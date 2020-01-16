Пас Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» на выезде в овертайме победили «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» на выезде в овертайме победили «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра в
В другом матче дня «Монреаль» на своей арене уступил «Чикаго» — 1:4. Российский нападающий «Канадиенс» Илья Ковальчук записал на свой счет голевую передачу.
|Крэйг Беруби
|Ален Виньо
|Джордан Биннингтон
|Брайан Эллиотт
|13:09
|Мэтт Нисканен
|14:24
|Джастин Фольк(Александр Стин, Роберт Томас)
|15:59
|Михаэль Раффль
|30:06
|Брэйден Шенн
|32:43
|Тайлер Питлик(Мэтт Нисканен, Скотт Лотон)
|32:43
|Иван Барбашев
|32:43
|Трэвис Санхейм
|35:43
|Михаэль Раффль(Роберт Хегг, Шон Кутюрье)
|40:00
|Дэвид Перрон
|40:26
|Трэвис Конекны(Джеймс ван Римсдайк, Клод Жиру)
|41:03
|Михаэль Раффль
|41:22
|Кевин Хэйс
|47:01
|Николя Обе-Кубель
|50:35
|Райан О`Райлли(Брэйден Шенн, Дэвид Перрон)
|53:39
|Александр Стин(Роберт Томас, Джейден Шворц)
|55:36
|Командный штраф
|63:33
|Якуб Ворачек(Иван Проворов, Шон Кутюрье)
Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз), Александр Стин (Сент-Луис Блюз), Михаэль Раффль (Филадельфия Флайерз)
|6
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0