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21:01 (мск), источник: Известия

Российский хоккеист сравнил цены на жилье в Нью-Йорке и Москве

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал об удивлении, которое испытал при изучении цен на недвижимость в крупном американском городе. Игрок также оценил атмосферу одного из самых больших мегаполисов мира.

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Источник: Известия

«Приезжайте сюда и вы поймете, что в Москве еще рай. Я тут насчет жилья интересовался, так на эти деньги в Санкт-Петербурге можно снять этаж в элитном доме. В Москве, наверное, половину этажа», — сказал Шестеркин в интервью изданию «Спорт-Экспресс» на вопрос о дорогой недвижимости в Нью-Йорке.

При этом вратарь сообщил, что пока ему рано снимать квартиру — он живет в отеле. «Город фантастический, но народу очень много. Если ты хочешь пройти по Таймс скверу или зайти в Центральный парк, то придется пробиваться сквозь толпы народу. Ну и запах», — отметил Шестеркин.

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Голкипер рассказал, как в Северной Америке скорректировал тренировки и питание. «Стал проводить больше времени в зале: вдруг выяснилось, что у меня слишком большой процент жира, слишком большой вес», — заметил Шестеркин. Он сообщил, что всерьез взялся за себя, и привел показатели в норму. «Не сказать, чтобы это была жесткая диета. Фастфуд я вообще крайне редко ем, меньше сладкого. Надо было разбираться с размером порций», — подчеркнул спортсмен.

24-летний Шестеркин родился в Москве и является воспитанником «Крыльев Советов». Голкипер выступал за клубы Континентальной хоккейной лиги «Спартак» и СКА, с армейцами из Санкт-Петербурга дважды выиграл Кубок Гагарина (2015, 2017).

Вратарь был выбран «Рейнджерс» на драфте в 2014 году под общим 118-м номером. Вице-чемпион мира — 2015 с молодежной сборной, резервный голкипер сборной России на золотой Олимпиаде-2018 осенью и в начале зимы выступал в фарм-клубе команды из Нью-Йорка, «Хартфорд Вулф Пэк».

В начале 2020 года «Рейнджерс» вернул Шестеркина в НХЛ. Хоккеист дебютировал в лиге, проведя два матча за три дня — против «Колорадо» (5:3) и «Нью-Джерси» (6:3).

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