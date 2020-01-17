Ковальчук положил победный гол за «Монреаль» и обогнал Буре! Канада готова носить его на руках
Еще недавно героя Квебека списывали на свалку, а теперь он делает дубль.
Еще недавно героя Квебека списывали на свалку, а теперь он делает дубль.
«Над этим подписанием многие смеялись, но Ковальчук действительно хорошо играет за «Монреаль», — пишут болельщики в соцсетях. «Не просто хорошо. Он, наверное, их лучший игрок».
Столь лестные отзывы Ковальчук получил после очередного матча, в котором он набрал очки за «Монреаль». То, что было большой редкостью в составе «Лос-Анджелеса», на новом месте вдруг стало нормой.
На этот раз «Канадиенс» приехали в гости к «Филадельфии», которая, в отличие от команды Ковальчука, занимает место в
Вратарь, которого впервые в сезоне подняли из
Впрочем, отметим здесь и трафик, который был перед Лайоном. Создавал же его не
До этого матча у Ковальчука было 1+4 в 6 играх. Неплохо для
В игре с «Филадельфией» Ковальчук
Спустя всего 11 секунд Арттури Лехконен забросил еще одну шайбу, тем самым отправив «Флайерс» в нокаут, от которого хозяева так и не оправились. Ковальчук же этим самым голом позволил себе обойти самого Павла Буре. На счету Ильи стало 438 шайб в НХЛ, что больше, чем у Русской ракеты. На этом он не остановился и в третьем периоде вколотил 439-ю! Есть первый дубль Ковальчука за «Монреаль».
|Ален Виньо
|Клод Жюльен
|Алекс Лион
|Кэри Прайс
|05:21
|Николя Обе-Кубель
|18:47
|Джоэл Фэраби(Тайлер Питлик, Коннор Буннамэн)
|19:05
|Томаш Татар(Филлип Дано, Бен Чиаро)
|20:55
|Кевин Хэйс
|22:08
|Илья Ковальчук(Ши Уэбер, Ник Казинс)
|22:19
|Арттури Лехконен(Филлип Дано, Томаш Татар)
|25:17
|Дэйл Уис
|29:07
|Коннор Буннамэн
|36:45
|Марко Сканделла
|41:47
|Роберт Хегг
|41:47
|Еспери Котканиеми
|41:47
|Еспери Котканиеми
|41:47
|Еспери Котканиеми
|46:03
|Филлип Дано
|51:13
|Илья Ковальчук(Филлип Дано, Томаш Татар)
Кэри Прайс (Монреаль Канадиенс), Илья Ковальчук (Монреаль Канадиенс), Филлип Дано (Монреаль Канадиенс)
|11
|Штрафное время
|23
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0