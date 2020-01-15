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09:58 (мск), источник: ТАСС

Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Миннесоту» в матче НХЛ

ТАСС, 15 января. «Питтсбург» обыграл «Миннесоту» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:3.

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В составе победителей дублем отметился российский нападающий Евгений Малкин (8-я и 36-я минуты). Также отличились Джаред Макканн (18), Брайан Раст (35), Сидни Кросби (48), Доминик Симон (49) и Алекс Гальченюк (57). У проигравших дубль себе в актив записал нападающий Зак Паризе (38, 60), одну шайбу забросил Маркус Фолиньо (43).

Малкин также отдал голевую передачу в эпизоде с заброшенной шайбой Раста. Российский нападающий стал второй звездой матча. Первой звездой был признан Кросби (1 гол + 3 передачи), третьей — Раст (1+1).

В текущем сезоне Малкин провел 33 встречи в регулярном чемпионате. В активе россиянина 47 (15+32) баллов за результативность.

Официальный сайт НХЛ

«Питтсбург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 63 очка после 46 матчей. «Миннесота» идет 11-й на Западе, имея 46 очков в 46 играх. В следующем матче «Питтсбург» 17 января на выезде сыграет с «Бостоном». «Миннесота» в этот же день дома примет «Тампу».

В другом матче дня «Коламбус» на своей площадке победил «Бостон» со счетом 3:0. Одной результативной передачей отметился защитник хозяев Владислав Гавриков, в активе которого теперь 9 (4+5) очков.

Официальный сайт НХЛ

Также «Нью-Йорк Айлендерс» дома победил «Детройт» (8:2), а «Баффало» обыграл «Вегас» (4:2).

Официальный сайт НХЛ
Официальный сайт НХЛ
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