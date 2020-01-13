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10:11 (мск), источник: Sport24

Американские судьи украли у русского форварда супергол. Гусев все равно уделал «Тампу» и Кучерова

Чистая победа форварда «Девилз» в дуэли двух главных Никит НХЛ.

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«Жду его здесь уже давно. Зову-зову, что-то не едет. Видите, играть некому! Феерили бы здесь».

Эти слова форвард «Тампы» Никита Кучеров произнес в марте 2017-го, в ответ на вопрос: «Есть ли шанс увидеть их связку с Никитой Гусевым в НХЛ?». Шанс полюбоваться на воссоединение дуэта, который зажигал когда-то в Молодежной хоккейной лиге в составе «Красной Армии», действительно был — Гусева в 2012-м задрафтовали именно «Молнии». Но буквально через три месяца после заявления Кучерова клуб из штата Флорида обменял права на его тезку в «Вегас». За «Голден Найтс» экс-нападающий СКА так и не сыграл, был обменян в «Нью-Джерси», а увидеть волшебное взаимодействие бывших «красноармейцев» болельщики смогли на чемпионате мира-2019 и это было незабываемо.

Первая НХЛовская дуэль Кучерова и Гусева должна была состояться в последний день октября прошло года, но ее отменил тогдашний тренер «Девилз» Джон Хайнс. Именно перед матчем с «Лайтнинг» он решил повоспитывать российского новичка, отправив его смотреть игру в ложе прессы.

В отсутствии товарища заскучал и Кучеров, умудрившийся не набрать ни одного очка во встрече, в которой его команда победила со счетом 7:6. В воскресенье «Нью-Джерси» и «Тампа» пересеклись во второй раз за регулярку и теперь мешать противостоянию двух Никит было некому — Хайнс давно уволен и уже вовсю работает в «Нэшвилле».

Для обеих команд матч на льду «Пруденшал-центр» оказался вторым за двое суток и, пожалуй, этот факт сказался на его зрелищности. Но, как минимум, один из россиян был этим вечером в полном порядке. После безголевого первого периода соперники резво стартовали во втором. Уже на первой его минуте у «Девилз» возникли проблемы с выходом из собственной зоны, Виктор Хедман отыскал под воротами Тайлера Джонсона, а тот не очень эффектно, зато эффективно разобрался со своим бывшим партнером Луи Доминге.

Хозяева ответили очень быстро — защитник Энди Грин разогнал их атаку от своей синей линии, а через несколько секунд завершил могучим выстрелом от чужой. Неплохо для 37-летнего парня, ни разу не забивавшего в нынешнем сезоне.

Ну, а завершить эту короткую, но яркую перестрелку помог Гусев. Ближе к середине двадцатиминутки он получил шайбу в левом круге вбрасывания, сместился с ней на позицию защитника и бросил, предварительно обманув всех движением на передачу партнеру. На пятаке броска Никиты ждал коллега Трэвис Зэйджак, который классно переправил хоккейный снаряд в ворота — внимательно посмотрите на образцовую работу на пятаке на повторе.

Гол в итоге оказался победным, а вот этот эпизод — не главным с участием Гусева. Спустя период Никите доверили завершать стремительную контратаку «Нью-Джерси», он красиво обыграл соотечественника Михаила Сергачева, заставил усесться на пятую точку канадца Энтони Сирелли и с неудобной руки бросил мимо распластавшегося на льду Кертиса Макиленни. Красотища, на которую россиянин отреагировал максимально спокойно.

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Видимо, Гусев чувствовал, что взятие ворот отменят. Судьи отправились смотреть видео, увидели нарушение в контакте Блэйка Колмана с вратарем «Тампы» и оставили счет прежним. Эпизод выглядит очень спорно, но в любом случае можно говорить, что судьи украли у русского нападающего один из самых красивых голов сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Да что там — американские фанаты считают, что это был железный кандидат на звание «гол года».

В итоге «Нью-Джерси» добил соперника шайбой в пустые ворота и победил 3:1. «Девилз» за выходные умудрились прибить двух фаворитов сезона (перед «Тампой» пострадал «Вашингнтон») с общим счетом 8:2 — просто красавцы! Чем ответил Кучеров своему другу Гусеву? 5 бросков по воротам, показатель полезности «-1», удаление и пара нереализованных голевых моментов — первая дуэль двух Никит в НХЛ целиком и полностью осталась за форвардом «Девилз».

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Нью-Джерси Дэвилз
3:1
0:0, 2:1, 1:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 1713.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Prudential Center
Главные тренеры
Ален НасреддинДжон Купер
Вратари
Луи ДомингеКертис Макэлхинни(Кертис Макэлхинни)
1-й период
02:32Янни Гурд
09:33Энтони Чирелли
12:36Энди Грин
17:34Ондржей Палат
2-й период
20:37Тайлер Джонсон(Виктор Хедман)
23:10Энди Грин(Майлс Вуд, Джек Хьюз)
29:54Трэвис Зэйджак(Никита Гусев, Дэймон Сиверсон)
36:04Джон Хейден
38:48Коннор Кэррик
38:48Янни Гурд
39:37Никита Кучеров
3-й период
59:59Майлс Вуд(Уэйн Симмондс, Энди Грин)
Лучшие игроки матча
Луи Доминге (Нью-Джерси Дэвилз), Трэвис Зэйджак (Нью-Джерси Дэвилз), Энди Грин (Нью-Джерси Дэвилз)
Статистика
9Штрафное время13
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Джерси Дэвилз
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