«Панарин — величайший хоккеист НХЛ прямо сейчас». Америка боготворит подвиги русского форварда

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Артемий Панарин продолжает бить рекорды и приводить в восторг фанатов «Рейнджерс». Как можно не любить парня, когда он с легкостью набирает очки абсолютно в каждом матче. Но в этот понедельник форвард превзошел все ожидания — Панарин набрал 5 (2+3) очков в матче против «Айлендерс». Встреча завершилась крупной победой хозяев (6:2). Артемий уже четвертый домашний матч подряд набирает минимум три очка.

Россиянин занимает третье место в гонке бомбардиров НХЛ. Он с 67 баллами уступает только Коннору Макдэвиду (71) и Леону Драйзайтлю (70).

Стоит ли говорить, что ньюйоркцы Панарина просто боготворят. Всякий раз после очередного рекорда россиянина интернет переполнен подобными комментариями:

— Панарин — лучший игрок в НХЛ. Это так. Я сказал это. Я был обязан это сказать.

— «Айлендерс» — отстой. Панарин — главный кандидат на MVP. Набрать пять очков против команды, которая предлагала Артемию больше денег? Забавно.

— Когда люди, которые постоянно говорят, что Панарину переплатили, — посмотрите, что он третий в лиге по очкам.

— Панарин занимает третье место по очкам в НХЛ. Лидер гонки Коннор Макдэвид, который опережает его всего лишь на четыре очка, сыграл больше на два матча. Артемий — суперзвезда во всех смыслах!

— Панарин наберет 100 очков за сезон! Просто смотрите!

— Это величайший игрок на данный момент. Без шуток. Кто там говорил, что он переплаченный? Вся команда за спиной этого парня.

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн также не перестает восхищаться ведущим форвардом: