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09:59 (мск), источник: Sport24

Божественный матч Овечкина. Разбитое в кровь лицо, хет-трик и очередной шаг в историю

«Вашингтон» отомстил «Нью-Джерси».

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Источник: Sport24

На прошлой неделе «Вашингтон» со счетом 1:5 влетел «Нью-Джерси», что стало в некотором роде сенсацией. Так крупно лидер чемпионата в этом сезоне еще не проигрывал аутсайдеру. Не было никаких сомнений, что на еще один домашний матч с «Дэвилз» команда Овечкина соберется и покажет максимум своих возможностей.

Впервые в сезоне во второй встрече подряд в воротах оказался Илья Самсонов. После продления контракта Никласа Бэкстрема много говорят, что 22-летний голкипер в следующем сезоне станет основным, потому что оставить Холтби клубу будет сложно.

Неудивительно, что сейчас «Кэпиталз» и пробуют россиянина. И если он будет играть также шикарно, как с «Каролиной» и сегодня с «Нью-Джерси», то вполне может быть первым и в плей-офф. По крайней мере, если Брэйден оступиться, на Самсонова легко сделают ставку.

В этот вечер Илья играл здорово, подтащив свою команду в ключевых моментах. При счете 3:1, когда гости начали наседать на ворота, он сделал пару важных сэйвов и не растерялся даже после того, как остался без клюшки. Любопытно, что если в начале сезона оборона «Вашингтона» действовала осторожно при Самсонове, то с начала зимы уже больше доверяет своему вратарю. Второй «сухарь» молодому голкиперу заработать не удалось — он пропустил от Симмондса. А до этого было три гола в исполнении хозяев.

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Началось все с того, что Овечкину разбили лицо в начале встречи. Майлз Вуд заехал капитану «столичных» высокоподнятой клюшкой. Александр ушел со льда, а потом вернулся и ответил дублем.

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Первый гол был забит в большинстве «пять на три». В такой ситуации было глупо ждать, что «Вашингтон» не воспользуется преимуществом.

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Через четыре минуты Ови отметился заброшенной шайбой уже в равных составах. Таким образом он достиг отметки в 30 голов в сезоне — россиянин стал вторым в истории НХЛ игроком, который забивал не менее 30 голов в 15 сезонах подряд. До него это сделал Майк Гартнер. Такое даже Уэйну Гретцки не удавалось, до которого 206 шайб. А вот до топ-10 по голам в истории и Лемье Александру осталось всего две.

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Через 16 секунд после начала второго периода Хагелин забил третий гол «Кэпс». Карл отправил шайбу в ворота еще на старте встречи, но ее отменили из-за офсайда. После первой двадцатиминутки «Дэвилз» поменяли вратаря — Доминге получил травму и уступил место Шнайдеру.

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Третий период хозяева начали при численном преимуществе, но действовали настолько нерасторопно, что пропустили контратаку, позволили сопернику убежать в меньшинстве, и Колман сократил до минимального разницу в счете. Правда, вскоре Врана вновь установил комфортное преимущество своей команды (атаку начал Орлов).

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Другие русские в этот вечер были не так полезны. Кузнецов очков не набрал, хоть и создал несколько опасных моментов. Гусев тоже ушел без результативных баллов, но отметился 3 бросками по воротов, в третьем периоде получил болезненный удар шайбой по лицу.

Точку в этом матче поставил Овечкин, оформивший 25-й хет-трик в карьере. В последних двух играх у него пять голов — Давид Пастрняк, берегись!

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Как Овечкин фотографируется со звездами
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Вашингтон Кэпиталз
5:2
2:0, 1:1, 2:1
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1717.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденАлен Насреддин
Вратари
Илья СамсоновЛуи Доминге(Кори Шнайдер)
1-й период
10:42Том Уилсон
13:39Трэвис Зэйджак
15:12Джон Хейден
15:17Александр Овечкин(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
19:08Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем)
2-й период
20:16Карл Хагелин(Ларс Эллер, Рихард Паник)
21:08Уэйн Симмондс(Нико Хишир, Уилл Батчер)
23:16Рихард Паник
33:56Рихард Паник
34:36Сами Ватанен
34:36Сами Ватанен
3-й период
42:11Уилл Батчер
43:34Блэйк Коулман(Трэвис Зэйджак)
46:42Якуб Врана
48:06Никлас II Бэкстрем
55:42Александр Овечкин(Джон Карлсон, Том Уилсон)
Лучшие игроки матча
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Илья Самсонов (Вашингтон Кэпиталз), Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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