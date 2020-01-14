Самсонов вытесняет топового американца. Молодой русский вратарь становится основным в клубе Овечкина

Самый талантливый, по убеждениям скаутов, молодой русский вратарь Ярослав Аскаров сможет отправиться в НХЛ через два года. В 2022-м у него заканчивается контракт со СКА. К тому моменту голкиперы из России могут окончательно захватить сильнейшую лигу мира. Игорь Шестеркин или Александр Георгиев потеснят Хенрика Лундквиста. В «Айлендерс» ждут не дождутся тандема Варламов — Сорокин. Никуда не денутся признанные суперзвезды Сергей Бобровский с Андреем Василевским. Не исключено, что в НХЛ пробьется Михаил Бердин, а у самого популярного клуба среди наших болельщиков появится основной вратарь из России. Еще год назад в это трудно было поверить. Илья Самсонов хоть и был выбран «Вашингтоном» в первом раунде драфта, а перед отъездом в НХЛ сыграл на двух молодежных чемпионатах мира, не выглядел вратарем, готовым для сильнейшей лиги мира. Начинать, как и многим новичкам, ему пришлось с АХЛ. Но если Василевский или Варламов уже по ходу первого сезона получали вызовы из фарм-клуба в основу, то Самсонов в автобусной лиге застрял основательно. За первые три игры в составе «Херши» он пропустил дюжину шайб. Время шло, но кардинально ситуация не менялась. Илье могли забивать по пять, шесть и даже семь голов за матч!

В Самсонове сложно было разглядеть вратаря, которым всего вторым в истории НХЛ одержал семь выездных побед подряд со старта карьеры. Те, кто следил за ним в составе «Херши», рассмеялись бы, услышав, что этот русский одержит 10 побед в первых 12 матчах в стартовом составе «Вашингтона».

Между прочим, это рекорд франшизы. Да и восемь побед подряд до него из вратарей-новичков в истории «столичных» одерживал только Боб Мэйсон. Дело было в далеком сезоне-1984/1985. Интересно, что к тому моменту американец уже съездил в составе сборной США на Олимпиаду.

Мэйсон стал основным вратарем «Вашингтона» спустя два сезона после дебюта, но вскоре покинул клуб. Сегодня человек, чей рекорд может побить Самсонов, работает тренером вратарей в «Миннесоте». Илья же имеет все шансы занять пост № 1 даже раньше своего предшественника. Контракт Брэйдена Холтби со «столичными» истекает летом этого года, и один из лучших вратарей НХЛ наверняка запросит порядка $10 млн. Соглашение Сергея Бобровского с «Флоридой» выглядит для него вполне справедливым ориентиром. Вот только то, что справедливо для игрока, не всегда оправдано для клуба.

В том случае, если с Холтби подпишут долгосрочный многомиллионный контракт, это может закрыть дорогу Самсонову. Нет, конечно, из НХЛ не пропадет, но на много лет рискует прописаться в качестве бэкапа американца. Даже если Илья будет лучше своего конкурента, из-за разницы в сумме контрактов подвинуть его будет очень трудно. Бизнес, ничего личного. Именно поэтому лучше Холтби россиянину нужно быть здесь и сейчас. Оформив в матче с «Каролиной» свой первый шат-аут в НХЛ, он дал менеджменту «Кэпиталс» еще один аргумент не продлевать контракт с Брэйденом.

«Самсонов, без вопросов, был сегодня первой звездой. Он всегда контролирует свои эмоции, что позволяет команде не сходить с рельсов. Он был невероятен», — сказал главный тренер «Вашингтона» Тотдд Рирден.

Уже сейчас Самсонов по всем статьям превосходит Холтби: 92,5% бросков против 89,8%, 2.11 шайб против 3.02, два поражения против семи. Даже на ноль россиянин в этом сезоне сыграл раньше американца. В первом «сухаре» Самсонова есть как доля везения, так и заслуга полевых игроков «Вашингтона». 23 сейва — отнюдь не сумасшедшая нагрузка. Овечкин и Ко играли намного более собранно и ответственно, чем совсем недавно против «Нью-Джерси», когда ворота защищал Холтби.

«Это важно для меня. Мой первый такой матч. Спасибо всей команде. Мы играли действительно хорошо. Отличная игра в меньшинстве, все блокируют броски. Классная игра», — а эта реакция уже самого Илья на первый шат-аут в НХЛ.

Но вряд ли дело лишь в том, что с молодым вратарем оборона «столичных» мобилизуется. В начале января в матче с той же самой «Каролиной» он отразил 38 бросков. В ноябре «Монреаль» нанес по воротам Самсонова 39! Еще в четырех играх нагрузка на Илью составляла >30 бросков. Другими словами, в тепличных условиях нашего вратаря точно не держат. Впрочем, несмотря на все его подвиги, трудно представить, что в следующем сезоне вся ответственность в столице США ляжет на плечи 23-летнего паренька из России. Но разве не так же думали год назад о его перспективах стать хотя бы бэкапом Хотлби?