороших игр и одна плохая, то в начале нового сезона у меня одна хорошая, а следующая плохая». Материал вышел с заголовком: «Сейчас я весьма и весьма средний голкипер». При этом россиянин подчеркнул, что у него нет проблем со здоровьем, чувствует он себя уверенно и готов хорошо. Главная проблема неудач — небольшое количество бросков. «В некоторых матчах по моим воротам бросают 30−40 раз, и я чувствую себя хорошо, а в следующей игре я пропускают 4 шайбы с 15 бросков. Это стыдно».

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На тот момент Василевский провел 25 матчей, в которых в среднем отбивал 90,6% бросков и пропускал 2,88 шайбы за игру. Такой плохой статистики в НХЛ у него не было никогда. Надо сказать, что и команда ему совсем не помогала. «Тампа» после возвращения из Стокгольма играла очень неровно, чередуя провальные встречи с более-менее удачными. Долгое время «молнии» даже в зону плей-офф не могли заползти. Мало что получалось на льду у Никиты Кучерова (да и в целом у первого звена), из-за чего он ходил чернее тучи. Настойчиво стали говорить об отставке Джона Купера, с которым в прошлом году продлили контракт. Сам же главный тренер, кажется, не паниковал.

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— В хоккее, как и на фондовом рынке, случается коррекция. Все, что в прошлом году оборачивалось нам на пользу, в этом году оказывается на руку соперникам. Но индикаторы нашего хоккейного рынка, которые мы постоянно оцениваем, говорят о том, что мы улучшаем свою игру, — говорил в конце осени Купер (Официальный сайт НХЛ).

Он как будто знал, что стоит Василевскому начать играть на прежнем уровне, как расцветет вся команда. Прошло буквально несколько дней со дня выхода интервью голкипера, как «Тампа» начала свою победную серию, которая уже насчитывает десять матчей. Показатели Андрея резко выросли — теперь 91,5% отраженных бросков, он дважды сыграл на ноль. Кажется, вратарь преодолел кризис и сумел надежно играть, даже когда по его воротам нет шквала атак. К примеру, «Филадельфия» нанесла всего 23 броска по его воротам. Двумя днями ранее «Аризона» — 25. В обоих случаях Василевский был непробиваем как стена.

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В матчах с пассивным соперником он теперь справляется даже лучше, чем в прошлом году, когда выиграл «Везину». Он лидер по количеству побед в сезоне среди вратарей наравне с Биннингтоном (22). Если Андрей продолжит чемпионат в том же духе, то спокойно может и второй год подряд претендовать на приз лучшему голкиперу. Да и в плей-офф он будет очень и очень опасен для соперников.

— Он был невероятным. Люди все что угодно могут говорить о его игре. Но я думаю, что Вася — лучший игрок в лиге, что и доказал в этом матче. Он доказывает это на протяжении всего сезона, — выдал мощную речь в поддержку друга Кучеров после матча с «Аризоной».

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Нынешняя победная серия крайне нужна была «Лайтнинг». Кажется, из-за неровной игры осенью команда потеряла уверенность в своих силах. Игроки не верили тренеру, который говорил, что все под контролем и через поражения нужно пройти, чтобы стать сильнее в плей-офф. И Василевский, и Кучеров очень болезненно воспринимают неудачи. Так что десять побед подряд должны поднять настроение. До первого места в турнирной таблице «Тампе» еще семь очков (две игры в запасе). Но в этот раз команда точно не будет гнаться за лидерством. Воспоминания о прошлогоднем фиаско слишком уж свежи в памяти.

Дарья Тубольцева

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Хоккей, НХЛ, Неделя 1612.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Wells Fargo Center, 19866 зрителей
Главные тренеры
Ален ВиньоДжон Купер
Вратари
Картер ХартАндрей Василевский
1-й период
02:48Митчелл Стивенс
06:58Роберт Хегг
13:43Трэвис Конекны
13:43Трэвис Конекны
2-й период
25:08Патрик Марун
27:27Патрик Марун
3-й период
41:47Кевин Хэйс
54:25Кевин Шаттенкирк
Лучшие игроки матча
Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Картер Харт (Филадельфия Флайерз), Патрик Марун (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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