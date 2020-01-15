Клуб НХЛ «Вегас» отправил в отставку главного тренера Галлана
ТАСС, 15 января. Жерар Галлан покинул пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас». Об этом сообщает
ТАСС, 15 января. Жерар Галлан покинул пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас». Об этом сообщает
Новым главным тренером команды станет бывший наставник «Сан-Хосе» Питер Дебур, он был отправлен в отставку 11 декабря 2019 года.
Галлан возглавил «Вегас» в апреле 2017 года, став первым тренером в истории новообразованной команды. Под его руководством команда в первом для себя сезоне в НХЛ дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила «Вашингтону». Галлан дважды выбирался тренером команд на матч звезд, был назначен наставником сборной дивизиона и на грядущий звездный
«Вегас» в текущем сезоне занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 39 матчах 54 очка. Команда потерпела поражение в четырех последних матчах.
Дебур в качестве главного тренера дважды выводил команды в финал Кубка Стэнли. В сезоне-2011/12 «Нью-Джерси» под его руководством уступил «Лос-Анджелесу», а в сезоне-2015/16 «Сан-Хосе», который он возглавил в 2015 году, уступил в решающей серии «Питтсбургу».