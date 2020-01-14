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09:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин стал ближе к рекорду Гретцки! Сделал дубль и обошёл великого Селянне

Овечкин штурмует исторические вехи. До великого Марио капитану «столичных» осталось 4 гола.

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В последнее время Александр Овечкин начал «стрелять» голевыми дублями.

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Отметив православное Рождество двумя голами в ворота «Оттавы», россиянин взял паузу на матчи с «Филадельфией» и «Нью-Джерси», в которых его «Вашингтон» выглядел, мягко говоря, неубедительно, а сам Овечкин не набрал очков и заработал «-4» по показателю полезности.

Но визит в гости прошлогодних обидчиков из «Каролины», где нынче в лучших бомбардирах команды ходит не признающий авторитетов Андрей Свечников, стал новым стимулом для Овечкина. Он снова был самым активным полевым игроком своей команды, а его шайбы внесли решающий вклад в победу «Кэпиталз».

Свой первый гол в матче Овечкин оформил в середине первого периода, получив хороший пас из угла чужой зоны от Тома Уилсона. Эта шайба стала 27-й для Александра в сезоне и 685-й за карьеру — за счёт неё Овечкин обогнал знаменитого Теэму Селянне в списке лучших снайперов НХЛ всех времён и единолично занял 11-ю строчку.

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Официальный сайт НХЛ

Очевидно, Финская Вспышка ждал этого момента, потому что оперативно поздравил Овечкина на своей странице в «Твиттере».

«Привет, Алекс! Это Теэму Селянне. Я поздравляю тебя с тем, что ты обошёл меня в списке лучших снайперов. Ты можешь и должен это делать, продолжай забивать, дружище! Нужно забить ещё много (895)», — написал Селянне. Число, которое он привёл, конечно, было не случайно: 895 голов дадут Овечкину возможность превзойти на одну шайбу рекорд Уэйна Гретцки и стать лучшим голеадором за вековую историю НХЛ. «Вы считаете, Овечкин сможет обогнать Уэйна?» — задали финну вопрос болельщики. «Да, я так считаю», — ответил Селянне.

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Об Овечкине он высказывался очень уважительно с самого начала карьеры Великой Восьмёрки в НХЛ. Сам Селянне тогда выступал за «Анахайм», и первый год Овечкина в НХЛ он сравнивал со своим фантастическим сезоном новичка, когда наколотил 76 шайб. «Овечкин напоминает мне себя, когда я только начинал, играл свой первый сезон. Александр — невероятный талант. По всем его движениям можно понять, что он хочет забивать, хочет много играть. Приятно видеть парня, который только появился в лиге и так взволнован всем происходящим вокруг», — отмечал тогда финн.

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Лучшие снайперы в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 894 гола,
2. Горди Хоу — 801,
3. Яромир Ягр — 766,
4. Бретт Халл — 741,
5. Марсель Дионн — 731,
6. Фил Эспозито — 717,
7. Майк Гартнер — 708,
8. Марк Мессье — 694,
9. Стив Айзерман — 692,
10. Марио Лемье — 690,
11. Александр Овечкин — 686.

Овечкин оправдал доверие Теэму и спустя пять минут после первого гола оформил и второй. На этот раз всё произошло по известной схеме: розыгрыш большинства, скидка Александру на вершину круга вбрасывания и мощный выстрел в касание.

Официальный сайт НХЛ

Если бы не голы капитана, «столичным» вряд ли светило набрать два очка в этом матче. Во втором периоде свой первый бросок в створ хоккеисты «Вашингтона» нанесли лишь за 4 минуты до его конца, а удаление Евгения Кузнецова за зацеп в зоне атаки вполне могло дать «Каролине» шанс на организацию камбэка.

К счастью для болельщиков хозяев, голкипер «столичных» Илья Самсонов в этот вечер тоже был на высоте. Отразив все 23 броска по своим воротам, российский страж ворот оформил свой первый «сухарь» в заокеанской карьере.

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«Перед матчем нам дали возможность отдохнуть, была тренировка по желанию. Нужно было хорошо начать игру, чтобы не повторилось того, что было в двух предыдущих встречах. Первый гол получился хорошим, Том сделал классную работу в углу и выдал отличный пас. Самсонов нас много выручал, спецбригады меньшинства сыграли здорово, особенно во втором периоде. Мы получили хороший импульс от этого и смогли добиться победы. С “Каролиной” мы играли, по-моему, раза три за последние 10 матчей, поэтому хорошо изучили соперника, посмотрели видео», — сказал Овечкин после матча.

«Первый матч на ноль — это важный момент для меня. Спасибо всей команде. Мы сыграли очень хорошо. Сецбригады меньшинства были очень эффективны, все ложились под броски и блокировали. Отличная игра», — отметил Илья Самсонов.

Максим Замятин

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Вашингтон Кэпиталз
2:0
2:0, 0:0, 0:0
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1714.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденРод Бриндамор
Вратари
Илья СамсоновПетр Мразек(Петр Мразек, Петр Мразек)
1-й период
07:11Андрей Свечников
11:58Александр Овечкин(Том Уилсон)
14:22Уоррен Фегеле
17:01Дуги Хэмилтон
17:18Александр Овечкин(Якуб Врана, Джон Карлсон)
17:18Джордан Стаал
2-й период
25:33Дмитрий Орлов
29:32Ларс Эллер
32:06Евгений Кузнецов
3-й период
45:23Джейк Гардинер
46:38Дуги Хэмилтон
Лучшие игроки матча
Илья Самсонов (Вашингтон Кэпиталз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Том Уилсон (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
6Штрафное время12
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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