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10:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Торонто» в матче с 12 голами

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 8:4.

За «Флориду» дублем отметился Джонатан Юбердо и ещё по разу забивали Джош Браун, Александр Барков, Майк Хоффман, Майк Мэтисон, Фрэнк Ватрано и Винсент Трочек. Российский нападающий Евгений Дадонов отметился результативной передачей.

В составе гостей два гола забил Митчелл Марнер и ещё по разу отличились Зак Хайман, и Джон Таварес.

«Флорида» одержала третью победу за последние четыре матча. «Торонто» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Торонто» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».

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Флорида Пантерз
8:4
3:0, 4:3, 1:1
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1713.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)BB&T Center
Главные тренеры
Джоэль КенневилльШелдон Киф
Вратари
Крис ДридгерФредерик Андерсен(Майкл Хатчинсон)
1-й период
01:49Джош Браун(Винс Трочек, Бретт Коннолли)
03:47Александр Барков(Колтон Сивиур, Марк Пайсик)
13:39Майк I Хоффман(Фрэнк Ватрано, Доминик Тонинато)
16:06Ноэль Аккьяри
2-й период
20:49Майкл Матесон(Винс Трочек, Бретт Коннолли)
21:29Майк I Хоффман
22:25Фрэнк Ватрано(Александр Барков)
23:30Зак Хаймэн(Морган Райлли, Каспери Капанен)
25:46Винс Трочек
32:37Джонатан Юбердо(Александр Барков, Райли Стиллман)
33:00Митчелл Марнер(Тайсон Бэрри, Зак Хаймэн)
35:26Джон Таварес(Александр Керфут, Вильям Нюландер)
3-й период
40:34Митчелл Марнер(Зак Хаймэн)
42:06Коди Сиси
44:10Джастин Холл
44:33Майк I Хоффман(Евгений Дадонов, Джонатан Юбердо)
55:36Фрэнк Ватрано
58:40Бретт Коннолли
Лучшие игроки матча
Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз), Александр Барков (Флорида Пантерз), Винс Трочек (Флорида Пантерз)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торонто Мэйпл Ливз
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