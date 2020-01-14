Новые рекорды Овечкина. Еще девять голов — и три легенды Канады будут позади!

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Александр Овечкин оформил дубль в матче против «Каролины» (2:0) и оторвался от Теему Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету капитана «Вашингтона» 686 голов. От замыкающего десятку Марио Лемье он отстает всего на четыре шайбы, от расположившегося на восьмой позиции Марка Мессье — на восемь.

Источник: Спорт-Экспресс

Вторую шайбу в матче Овечкин забросил в большинстве, наказав за удаление Даги Хэмилтона. Россиянин в десятый в сезоне и 257-й в карьере отлился при численном преимуществе своей команды. По голам в большинстве в текущем чемпионате он уступает только Давиду Пастрняку из «Бостона» (16) и Джеймсу Нилу из «Эдмонтона» (12), а в истории лиги лишь Дэйву Андрейчаку и Бретту Халлу.

Источник: Спорт-Экспресс

Овечкин забил второй победный гол в нынешнем сезоне (первый — в овертайме игры с «Торонто») и сравнялся с Брэндоном Шэнахэном, вновь оторвавшись от Патрика Марло. Следующая решающая шайба позволит россиянину войти в пятерку главных победоносцев лиги, догнав Фила Эспозито и Бретта Халла.

Источник: Спорт-Экспресс

Лидер «столичных» оформил 139-й дубль в регулярных чемпионатах и повторил результат легендарного Марселя Дионна. Для попадания в пятерку, которую также замыкает Эспозито, Овечкину нужно еще четырежды забросить более одной шайбы.