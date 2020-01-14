Дубль и три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс»

Источник: AFP 2020

Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Форвард Павел Бучневич получил 16 минут и 25 секунд игрового времени и не отличился результативными действиями.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 29 сэйвов.