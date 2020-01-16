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12:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пас Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» на выезде в овертайме победили «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2020

Игра в Сент-Луисе завершилась победой гостей со счетом 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 1:0). В основное время шайбы в составе хозяев льда забросили Джастин Фолк (15-я минута), Райан О’Райлли (51) и Александр Стин (54). У гостей отличились Тайлер Питлик (33), Михаэль Раффль (36) и Трэвис Конекны (41). Победу «Филадельфии» на четвертой минуте овертайма принес Якуб Ворачек, голевую передачу которому сделал Иван Проворов.

Официальный сайт НХЛ

В другом матче дня «Монреаль» на своей арене уступил «Чикаго» — 1:4. Российский нападающий «Канадиенс» Илья Ковальчук записал на свой счет голевую передачу.

Сент-Луис Блюз
3:4ОТ
1:0, 0:2, 2:1
Филадельфия Флайерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1716.01.2020, 04:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиАлен Виньо
Вратари
Джордан БиннингтонБрайан Эллиотт
1-й период
13:09Мэтт Нисканен
14:24Джастин Фольк(Александр Стин, Роберт Томас)
15:59Михаэль Раффль
2-й период
30:06Брэйден Шенн
32:43Тайлер Питлик(Мэтт Нисканен, Скотт Лотон)
32:43Иван Барбашев
32:43Трэвис Санхейм
35:43Михаэль Раффль(Роберт Хегг, Шон Кутюрье)
3-й период
40:00Дэвид Перрон
40:26Трэвис Конекны(Джеймс ван Римсдайк, Клод Жиру)
41:03Михаэль Раффль
41:22Кевин Хэйс
47:01Николя Обе-Кубель
50:35Райан О`Райлли(Брэйден Шенн, Дэвид Перрон)
53:39Александр Стин(Роберт Томас, Джейден Шворц)
55:36Командный штраф
Овертайм
63:33Якуб Ворачек(Иван Проворов, Шон Кутюрье)
Лучшие игроки матча
Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз), Александр Стин (Сент-Луис Блюз), Михаэль Раффль (Филадельфия Флайерз)
Статистика
6Штрафное время14
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия Флайерз
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