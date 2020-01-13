Американские судьи украли у русского форварда супергол. Гусев все равно уделал «Тампу» и Кучерова
Чистая победа форварда «Девилз» в дуэли двух главных Никит НХЛ.
Чистая победа форварда «Девилз» в дуэли двух главных Никит НХЛ.
«Жду его здесь уже давно.
Эти слова форвард «Тампы» Никита Кучеров произнес в марте 2017-го, в ответ на вопрос: «Есть ли шанс увидеть их связку с Никитой Гусевым в НХЛ?». Шанс полюбоваться на воссоединение дуэта, который зажигал
В отсутствии товарища заскучал и Кучеров, умудрившийся не набрать ни одного очка во встрече, в которой его команда победила со счетом 7:6. В воскресенье «Нью-Джерси» и «Тампа» пересеклись во второй раз за регулярку и теперь мешать противостоянию двух Никит было некому — Хайнс давно уволен и уже вовсю работает в «Нэшвилле».
Для обеих команд матч на льду «Пруденшал-центр» оказался вторым за двое суток и, пожалуй, этот факт сказался на его зрелищности. Но, как минимум, один из россиян был этим вечером в полном порядке. После безголевого первого периода соперники резво стартовали во втором. Уже на первой его минуте у «Девилз» возникли проблемы с выходом из собственной зоны, Виктор Хедман отыскал под воротами Тайлера Джонсона, а тот не очень эффектно, зато эффективно разобрался со своим бывшим партнером Луи Доминге.
Хозяева ответили очень быстро — защитник Энди Грин разогнал их атаку от своей синей линии, а через несколько секунд завершил могучим выстрелом от чужой. Неплохо для 37-летнего парня, ни разу не забивавшего в нынешнем сезоне.
Ну, а завершить эту короткую, но яркую перестрелку помог Гусев. Ближе к середине двадцатиминутки он получил шайбу в левом круге вбрасывания, сместился с ней на позицию защитника и бросил, предварительно обманув всех движением на передачу партнеру. На пятаке броска Никиты ждал коллега Трэвис Зэйджак, который классно переправил хоккейный снаряд в ворота — внимательно посмотрите на образцовую работу на пятаке на повторе.
Гол в итоге оказался победным, а вот этот эпизод — не главным с участием Гусева. Спустя период Никите доверили завершать стремительную контратаку «Нью-Джерси», он красиво обыграл соотечественника Михаила Сергачева, заставил усесться на пятую точку канадца Энтони Сирелли и с неудобной руки бросил мимо распластавшегося на льду Кертиса Макиленни. Красотища, на которую россиянин отреагировал максимально спокойно.
Видимо, Гусев чувствовал, что взятие ворот отменят. Судьи отправились смотреть видео, увидели нарушение в контакте Блэйка Колмана с вратарем «Тампы» и оставили счет прежним. Эпизод выглядит очень спорно, но в любом случае можно говорить, что судьи украли у русского нападающего один из самых красивых голов сезона.
Да что там — американские фанаты считают, что это был железный кандидат на звание «гол года».
В итоге «Нью-Джерси» добил соперника шайбой в пустые ворота и победил 3:1. «Девилз» за выходные умудрились прибить двух фаворитов сезона (перед «Тампой» пострадал «Вашингнтон») с общим счетом 8:2 — просто красавцы! Чем ответил Кучеров своему другу Гусеву? 5 бросков по воротам, показатель полезности «-1», удаление и пара нереализованных голевых моментов — первая дуэль двух Никит в НХЛ целиком и полностью осталась за форвардом «Девилз».
|Ален Насреддин
|Джон Купер
|Луи Доминге
|Кертис Макэлхинни(Кертис Макэлхинни)
|02:32
|Янни Гурд
|09:33
|Энтони Чирелли
|12:36
|Энди Грин
|17:34
|Ондржей Палат
|20:37
|Тайлер Джонсон(Виктор Хедман)
|23:10
|Энди Грин(Майлс Вуд, Джек Хьюз)
|29:54
|Трэвис Зэйджак(Никита Гусев, Дэймон Сиверсон)
|36:04
|Джон Хейден
|38:48
|Коннор Кэррик
|38:48
|Янни Гурд
|39:37
|Никита Кучеров
|59:59
|Майлс Вуд(Уэйн Симмондс, Энди Грин)
Луи Доминге (Нью-Джерси Дэвилз), Трэвис Зэйджак (Нью-Джерси Дэвилз), Энди Грин (Нью-Джерси Дэвилз)
|9
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0