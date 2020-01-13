Малкин — гений! Отдал два ассиста, побил рекорд Ягра, рассказал партнеру, как забить победный буллит

В пятницу «Питтсбург» играл с «Колорадо», а фанаты «Пингвинз» за 63 минуты этого матча успели пережить широкую гамму чувств в отношении российского форварда Евгения Малкина. Они нещадно критиковали его в первом периоде, когда Джино удалился, а Нэтан Маккионнон его за это наказал. Те же болельщики прощали россиянина в начале третьей двадцатиминутки, когда он отдал передачу на Брайна Раста и тут же расчистил ему территорию для результативного броска, снеся с ног одного из игроков «Эвеланш». Наконец, они же готовы были носить Малкина на руках, когда вскоре он идеальным по точности броском вывел свою команду вперед. Тот матч «Пенс» забрали в овертайме, а российский нападающий был признан его первой звездой.

В воскресенье история повторилась — в выездной встрече с «Аризоной» Малкин снова удалился (26 минут в последних 13 матчах — много, слишком много), снова получился свою порцию негативных комментариев, но снова стал одним из героев вечера.

Свой первый результативный балл Евгений набрал уже на третьей минуте — после ложного замаха он нашел передачей Брайна Раста, а тот вскоре отыскал на дальней штанге Джаред Макканн. Так «Питтсбург» реализовал двойное большинство.

Хозяева отыгрались еще до конца первой двадцатиминутки, но на старте второй Малкин снова приложил руку к тому, чтобы вывести «Пингвинз» вперед. Гости опять получили возможность поиграть в большинстве, а Джино разыграл «двоечку» со шведом Патриком Хернквистом, у которого получилось пробить Эдина Хилла с довольно острого угла.

Двух голов с участием 71-го номера «Питтсбургу» точно не хватило бы для победы — «Койотис» вскоре снова отыгрались, а в середине третьего периода и вышли вперед. Здесь нужно быть справедливым и указать, что Малкин находился на льду во время каждого из трех голов хозяев, но его вину можно разглядеть разве что во втором, когда россиянин не смог увезти шайбу с собственного пятака.

«Питтсбург» спасся за три минуты до конца основного времени, благодаря голу Брэндона Танева, а потом были овертайм и серия буллитов. Малкину удалось стать главным героем «перестрелки» из 16 попыток, даже с учетом того, что свою он не реализовал. Победный для «Питтсбурга» буллит исполнил Теодорс Блюгерс, было это так:

А уже в раздевалке латыш признался, что способ исполнения буллита ему подсказал русский партнер.

Прямо перед тем, как выйти на лед, я спросил совета у Джино. Он сказал бросать над блокером, поэтому я так и сделал. Шайба зашла. Теодорс Блюгерс, нападающий «Питтсбург Пингвинз»