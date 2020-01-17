Ковальчук положил победный гол за «Монреаль» и обогнал Буре! Канада готова носить его на руках

«Над этим подписанием многие смеялись, но Ковальчук действительно хорошо играет за «Монреаль», — пишут болельщики в соцсетях. «Не просто хорошо. Он, наверное, их лучший игрок».

Столь лестные отзывы Ковальчук получил после очередного матча, в котором он набрал очки за «Монреаль». То, что было большой редкостью в составе «Лос-Анджелеса», на новом месте вдруг стало нормой.

На этот раз «Канадиенс» приехали в гости к «Филадельфии», которая, в отличие от команды Ковальчука, занимает место в плей-офф. Настоящим подарком для «Монреаля» стало отсутствие Картера Ханта. Место травмированного основного вратаря «летчиков» занял Алекс Лайон из АХЛ.

Вратарь, которого впервые в сезоне подняли из фарм-клуба, продержался сухим без малого период. Когда до первого перерыва оставалось 55 секунд, его пробил Томаш Татар. Словак взял шайбу и беспрепятственно прошел с ней по центру филадельфийской зоны.

Впрочем, отметим здесь и трафик, который был перед Лайоном. Создавал же его не кто-нибудь, а Ковальчук. Он сам в первом периоде имел неплохой момент, а борьбой с защитником Трэвисом Санхаймом косвенно помог отличиться партнеру по звену. Так «Монреаль» сравнял счет.

До этого матча у Ковальчука было 1+4 в 6 играх. Неплохо для форварда-ветерана, которого подписали на минимальный контракт. Однако в «Монреале» рассчитывали, что Илья, прежде всего, поможет им исправить патовую ситуацию с большинством. Парадокс, но с пришествием Кови реализация стала только хуже.

В игре с «Филадельфией» Ковальчук наконец-то сделал то, что от него ждет публика. А именно, голы в большинстве! Получив шанс в начале второго периода, Илья им воспользовался. После броска Ши Уэбера он первым оказался на пятаке и превратил отскок в гол! Причем этот розыгрыш сам же Кови и начал.

Спустя всего 11 секунд Арттури Лехконен забросил еще одну шайбу, тем самым отправив «Флайерс» в нокаут, от которого хозяева так и не оправились. Ковальчук же этим самым голом позволил себе обойти самого Павла Буре. На счету Ильи стало 438 шайб в НХЛ, что больше, чем у Русской ракеты. На этом он не остановился и в третьем периоде вколотил 439-ю! Есть первый дубль Ковальчука за «Монреаль». Что-то нам подсказывает, что и это далеко не предел.