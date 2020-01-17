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10:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Лос-Анджелес», у Прохоркина «-1»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забил гол. Форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл на площадке 13 минут и 54 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Флорида Пантерз» одержал третью победу подряд. «Лос-Анджелес Кингз» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на стадионе Скотиабанк-Арена и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 2:1.

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Флорида Пантерз
4:3
1:0, 1:0, 2:3
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1717.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)BB&T Center
Главные тренеры
Джоэль КенневилльТодд Маклеллан
Вратари
Крис Дридгер(Самуэль Монтембо)Джек Кэмпбелл(Джек Кэмпбелл)
1-й период
05:23Остин Вагнер
06:04Евгений Дадонов(Джонатан Юбердо, Александр Барков)
19:21Доминик Тонинато
2-й период
23:06Фрэнк Ватрано(Доминик Тонинато, Майк I Хоффман)
24:52Бретт Коннолли
39:31Бен Хаттон
3-й период
42:57Мэтт Рой
44:55Майкл Матесон(Аарон Экблад)
47:06Брайан Бойл
51:42Алекс Иафалло(Анже Копитар, Дрю Даути)
54:10Брайан Бойл
55:08Джефф Картер(Адриан Кемпе, Анже Копитар)
56:08Джош Браун
57:20Анже Копитар(Николай Прохоркин, Дастин Браун)
Лучшие игроки матча
Брайан Бойл (Флорида Пантерз), Анже Копитар (Лос-Анджелес Кингз), Фрэнк Ватрано (Флорида Пантерз)
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида Пантерз
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