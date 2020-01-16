18-летний белорус проводит первый сезон в Канаде: уже вошел в историю клуба, а его голы — это шоу (впечатлились даже в НХЛ)

Белорусы в НХЛ со времен Михаила Грабовского на постоянке так и не появились, но пробиться в лучшую лигу планеты хоккеисты с синим паспортом стараются. Прямо сейчас несколько десятков молодых парней рубятся в американских юниорках. Больше всего внимания приковано к Алексею Протасу, который в прошлом году стал чемпионом WHL, подписался с «Вашингтоном» и понравился тренерам в кэмпе. В нынешнем сезоне он продолжает зажигать за «Принс Альберт» — набрал уже 54 очка. На домашний МЧМ витебчанин приезжал в статусе главной звезды, но помочь сборной вернуться в элиту не смог.

В Канаде сверкает еще один белорус — Евгений Оксентюк. О 18-летнем брестчанине, который провел сезон в Экстралиге за «Шахтер», на Родине заговорили в прошлом году, когда он стал одним из лучших в юниорской сборной на ЧМ в элите, где белорусы дошли до ¼-й. Евгений заводил партнеров в раздевалке, радовал зрителей результативностью и трюками и еще успевал бегать за девушками.

«Мне кажется, именно он чаще остальных думает о девочках :). В Швеции ему очень хотелось найти себе кого-нибудь, познакомиться. Только подходишь к нему, а он: “Смотри, вон пошла. Какая красивая… А как тебе эта? Может, вот к той?”. В нашей гостинице работала очень красивая официантка. Оксентюк только о ней говорил, если видел ее. Когда она подходила к нашему столику, шутил, мол, сейчас подкатит. Не знаю, что у них по итогу там получилось, но каким-то образом выяснилось, что она русская! И все это время понимала его :)» — рассказывал о товарище Илья Усов.

Летом Оксентюк сгонял в лагерь развития «Монреаля» и потом присоединился к Владиславу Колячонку во «Флинт Файербердс». Дебютный сезон брестчанина в лиге Онтарио — просто топ!

Оксентюк набирает очки 16 матчей подряд — это новый рекорд «Флинта»

После 34 матчей у миниатюрного белоруса (171 см, 71 кг) 20 голов, 27 передач и показатель полезности «+6» — он лучший бомбардир команды. За бывшим форвардом «Шахтера» не успевает даже Тай Делландреа, который недавно выиграл молодежный ЧМ с Канадой: 18 голов и 23 передачи, правда, за 29 встреч.

Меньше четырех десятков матчей Оксентюку хватило, чтобы войти в историю «Флинта». 15 ноября брестчанин забросил дважды и отдал голевую в игре с «Лондон Найтс». С тех пор Евгения не остановить — он набирает очки уже в 16 матчах подряд. Ни у кого в истории «Файрбердс» не было такой длинной серии. Предыдущий рекорд — 14 матчей — поставил три года назад Коул Шервуд, правами на которого сейчас владеет «Коламбус».

Кроме того 16-матчевый стрик Оксентюка — лучшая серия во всей OHL прямо сейчас. Главный преследователь нападающего «Флинта» Павел Гоголев из «Гвельф Шторм» остановился на 14 играх.

Голы Оксентюка — шоу

Евгений играет не только результативно, но и очень ярко. В его заокеанской коллекции много красоты. Первая же шайба белоруса в лиге стала шедевром. Так забивал бы Месси, если бы играл в хоккей.

А вот такой эффектный проход Евгения принес победу «Флинту» над «Оуэн Саунд» в овертайме (4:3).

Положить сочный буллит? Не проблема!

Настоящим хитом стала одна из последних шайб Оксентюка. В начале января брестчанин закинул «лакросс-гол» в матче с «Лондон Найтс» и отпраздновал «лунной походкой». Молодой белорус прославился на весь мир. Его шедевр запостили НХЛ и крупнейшие медиа США.

В этом сезоне «лакросс-голами» лучшую лигу мира свел с ума Андрей Свечников из «Каролины». Этот трюк известен давно, но в НХЛ впервые его исполнил именно 19-летний россиянин в прошлом октябре, а потом повторил в декабре — теперь этот гол называют «Свечников». Кстати, форвард «Харрикейнз» лайкнул шайбу своего последователя. В сети болельщики шутят: «Королина» должна задрафтовать белоруса в компанию к Свечникову, чтобы они делали шоу вместе.

Оксентюк развлекать публику действительно умеет. «Свечникова» он отпраздновал «лунной походкой», а регулярные голы отмечает птичкой.

Или вот так.

Скауты прочат Оксентюку драфт НХЛ и хвалят за креативность

Перфомансы Оксентюка производят впечатление не только на болельщиков, которые нахваливают белоруса в соцсетях, но и на хоккейных экспертов. Прошлым летом Евгения на драфте НХЛ не выбрали, но сейчас у него есть все шансы исполнить мечту. Центральное скаутское бюро НХЛ недавно обновило рейтинг молодых хоккеистов, которые претендуют на будущий драфт. Форвард «Флинта» занимает в нем 79-е место. В список попали еще двое наших соотечественников: Илья Усов («Принс Альберт») — 63-й, Илья Соловьев («Сагино Спирит») — 119-й.

Несмотря на скромные габариты, Оксентюка хвалят за то, что он не боится физической борьбы и всегда стремится вернуть шайбу после потери. Из сильных сторон эксперты отмечают острую и креативную игру в атаке: хорошо видит площадку и любит принимать нестандартные решения. Обратной стороной рискованного стиля являются частые ошибки. Еще один минус — недостаточная физическая мощь. Но тем не менее, знатоки, следящие за молодежью, уверены: креативность может перевесить слабые стороны и поможет белорусу получить контракт в лучшей лиге мира.

Своему прогрессу помешать может и сам Оксентюк. Белорус хорош на площадке и получает лестные отзывы от партнеров, но все еще испытывает проблемы с английским. В одном из интервью его партнер по нападению Делландреа рассказывал: «Владди Колячонок ладит со всеми. Джино, как мы зовем Оксентюка, не очень хорошо знает английский, но он все равно лучший друг каждого. Ему нравится копаться в людях, его все любят. Мы любим их обоих, в раздевалке с ними всегда весело».