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20:54 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Вегас» отправил в отставку главного тренера Галлана

ТАСС, 15 января. Жерар Галлан покинул пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AFP 2020

Новым главным тренером команды станет бывший наставник «Сан-Хосе» Питер Дебур, он был отправлен в отставку 11 декабря 2019 года.

Галлан возглавил «Вегас» в апреле 2017 года, став первым тренером в истории новообразованной команды. Под его руководством команда в первом для себя сезоне в НХЛ дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила «Вашингтону». Галлан дважды выбирался тренером команд на матч звезд, был назначен наставником сборной дивизиона и на грядущий звездный уик-энд. По итогам сезона-2017/18 он был назван лучшим тренером лиги.

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«Вегас» в текущем сезоне занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 39 матчах 54 очка. Команда потерпела поражение в четырех последних матчах.

Дебур в качестве главного тренера дважды выводил команды в финал Кубка Стэнли. В сезоне-2011/12 «Нью-Джерси» под его руководством уступил «Лос-Анджелесу», а в сезоне-2015/16 «Сан-Хосе», который он возглавил в 2015 году, уступил в решающей серии «Питтсбургу».

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