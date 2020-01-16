Пас Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ

Игра в Сент-Луисе завершилась победой гостей со счетом 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 1:0). В основное время шайбы в составе хозяев льда забросили Джастин Фолк (15-я минута), Райан О’Райлли (51) и Александр Стин (54). У гостей отличились Тайлер Питлик (33), Михаэль Раффль (36) и Трэвис Конекны (41). Победу «Филадельфии» на четвертой минуте овертайма принес Якуб Ворачек, голевую передачу которому сделал Иван Проворов.