Овечкин подтвердил желание остаться в Вашингтоне после окончания контракта: Не хотел бы переезжать

«Посмотрим, что будет. До 1 июля мы не можем вести переговоры, но посмотрим. Я не спешу и думаю, что генеральный менеджер Брайан Маклеллан, владелец Тед Леонсис и вся организация тоже не торопятся. Контракт Бэкстрема? Мне хотелось знать, что происходит. И я знал. Он мне рассказывал, советовался со мной. Я рад, что все закончилось. Я не волновался, потому что был уверен на 100%, что он подпишет контракт. Он — ведущий центр команды, один из лучших игроков лиги. Его бы не отпустили. Думаю, что любой игрок стремится всю карьеру провести в одном клубе. Так удобнее семье, здесь все друзья, тут складываются тесные отношения с городом и командой. Мы не хотим никуда уезжать, потому Вашингтон стал для нас вторым домом. Он всех здесь знает, знает город. Он вырос здесь. То же самое можно сказать обо мне и других игроках», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.