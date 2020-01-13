«Калгари» вызвал Елесина из фарм-клуба АХЛ «Стоктон Хит»
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. «Калгари Флэймз» вызвал в основную команду российского защитника Александра Елесина из
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. «Калгари Флэймз» вызвал в основную команду российского защитника Александра Елесина из
Елесин подписал контракт с «Калгари» на правах свободного агента в мае прошлого года после двух сезонов в ярославском «Локомотиве». В текущем сезоне «Флэймз» уже переводили 23-летнего хоккеиста в главную команду, но игрок пока не дебютировал в НХЛ.
В составе «Стоктона» в сезоне-2019/20 Елесин забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи в 29 матчах.