«Калгари» вызвал Елесина из фарм-клуба АХЛ «Стоктон Хит»

Елесин подписал контракт с «Калгари» на правах свободного агента в мае прошлого года после двух сезонов в ярославском «Локомотиве». В текущем сезоне «Флэймз» уже переводили 23-летнего хоккеиста в главную команду, но игрок пока не дебютировал в НХЛ.