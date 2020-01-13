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09:57 (мск), источник: ТАСС

Малкин вышел на третье место по количеству результативных передач в истории «Питтсбурга»

ТАСС, 13 января. «Питтсбург» обыграл «Аризону» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3 после серии буллитов.

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Джаред Макканн (3-я минута), Патрик Хёрнквист (24) и Брэндон Танев (57), решающий буллит реализовал Тедди Блюгер. У хозяев отличились Конор Гарланд (15), Тейлор Холл (30) и Дерек Степан (52).

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами и не реализовал послематчевый буллит. Он вышел на третье место в списке лучших ассистентов в истории команды. На его счету 642 голевых паса, по этому показателю он обошел Яромира Ягра (640), второе место занимает нынешний капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (782), лидирует Марио Лемье (1033). Всего на счету Малкина 1046 очков в 884 матчах НХЛ, в текущем сезоне 33-летний россиянин набрал 44 очка (13+31) в 32 играх.

«Питтсбург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 61 очко в 45 матчах. «Аризона» идет пятой на Западе, имея в активе 55 очков после 48 встреч. В следующем матче «Питтсбург» 15 января дома встретится с «Миннесотой». «Аризона» в этот же день примет «Сан-Хосе».

В еще одном матче дня «Нэшвилл» в гостях победил со счетом 1:0 «Виннипег». Шайбу на 12-й минуте забросил Кайл Террис, которому ассистировал российский нападающий Яков Тренин. Всего на счету 23-летнего россиянина 6 (2 шайбы + 4 передачи) очков в 11 матчах текущего сезона. В других встречах «Ванкувер» обыграл на выезде «Миннесоту» со счетом 4:1, «Баффало» выиграл в гостях у «Детройта» — 5:1.

Аризона Койотс
3:4Б
1:1, 1:1, 1:1, 0:0
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1713.01.2020, 02:00 (МСК UTC+3)Gila River Arena
Главные тренеры
Рик ТоккетМайк Салливан
Вратари
Адин ХиллТристан Джерри
1-й период
01:43Клэйтон Келлер
02:25Лоусон Круз
02:43Джаред Маккэн(Брайан Раст, Евгений Малкин)
10:04Маркус Петтерссон
14:23Конор Гарлэнд(Алекс Голигоски, Тэйлор Холл)
2-й период
20:00Евгений Малкин
23:21Никлас Яльмарссон
23:51Патрик Хернквист(Евгений Малкин, Алекс Гальченюк)
25:58Кристиан Фишер
29:51Тэйлор Холл(Кристиан Дворак)
34:01Эндрю Агоццино
3-й период
48:53Алекс Гальченюк
51:28Дерек Степан(Никлас Яльмарссон)
56:58Брэндон Танев(Чад Руведел, Юусо Риикола)
Овертайм
63:39Конор Гарлэнд
63:39Теодорс Блюгерс
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Теодорс Блюгерс(Питтсбург Пингвинз)
Лучшие игроки матча
Теодорс Блюгерс (Питтсбург Пингвинз), Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз), Тэйлор Холл (Аризона Койотс)
Статистика
10Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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