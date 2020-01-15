Клуб НХЛ «Вегас» отправил в отставку главного тренера Галлана

Источник: AFP 2020

Новым главным тренером команды станет бывший наставник «Сан-Хосе» Питер Дебур, он был отправлен в отставку 11 декабря 2019 года.

Галлан возглавил «Вегас» в апреле 2017 года, став первым тренером в истории новообразованной команды. Под его руководством команда в первом для себя сезоне в НХЛ дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила «Вашингтону». Галлан дважды выбирался тренером команд на матч звезд, был назначен наставником сборной дивизиона и на грядущий звездный уик-энд. По итогам сезона-2017/18 он был назван лучшим тренером лиги.

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«Вегас» в текущем сезоне занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 39 матчах 54 очка. Команда потерпела поражение в четырех последних матчах.