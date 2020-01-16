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11:45 (мск), источник: Sport24

Овечкин подтвердил желание остаться в Вашингтоне после окончания контракта: Не хотел бы переезжать

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, комментируя продления соглашения столичного клуба с нападающим Никласом Бэкстремом, рассказал о своей контрактной ситуации.

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«Посмотрим, что будет. До 1 июля мы не можем вести переговоры, но посмотрим. Я не спешу и думаю, что генеральный менеджер Брайан Маклеллан, владелец Тед Леонсис и вся организация тоже не торопятся. Контракт Бэкстрема? Мне хотелось знать, что происходит. И я знал. Он мне рассказывал, советовался со мной. Я рад, что все закончилось. Я не волновался, потому что был уверен на 100%, что он подпишет контракт. Он — ведущий центр команды, один из лучших игроков лиги. Его бы не отпустили. Думаю, что любой игрок стремится всю карьеру провести в одном клубе. Так удобнее семье, здесь все друзья, тут складываются тесные отношения с городом и командой. Мы не хотим никуда уезжать, потому Вашингтон стал для нас вторым домом. Он всех здесь знает, знает город. Он вырос здесь. То же самое можно сказать обо мне и других игроках», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Напомним, 13-летний контракт Овечкина с «Вашингтоном» на $124 млн действует еще один год. Но 1 июля этого года 34-летний капитан получит право продлить сотрудничество с «Кэпиталз».

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