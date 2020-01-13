Американские судьи украли у русского форварда супергол. Гусев все равно уделал «Тампу» и Кучерова

«Жду его здесь уже давно. Зову-зову, что-то не едет. Видите, играть некому! Феерили бы здесь».

Эти слова форвард «Тампы» Никита Кучеров произнес в марте 2017-го, в ответ на вопрос: «Есть ли шанс увидеть их связку с Никитой Гусевым в НХЛ?». Шанс полюбоваться на воссоединение дуэта, который зажигал когда-то в Молодежной хоккейной лиге в составе «Красной Армии», действительно был — Гусева в 2012-м задрафтовали именно «Молнии». Но буквально через три месяца после заявления Кучерова клуб из штата Флорида обменял права на его тезку в «Вегас». За «Голден Найтс» экс-нападающий СКА так и не сыграл, был обменян в «Нью-Джерси», а увидеть волшебное взаимодействие бывших «красноармейцев» болельщики смогли на чемпионате мира-2019 и это было незабываемо.

Первая НХЛовская дуэль Кучерова и Гусева должна была состояться в последний день октября прошло года, но ее отменил тогдашний тренер «Девилз» Джон Хайнс. Именно перед матчем с «Лайтнинг» он решил повоспитывать российского новичка, отправив его смотреть игру в ложе прессы.

В отсутствии товарища заскучал и Кучеров, умудрившийся не набрать ни одного очка во встрече, в которой его команда победила со счетом 7:6. В воскресенье «Нью-Джерси» и «Тампа» пересеклись во второй раз за регулярку и теперь мешать противостоянию двух Никит было некому — Хайнс давно уволен и уже вовсю работает в «Нэшвилле».

Для обеих команд матч на льду «Пруденшал-центр» оказался вторым за двое суток и, пожалуй, этот факт сказался на его зрелищности. Но, как минимум, один из россиян был этим вечером в полном порядке. После безголевого первого периода соперники резво стартовали во втором. Уже на первой его минуте у «Девилз» возникли проблемы с выходом из собственной зоны, Виктор Хедман отыскал под воротами Тайлера Джонсона, а тот не очень эффектно, зато эффективно разобрался со своим бывшим партнером Луи Доминге.

Хозяева ответили очень быстро — защитник Энди Грин разогнал их атаку от своей синей линии, а через несколько секунд завершил могучим выстрелом от чужой. Неплохо для 37-летнего парня, ни разу не забивавшего в нынешнем сезоне.

Ну, а завершить эту короткую, но яркую перестрелку помог Гусев. Ближе к середине двадцатиминутки он получил шайбу в левом круге вбрасывания, сместился с ней на позицию защитника и бросил, предварительно обманув всех движением на передачу партнеру. На пятаке броска Никиты ждал коллега Трэвис Зэйджак, который классно переправил хоккейный снаряд в ворота — внимательно посмотрите на образцовую работу на пятаке на повторе.

Гол в итоге оказался победным, а вот этот эпизод — не главным с участием Гусева. Спустя период Никите доверили завершать стремительную контратаку «Нью-Джерси», он красиво обыграл соотечественника Михаила Сергачева, заставил усесться на пятую точку канадца Энтони Сирелли и с неудобной руки бросил мимо распластавшегося на льду Кертиса Макиленни. Красотища, на которую россиянин отреагировал максимально спокойно.

Видимо, Гусев чувствовал, что взятие ворот отменят. Судьи отправились смотреть видео, увидели нарушение в контакте Блэйка Колмана с вратарем «Тампы» и оставили счет прежним. Эпизод выглядит очень спорно, но в любом случае можно говорить, что судьи украли у русского нападающего один из самых красивых голов сезона.

Да что там — американские фанаты считают, что это был железный кандидат на звание «гол года».