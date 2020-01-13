Передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Торонто» в матче с 12 голами
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс».
Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 8:4.
За «Флориду» дублем отметился Джонатан Юбердо и ещё по разу забивали Джош Браун, Александр Барков, Майк Хоффман, Майк Мэтисон, Фрэнк Ватрано и Винсент Трочек. Российский нападающий Евгений Дадонов отметился результативной передачей.
В составе гостей два гола забил Митчелл Марнер и ещё по разу отличились Зак Хайман, и Джон Таварес.
«Флорида» одержала третью победу за последние четыре матча. «Торонто» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.
В следующем матче «Флорида» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Торонто» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».
|Джоэль Кенневилль
|Шелдон Киф
|Крис Дридгер
|Фредерик Андерсен(Майкл Хатчинсон)
|01:49
|Джош Браун(Винс Трочек, Бретт Коннолли)
|03:47
|Александр Барков(Колтон Сивиур, Марк Пайсик)
|13:39
|Майк I Хоффман(Фрэнк Ватрано, Доминик Тонинато)
|16:06
|Ноэль Аккьяри
|20:49
|Майкл Матесон(Винс Трочек, Бретт Коннолли)
|21:29
|Майк I Хоффман
|22:25
|Фрэнк Ватрано(Александр Барков)
|23:30
|Зак Хаймэн(Морган Райлли, Каспери Капанен)
|25:46
|Винс Трочек
|32:37
|Джонатан Юбердо(Александр Барков, Райли Стиллман)
|33:00
|Митчелл Марнер(Тайсон Бэрри, Зак Хаймэн)
|35:26
|Джон Таварес(Александр Керфут, Вильям Нюландер)
|40:34
|Митчелл Марнер(Зак Хаймэн)
|42:06
|Коди Сиси
|44:10
|Джастин Холл
|44:33
|Майк I Хоффман(Евгений Дадонов, Джонатан Юбердо)
|55:36
|Фрэнк Ватрано
|58:40
|Бретт Коннолли
Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз), Александр Барков (Флорида Пантерз), Винс Трочек (Флорида Пантерз)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0