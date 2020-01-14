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10:58 (мск), источник: Sport24

«Продолжай наслаждаться». Финн Селянне записал видео для Овечкина, побившего его рекорд

В ночь на 14 декабря (мск) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз». Счет после первого периода 2:0 в пользу «Вашингтона».

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фотографий

Нападающий столичных Александр Овечкин в первой двадцатиминутке оформил дубль. Для россиянина первый гол стал 685-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Эта шайба позволила форварду «Кэпиталз» выйти на чистое 11-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Ранее Александр делил эту позицию с финном Теему Селянне.

Официальный сайт НХЛ
Официальный сайт НХЛ

По этому поводу в твиттере «Вашингтона» появилось видеопоздравление Селянне.

«Привет, Алекс! Поздравляю тебя с тем, что обошел меня в списке снайперов НХЛ. Ты забьешь еще не мало голов. Продолжай наслаждаться. Желаю всего наилучшего», — обратился Селянне к Овечкину.

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Вашингтон Кэпиталз
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2:0, 0:0, 0:0
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1714.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденРод Бриндамор
Вратари
Илья СамсоновПетр Мразек(Петр Мразек, Петр Мразек)
1-й период
07:11Андрей Свечников
11:58Александр Овечкин(Том Уилсон)
14:22Уоррен Фегеле
17:01Дуги Хэмилтон
17:18Александр Овечкин(Якуб Врана, Джон Карлсон)
17:18Джордан Стаал
2-й период
25:33Дмитрий Орлов
29:32Ларс Эллер
32:06Евгений Кузнецов
3-й период
45:23Джейк Гардинер
46:38Дуги Хэмилтон
Лучшие игроки матча
Илья Самсонов (Вашингтон Кэпиталз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Том Уилсон (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
6Штрафное время12
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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