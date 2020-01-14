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09:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Лучший матч Панарина в НХЛ! Набрал 5 очков и теперь в тройке главных бомбардиров сезона

Хлебушек повторил клубный рекорд 58-летней давности.

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13
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Ньюйоркское дерби далеко не всегда бывает зрелищным и захватывающим. Особенно явно этот тезис получал подтверждение после прихода на тренерский мостик «Айлендерс» Барри Тротца, который быстро наладил у «островитян» игру в защите, сделав их одной из самых оборонительных команд лиги — не удивительно, что вратарский тандем Семёна Варламова и Томаса Грайсса неплохо идёт по статистике.

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Но у «Рейнджерс» есть в составе человек, которому все авторитеты, что называется, по барабану. Этот кудрявый улыбчивый парень принёс на Бродвей новый праздник, а заодно полноценно включился в гонку за «Арт Росс Трофи», ведь в последних четырёх матчах на его счету 12 (4+8) очков. Речь, конечно, об Артемии Панарине.

«Рейнджеры» пропустили первыми на 18-й секунде встречи, но это уже не имеет никакого значения. Игра Панарина затмила собой всё, поскольку в этот вечер у Артемия по-настоящему включился «режим бога». Он раздавал красивые передачи, реализовывал выходы один на один, бросал под ловушку и в «домик» — словом, был главным действующим лицом на площадке.

Два гола и три результативных передачи, набранных в одном матче — это повторение лучшего показателя для Артемия, но в предыдущий раз Панарин сделал 5 результативных передач (декабрь 2017, матч «Коламбус» — «Нью-Джерси»).

Он стал первым нападающим «Рейнджерс» за почти 4 года, кто смог записать на свой счёт пять баллов в одной встрече.

Кроме этого, Панарин стал вторым игроком в истории клуба, кто набирал 3 или больше очков в четырёх домашних матчах подряд. До него это удавалось только Энди Батгейту 58 лет назад.

Официальный сайт НХЛ

«Панарин — величайший!», — так переименовала свой «твиттер» телекомпания Rangers MSGN, которая транслирует матчи «синерубашечников» и делится с болельщиками интересными видеофрагментами в социальных сетях.

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За последние 40 сезонов только два игрока «Рейнджерс» набирали 65 очков за 45 матчей — первым был Яромир Ягр (2005/06), ну, а второго теперь назвать нетрудно.

«Я же говорил, что знаю, что этот парень действительно хорош. Но я не знал насколько», — со смехом сказал после матча партнёр Панарина Мика Зибанеджад.

Чтобы хоть немного осознать это, стоит взглянуть на цифры. Панарин идёт темпом, который позволяет ему набрать 116 очков за сезон (45 голов и 71 передача), на его счету 42% от всех заброшенных шайб «Нью-Йорк Рейнджерс», у него на 21 очко больше, чем у любого другого игрока «синерубашечников» и он с большим отрывом лидирует в лиге по количеству очков в равных составах.

«Время от времени он поднимает себя на новый уровень. Сегодня вечером он сделал это снова. Он делает очень много замечательных вещей, многие из которых трудно увидеть болельщику. Мы говорили об этом, когда подписывали его летом», — отметил главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.

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Самому Панарину пришлось вспомнить, что летом его сватали к себе «островитяне», и даже предлагали ему больше денег, чем «рейнджеры», но предложение от «Айлендерс» его тогда не соблазнило. По словам Артемия, это не сделало матчи с командой Тротца для него какими-то особенными.

«Это же просто обычная игра регулярного чемпионата. Ну может быть там есть какие-то вещи, которые тянутся с лета, но это же обычный матч. Особенный сезон для меня? Да нет, ничего нового. Играю так же, как и раньше. Просто пытаюсь сыграть каждый матч на что процентов, пытаюсь выложиться и посмотреть, что из этого выйдет», — скромно сказал Панарин.

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Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ-2019/20:

1. Коннор Макдэвид — 71 очко,
2. Леон Драйзайтль — 70,
3. Артемий Панарин — 67,
4. Давид Пастрняк и Натан Маккиннон — 66,
5. Брэд Маршан — 63.

Максим Замятин

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Нью-Йорк Рейнджерс
6:2
1:1, 2:0, 3:1
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1714.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид КуиннБарри Тротц
Вратари
Александр ГеоргиевСемен Варламов(Томас Грайсс)
1-й период
00:18Джордан Эберле(Брок Нельсон)
02:13Майкл Хэйли
02:13Брендан Смит
02:13Брендан Смит
02:13Росс Джонстон
02:13Мэтт Мартин
02:13Мэтт Мартин
08:14Йеспер Фаст(Артемий Панарин, Брэди Шей)
09:18Мэтью Барзал
2-й период
22:37Энтони Дианджело
25:06Крис Крайдер(Артемий Панарин, Брэди Шей)
31:11Адам Фокс(Йеспер Фаст, Артемий Панарин)
3-й период
40:49Артемий Панарин
48:54Артемий Панарин(Йеспер Фаст, Райан Стром)
50:11Джонни Бойчак
50:15Джейкоб Труба(Адам Фокс, Филип Хитил)
52:03Марк Стаал
52:48Брок Нельсон(Джордан Эберле, Дерик Брассар)
54:51Крис Крайдер
54:51Крис Крайдер
54:51Энтони Дианджело
54:51Крис Крайдер
54:51Энтони Дианджело
54:51Брок Нельсон
54:51Росс Джонстон
54:51Росс Джонстон
Лучшие игроки матча
Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Йеспер Фаст (Нью-Йорк Рейнджерс), Александр Георгиев (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
50Штрафное время38
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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