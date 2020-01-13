Передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Торонто» в матче с 12 голами

Источник: AP 2020

Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 8:4.

За «Флориду» дублем отметился Джонатан Юбердо и ещё по разу забивали Джош Браун, Александр Барков, Майк Хоффман, Майк Мэтисон, Фрэнк Ватрано и Винсент Трочек. Российский нападающий Евгений Дадонов отметился результативной передачей.

В составе гостей два гола забил Митчелл Марнер и ещё по разу отличились Зак Хайман, и Джон Таварес.

«Флорида» одержала третью победу за последние четыре матча. «Торонто» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Торонто» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».