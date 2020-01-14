«Продолжай наслаждаться». Финн Селянне записал видео для Овечкина, побившего его рекорд

Нападающий столичных Александр Овечкин в первой двадцатиминутке оформил дубль. Для россиянина первый гол стал 685-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Эта шайба позволила форварду «Кэпиталз» выйти на чистое 11-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Ранее Александр делил эту позицию с финном Теему Селянне.
По этому поводу в твиттере «Вашингтона» появилось видеопоздравление Селянне.
«Привет, Алекс! Поздравляю тебя с тем, что обошел меня в списке снайперов НХЛ. Ты забьешь еще не мало голов. Продолжай наслаждаться. Желаю всего наилучшего», — обратился Селянне к Овечкину.