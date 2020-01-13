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10:28 (мск), источник: Sport24

Малкин — гений! Отдал два ассиста, побил рекорд Ягра, рассказал партнеру, как забить победный буллит

А еще заработал «-3», но все равно стал второй звездой матча с «Аризоной».

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В пятницу «Питтсбург» играл с «Колорадо», а фанаты «Пингвинз» за 63 минуты этого матча успели пережить широкую гамму чувств в отношении российского форварда Евгения Малкина. Они нещадно критиковали его в первом периоде, когда Джино удалился, а Нэтан Маккионнон его за это наказал. Те же болельщики прощали россиянина в начале третьей двадцатиминутки, когда он отдал передачу на Брайна Раста и тут же расчистил ему территорию для результативного броска, снеся с ног одного из игроков «Эвеланш». Наконец, они же готовы были носить Малкина на руках, когда вскоре он идеальным по точности броском вывел свою команду вперед. Тот матч «Пенс» забрали в овертайме, а российский нападающий был признан его первой звездой.

В воскресенье история повторилась — в выездной встрече с «Аризоной» Малкин снова удалился (26 минут в последних 13 матчах — много, слишком много), снова получился свою порцию негативных комментариев, но снова стал одним из героев вечера.

Свой первый результативный балл Евгений набрал уже на третьей минуте — после ложного замаха он нашел передачей Брайна Раста, а тот вскоре отыскал на дальней штанге Джаред Макканн. Так «Питтсбург» реализовал двойное большинство.

Хозяева отыгрались еще до конца первой двадцатиминутки, но на старте второй Малкин снова приложил руку к тому, чтобы вывести «Пингвинз» вперед. Гости опять получили возможность поиграть в большинстве, а Джино разыграл «двоечку» со шведом Патриком Хернквистом, у которого получилось пробить Эдина Хилла с довольно острого угла.

Двух голов с участием 71-го номера «Питтсбургу» точно не хватило бы для победы — «Койотис» вскоре снова отыгрались, а в середине третьего периода и вышли вперед. Здесь нужно быть справедливым и указать, что Малкин находился на льду во время каждого из трех голов хозяев, но его вину можно разглядеть разве что во втором, когда россиянин не смог увезти шайбу с собственного пятака.

«Питтсбург» спасся за три минуты до конца основного времени, благодаря голу Брэндона Танева, а потом были овертайм и серия буллитов. Малкину удалось стать главным героем «перестрелки» из 16 попыток, даже с учетом того, что свою он не реализовал. Победный для «Питтсбурга» буллит исполнил Теодорс Блюгерс, было это так:

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А уже в раздевалке латыш признался, что способ исполнения буллита ему подсказал русский партнер.

Прямо перед тем, как выйти на лед, я спросил совета у Джино. Он сказал бросать над блокером, поэтому я так и сделал. Шайба зашла.
Теодорс Блюгерс, нападающий «Питтсбург Пингвинз»

В соцсетях шутят, что Джино исполняет в своем клубе обязанности генерального менеджера, тренера и хоккеиста, а «Пингвинз» тем временем везут в родной город максимальное количество очков из турне по маршруту «Лас-Вегас — Денвер — Глендейл». Малкин же возвращается в Питтсбург в качестве второй звезды матча с «Аризоной» и третьего бомбардира в истории франшизы — первая передача в игре с «Койотис» помогла ему обогнать Яромира Ягра. Русский форвард в этой поездке успевал все.

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Аризона Койотс
3:4Б
1:1, 1:1, 1:1, 0:0
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1713.01.2020, 02:00 (МСК UTC+3)Gila River Arena
Главные тренеры
Рик ТоккетМайк Салливан
Вратари
Адин ХиллТристан Джерри
1-й период
01:43Клэйтон Келлер
02:25Лоусон Круз
02:43Джаред Маккэн(Брайан Раст, Евгений Малкин)
10:04Маркус Петтерссон
14:23Конор Гарлэнд(Алекс Голигоски, Тэйлор Холл)
2-й период
20:00Евгений Малкин
23:21Никлас Яльмарссон
23:51Патрик Хернквист(Евгений Малкин, Алекс Гальченюк)
25:58Кристиан Фишер
29:51Тэйлор Холл(Кристиан Дворак)
34:01Эндрю Агоццино
3-й период
48:53Алекс Гальченюк
51:28Дерек Степан(Никлас Яльмарссон)
56:58Брэндон Танев(Чад Руведел, Юусо Риикола)
Овертайм
63:39Конор Гарлэнд
63:39Теодорс Блюгерс
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Теодорс Блюгерс(Питтсбург Пингвинз)
Лучшие игроки матча
Теодорс Блюгерс (Питтсбург Пингвинз), Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз), Тэйлор Холл (Аризона Койотс)
Статистика
10Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Аризона Койотс
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