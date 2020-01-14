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14:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Панарин — величайший хоккеист НХЛ прямо сейчас». Америка боготворит подвиги русского форварда

Артемий привел в восторг заокеанских болельщиков.

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13
фотографий
13
фотографий

Артемий Панарин продолжает бить рекорды и приводить в восторг фанатов «Рейнджерс». Как можно не любить парня, когда он с легкостью набирает очки абсолютно в каждом матче. Но в этот понедельник форвард превзошел все ожидания — Панарин набрал 5 (2+3) очков в матче против «Айлендерс». Встреча завершилась крупной победой хозяев (6:2). Артемий уже четвертый домашний матч подряд набирает минимум три очка.

Россиянин занимает третье место в гонке бомбардиров НХЛ. Он с 67 баллами уступает только Коннору Макдэвиду (71) и Леону Драйзайтлю (70).

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Стоит ли говорить, что ньюйоркцы Панарина просто боготворят. Всякий раз после очередного рекорда россиянина интернет переполнен подобными комментариями:

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— Панарин — лучший игрок в НХЛ. Это так. Я сказал это. Я был обязан это сказать.

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— «Айлендерс» — отстой. Панарин — главный кандидат на MVP. Набрать пять очков против команды, которая предлагала Артемию больше денег? Забавно.

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— Когда люди, которые постоянно говорят, что Панарину переплатили, — посмотрите, что он третий в лиге по очкам.

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— Панарин занимает третье место по очкам в НХЛ. Лидер гонки Коннор Макдэвид, который опережает его всего лишь на четыре очка, сыграл больше на два матча. Артемий — суперзвезда во всех смыслах!

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— Панарин наберет 100 очков за сезон! Просто смотрите!

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— Это величайший игрок на данный момент. Без шуток. Кто там говорил, что он переплаченный? Вся команда за спиной этого парня.

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Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн также не перестает восхищаться ведущим форвардом:

— Время от времени он превосходит самого себя. В матче против «Айлендерс» он сделал это снова. Панарин дает команде даже больше, чем просто уверенность.

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11 декабря 2019© Ньюстюб
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