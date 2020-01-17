Овечкин в 15-й раз забросил не менее 30 шайб за сезон
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».
Россиянин достиг отметки в 30 заброшенных шайб.
Как сообщает
|Тодд Рирден
|Ален Насреддин
|Илья Самсонов
|Луи Доминге(Кори Шнайдер)
|10:42
|Том Уилсон
|13:39
|Трэвис Зэйджак
|15:12
|Джон Хейден
|15:17
|Александр Овечкин(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
|19:08
|Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем)
|20:16
|Карл Хагелин(Ларс Эллер, Рихард Паник)
|21:08
|Уэйн Симмондс(Нико Хишир, Уилл Батчер)
|23:16
|Рихард Паник
|33:56
|Рихард Паник
|34:36
|Сами Ватанен
|34:36
|Сами Ватанен
|42:11
|Уилл Батчер
|43:34
|Блэйк Коулман(Трэвис Зэйджак)
|46:42
|Якуб Врана
|48:06
|Никлас II Бэкстрем
|55:42
|Александр Овечкин(Джон Карлсон, Том Уилсон)
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Илья Самсонов (Вашингтон Кэпиталз), Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1