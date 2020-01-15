Кучеров и Волков помогли «Тампе» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

Источник: AP 2020

В составе победителей отличились Алекс Киллорн (11-я минута), Стивен Стэмкос (12) и российский нападающий Никита Кучеров (59). Стэмкос и форвард Брэйден Пойнт реализовали послематчевые буллиты. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 38 бросков по воротам.

В эпизоде с голом Киллорна ассистентом выступил форвард Александр Волков, который набрал свое первое очко в НХЛ. Ранее Волоков выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе «Сиракьюз», где за три сезона провел 174 матча и набрал 108 (48 голов + 60 передач) очков. На счету Кучерова 50 (18+32) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

Официальный сайт НХЛ

В составе проигравших отличились Джефф Картер (5), Кайл Клиффорд (7) и Дастин Браун (53). В эпизоде с последним голом ассистентом выступил россиянин Николай Прохоркин, набравший уже 12 (4+8) очков в сезоне, также он реализовал послематчевый буллит. Лучшим игроком матча стал Кучеров, второй звездой был признан Стэмкос, третьей — форвард «Тампы» Энтони Сирелли.

«Тампа» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 60 очков в 46 матчах. «Лос-Анджелес» идет на 14-й строчке на Западе, имея в активе 41 балл после 48 встреч.

В другом матче дня «Торонто» дома победил «Нью-Джерси» со счетом 7:4. В составе гостей результативной передачей отметился российский нападающий Никита Гусев. Форвард делит второе место в списке лучших бомбардиров команды с Нико Хиширом (по 28 очков), лидирует в этом списке Кайл Палмиери (31).

Официальный сайт НХЛ

Также «Оттава» дома в овертайме уступила «Чикаго» (2:3), а «Виннипег» на своей площадке взял верх над «Ванкувером» (4:0).

Официальный сайт НХЛ

Официальный сайт НХЛ