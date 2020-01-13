Малкин вышел на третье место по количеству результативных передач в истории «Питтсбурга»

Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Джаред Макканн (3-я минута), Патрик Хёрнквист (24) и Брэндон Танев (57), решающий буллит реализовал Тедди Блюгер. У хозяев отличились Конор Гарланд (15), Тейлор Холл (30) и Дерек Степан (52).

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами и не реализовал послематчевый буллит. Он вышел на третье место в списке лучших ассистентов в истории команды. На его счету 642 голевых паса, по этому показателю он обошел Яромира Ягра (640), второе место занимает нынешний капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (782), лидирует Марио Лемье (1033). Всего на счету Малкина 1046 очков в 884 матчах НХЛ, в текущем сезоне 33-летний россиянин набрал 44 очка (13+31) в 32 играх.

«Питтсбург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 61 очко в 45 матчах. «Аризона» идет пятой на Западе, имея в активе 55 очков после 48 встреч. В следующем матче «Питтсбург» 15 января дома встретится с «Миннесотой». «Аризона» в этот же день примет «Сан-Хосе».