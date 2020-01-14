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06:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль и три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс».

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Источник: AFP 2020

Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Форвард Павел Бучневич получил 16 минут и 25 секунд игрового времени и не отличился результативными действиями.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 29 сэйвов.

Таким образом, «Рейнджерс» одержали третью победу за последние четыре игры. «Айлендерс» в свою очередь потерпели второе поражение кряду.

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