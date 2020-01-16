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22:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

14 лет назад Овечкин забил свой величайший гол в НХЛ. Посмотрите и насладитесь еще раз

14 лет назад, 16 января 2006 года, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил один из самых ярких голов в своей карьере.

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Источник: Спорт-Экспресс

Он сделал это в матче против «Финикса» (ныне — «Аризона»).

В том сезоне Овечкин только дебютировал в НХЛ. В том матче Александр обвел защитника, но тот толкнул его на лед. Российский нападающий сумел скоординироваться и неожиданным движением из-за спины все же смог отправить шайбу в сетку ворот к удивлению всех игроков «Койотов» и главного тренера «Финикса» — Уэйна Гретцки.

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