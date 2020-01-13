Малкин — гений! Отдал два ассиста, побил рекорд Ягра, рассказал партнеру, как забить победный буллит
А еще заработал «-3», но все равно стал второй звездой матча с «Аризоной».
А еще заработал «-3», но все равно стал второй звездой матча с «Аризоной».
В пятницу «Питтсбург» играл с «Колорадо», а фанаты «Пингвинз» за 63 минуты этого матча успели пережить широкую гамму чувств в отношении российского форварда Евгения Малкина. Они нещадно критиковали его в первом периоде, когда Джино удалился, а Нэтан Маккионнон его за это наказал. Те же болельщики прощали россиянина в начале третьей двадцатиминутки, когда он отдал передачу на Брайна Раста и тут же расчистил ему территорию для результативного броска, снеся с ног одного из игроков «Эвеланш». Наконец, они же готовы были носить Малкина на руках, когда вскоре он идеальным по точности броском вывел свою команду вперед. Тот матч «Пенс» забрали в овертайме, а российский нападающий был признан его первой звездой.
Свой первый результативный балл Евгений набрал уже на третьей минуте — после ложного замаха он нашел передачей Брайна Раста, а тот вскоре отыскал на дальней штанге Джаред Макканн. Так «Питтсбург» реализовал двойное большинство.
Хозяева отыгрались еще до конца первой двадцатиминутки, но на старте второй Малкин снова приложил руку к тому, чтобы вывести «Пингвинз» вперед. Гости опять получили возможность поиграть в большинстве, а Джино разыграл «двоечку» со шведом Патриком Хернквистом, у которого получилось пробить Эдина Хилла с довольно острого угла.
Двух голов с участием 71-го номера «Питтсбургу» точно не хватило бы для победы — «Койотис» вскоре снова отыгрались, а в середине третьего периода и вышли вперед. Здесь нужно быть справедливым и указать, что Малкин находился на льду во время каждого из трех голов хозяев, но его вину можно разглядеть разве что во втором, когда россиянин не смог увезти шайбу с собственного пятака.
«Питтсбург» спасся за три минуты до конца основного времени, благодаря голу Брэндона Танева, а потом были овертайм и серия буллитов. Малкину удалось стать главным героем «перестрелки» из 16 попыток, даже с учетом того, что свою он не реализовал. Победный для «Питтсбурга» буллит исполнил Теодорс Блюгерс, было это так:
А уже в раздевалке латыш признался, что способ исполнения буллита ему подсказал русский партнер.
Прямо перед тем, как выйти на лед, я спросил совета у Джино. Он сказал бросать над блокером, поэтому я так и сделал. Шайба зашла.
В соцсетях шутят, что Джино исполняет в своем клубе обязанности генерального менеджера, тренера и хоккеиста, а «Пингвинз» тем временем везут в родной город максимальное количество очков из турне по маршруту «Лас-Вегас — Денвер — Глендейл». Малкин же возвращается в Питтсбург в качестве второй звезды матча с «Аризоной» и третьего бомбардира в истории франшизы — первая передача в игре с «Койотис» помогла ему обогнать Яромира Ягра. Русский форвард в этой поездке успевал все.
|Рик Токкет
|Майк Салливан
|Адин Хилл
|Тристан Джерри
|01:43
|Клэйтон Келлер
|02:25
|Лоусон Круз
|02:43
|Джаред Маккэн(Брайан Раст, Евгений Малкин)
|10:04
|Маркус Петтерссон
|14:23
|Конор Гарлэнд(Алекс Голигоски, Тэйлор Холл)
|20:00
|Евгений Малкин
|23:21
|Никлас Яльмарссон
|23:51
|Патрик Хернквист(Евгений Малкин, Алекс Гальченюк)
|25:58
|Кристиан Фишер
|29:51
|Тэйлор Холл(Кристиан Дворак)
|34:01
|Эндрю Агоццино
|48:53
|Алекс Гальченюк
|51:28
|Дерек Степан(Никлас Яльмарссон)
|56:58
|Брэндон Танев(Чад Руведел, Юусо Риикола)
|63:39
|Конор Гарлэнд
|63:39
|Теодорс Блюгерс
|победный бросок: Теодорс Блюгерс(Питтсбург Пингвинз)
Теодорс Блюгерс (Питтсбург Пингвинз), Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз), Тэйлор Холл (Аризона Койотс)
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0