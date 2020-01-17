Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Лос-Анджелес», у Прохоркина «-1»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз».
Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забил гол. Форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл на площадке 13 минут и 54 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
Таким образом, «Флорида Пантерз» одержал третью победу подряд. «Лос-Анджелес Кингз» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.
В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на стадионе
|Джоэль Кенневилль
|Тодд Маклеллан
|Крис Дридгер(Самуэль Монтембо)
|Джек Кэмпбелл(Джек Кэмпбелл)
|05:23
|Остин Вагнер
|06:04
|Евгений Дадонов(Джонатан Юбердо, Александр Барков)
|19:21
|Доминик Тонинато
|23:06
|Фрэнк Ватрано(Доминик Тонинато, Майк I Хоффман)
|24:52
|Бретт Коннолли
|39:31
|Бен Хаттон
|42:57
|Мэтт Рой
|44:55
|Майкл Матесон(Аарон Экблад)
|47:06
|Брайан Бойл
|51:42
|Алекс Иафалло(Анже Копитар, Дрю Даути)
|54:10
|Брайан Бойл
|55:08
|Джефф Картер(Адриан Кемпе, Анже Копитар)
|56:08
|Джош Браун
|57:20
|Анже Копитар(Николай Прохоркин, Дастин Браун)
Брайан Бойл (Флорида Пантерз), Анже Копитар (Лос-Анджелес Кингз), Фрэнк Ватрано (Флорида Пантерз)
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0