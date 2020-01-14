«Продолжай наслаждаться». Финн Селянне записал видео для Овечкина, побившего его рекорд

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Нападающий столичных Александр Овечкин в первой двадцатиминутке оформил дубль. Для россиянина первый гол стал 685-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Эта шайба позволила форварду «Кэпиталз» выйти на чистое 11-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Ранее Александр делил эту позицию с финном Теему Селянне.

Официальный сайт НХЛ

Официальный сайт НХЛ

По этому поводу в твиттере «Вашингтона» появилось видеопоздравление Селянне.