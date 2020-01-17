Божественный матч Овечкина. Разбитое в кровь лицо, хет-трик и очередной шаг в историю
«Вашингтон» отомстил «Нью-Джерси».
«Вашингтон» отомстил «Нью-Джерси».
На прошлой неделе «Вашингтон» со счетом 1:5 влетел «Нью-Джерси», что стало в некотором роде сенсацией. Так крупно лидер чемпионата в этом сезоне еще не проигрывал аутсайдеру. Не было никаких сомнений, что на еще один домашний матч с «Дэвилз» команда Овечкина соберется и покажет максимум своих возможностей.
Неудивительно, что сейчас «Кэпиталз» и пробуют россиянина. И если он будет играть также шикарно, как с «Каролиной» и сегодня с «Нью-Джерси», то вполне может быть первым и в
В этот вечер Илья играл здорово, подтащив свою команду в ключевых моментах. При счете 3:1, когда гости начали наседать на ворота, он сделал пару важных сэйвов и не растерялся даже после того, как остался без клюшки. Любопытно, что если в начале сезона оборона «Вашингтона» действовала осторожно при Самсонове, то с начала зимы уже больше доверяет своему вратарю. Второй «сухарь» молодому голкиперу заработать не удалось — он пропустил от Симмондса. А до этого было три гола в исполнении хозяев.
Началось все с того, что Овечкину разбили лицо в начале встречи. Майлз Вуд заехал капитану «столичных» высокоподнятой клюшкой. Александр ушел со льда, а потом вернулся и ответил дублем.
Первый гол был забит в большинстве «пять на три». В такой ситуации было глупо ждать, что «Вашингтон» не воспользуется преимуществом.
Через четыре минуты Ови отметился заброшенной шайбой уже в равных составах. Таким образом он достиг отметки в 30 голов в сезоне — россиянин стал вторым в истории НХЛ игроком, который забивал не менее 30 голов в 15 сезонах подряд. До него это сделал Майк Гартнер. Такое даже Уэйну Гретцки не удавалось, до которого 206 шайб. А вот до топ-10 по голам в истории и Лемье Александру осталось всего две.
Через 16 секунд после начала второго периода Хагелин забил третий гол «Кэпс». Карл отправил шайбу в ворота еще на старте встречи, но ее отменили
Третий период хозяева начали при численном преимуществе, но действовали настолько нерасторопно, что пропустили контратаку, позволили сопернику убежать в меньшинстве, и Колман сократил до минимального разницу в счете. Правда, вскоре Врана вновь установил комфортное преимущество своей команды (атаку начал Орлов).
Другие русские в этот вечер были не так полезны. Кузнецов очков не набрал, хоть и создал несколько опасных моментов. Гусев тоже ушел без результативных баллов, но отметился 3 бросками по воротов, в третьем периоде получил болезненный удар шайбой по лицу.
Точку в этом матче поставил Овечкин, оформивший 25-й
|Тодд Рирден
|Ален Насреддин
|Илья Самсонов
|Луи Доминге(Кори Шнайдер)
|10:42
|Том Уилсон
|13:39
|Трэвис Зэйджак
|15:12
|Джон Хейден
|15:17
|Александр Овечкин(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
|19:08
|Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем)
|20:16
|Карл Хагелин(Ларс Эллер, Рихард Паник)
|21:08
|Уэйн Симмондс(Нико Хишир, Уилл Батчер)
|23:16
|Рихард Паник
|33:56
|Рихард Паник
|34:36
|Сами Ватанен
|34:36
|Сами Ватанен
|42:11
|Уилл Батчер
|43:34
|Блэйк Коулман(Трэвис Зэйджак)
|46:42
|Якуб Врана
|48:06
|Никлас II Бэкстрем
|55:42
|Александр Овечкин(Джон Карлсон, Том Уилсон)
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Илья Самсонов (Вашингтон Кэпиталз), Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1